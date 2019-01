Kinőtt a semmiből egy mindenkit megfigyelő biztosító

Az insurtech témájával is kiemelt helyen foglalkozunk Biztosítás 2019 konferenciánkon, március 5-én. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Kárkifizetés egyetlen perc alatt

Gyorstesztünk alapján valóban pár percet vesz igénybe egy biztosítás megkötése, és azt ígérik, a kárrendezés is hasonlóan gyorsan megy.

Mozgásban az ember, mozgásban a díjak

Wefox

A Wefox Group egy zürichi központú digitális piactér, egy online alkusz, amely a brókereknek portfóliókezelési felületet ad, a biztosítóknak ügyfeleket szerez, az ügyfeleknek független tanácsadást nyújt. Másfél évvel ezelőtt a Wefox felvásárolta a One digitális biztosítót, amely a Lemonade-hez (vagy a Magyarországon az Uniqa brandjeként elindult Cherriskhez ) hasonlóan kizárólag digitális úton köthető biztosításokat értékesít.A Wefox által felvásárolt insurtech körülbelül 50 fős csapata havidíjas személyi felelősség- és lakásbiztosításokat nyújt (gépjármű felelősségbiztosítási termékeket nem), és azt ígérik, további területeken terjeszkednek a későbbiekben. A One egy könnyen, teljesen személyre szabható kombinált terméket kínál, egy csúszkán állíthatjuk be, milyen káreseményre mekkora fedezetet választunk, mekkora önrésszel, és milyen kiegészítő biztosítással (például csak lakás vagy csak felelősségbiztosítás is köthető), és az árat egyből ezekre lebontva láthatjuk. A legtöbb esetben pár eurós havidíjért lehet biztosítást kötni a One-nál, persze a díj függ a kockázati profiltól, az önrésztől, a biztosított vagyontárgyaktól stb. A biztosításhoz tartozó dokumentumokat a biztosító mobilappjában tárolva lehet megtalálni.A kárbejelentés is digitálisan zajlik, a károk 60 százalékát teljesen automatikusan végzi el a biztosító mesterséges intelligenciával is működő front és back-office rendszere, így a kárkifizetésezekben az esetekben. Nemcsak a pénz érkezik meg ennyi idő alatt a számlára, hanem a biztosítottat is értesítik a folyamatról.A One a kötelező biztosításoknál már ismert telematikus biztosításhoz hasonló személyi felelősségbiztosítási terméket (One Coach) fejlesztett, amelyA biztosított adataiból - amelyet az okostelefonja segítségével gyűjtenek be - kockázati profilt készítenek, vagyis megpróbálják megjósolni, milyen eséllyel okozhat másnak kár. Például figyelembe veszik, mennyit aludt, milyen sebességgel közlekedik autóval, mennyit utazik, mennyit dolgozik az ügyfél, majd mindezek alapján pontokat adnak, amellyel csökkenteni lehet év végén az év közben befizetett biztosítási díjat. A biztosított az appon keresztül valós időben láthatja, az adott tevékenysége hogyan befolyásolja a kockázati profilját.Az itt szerzett tapasztalatok és adatok (melyeket szigorúan anonimizáltan kezelnek) alapján a jövőben pedig rövid távú, azaz akárEz a termék a tervek szerint úgy is működhet, hogy az ügyfél egy push üzenetben ajánlatot kap, amit ha akar, elfogad, innentől kezdve él biztosítása. A kockázatok számításához a One viszontbiztosítójától, a Munich Re viszontbiztosítótól kapott adatokat is felhasználják, illetve egy külsős szakértővel, az Axon Vibe nvű céggel is együtt dolgoznak, amely a valós idejű adatok továbbítását végzi.A 2014-ben, Svájcban alapított Wefox -amely felvásárolta a One-t - 2017 végén 250 ezer ügyféllel rendelkezett, ma már több mint 1000 biztosítási brókerrel és több mint 100 alkalmazottal működik. Az online platform a biztosítókat, a brókereket és a biztosítási ügyfeleket köti össze újszerű módon, kizárólag elektronikusan. Az ügyfelek egy személyes, független brókert választhatnak, akivel azonban csak virtuális térben találkoznak. Így a kiszolgálás személyes, de digitális is egyben. Több mint 300 féle terméket értékesítenek, tavaly március óta a One termékei is elérhetőek az oldalon.A cég éves díjbevétele 2017-ben 10 millió font felett volt, amely 2016-hoz képest több mint 2,5 szeresére nőtt. Jelenleg Németországban, Svájcban, Ausztriában és Olaszországban érhető el a szolgáltatásuk, az olasz piacra tavaly augusztusban léptek be.

Nincs egyedül

tisztán digitális értékesítés,

a hagyományos biztosítókkal szemben versenyt támasztó (disraptor) startup,

használat-életmód alapú árazás (USB - usage based insurance),

pár perces, automatikus kérkifizetés,

a kárkifiztés során az ügyfél saját maga lesz a saját kárügyintézője a digitális eszközök segítségével.

A One Insurance-é csak egy az egyre nagyobb számú nyugati példa közül, amelyek a magyar biztosítók számára is kijelölik az utat. A magyar biztosítók az említett újítások közül nem mindegyiket alkalmazzák tömegesen, de az utóbbi években egyre több ilyen elem jelenik meg - még ha nem is ér el feltétlenül átütő sikert - egy-egy biztosítónál.

Mindeddig 5 kockázatitőke-bevonási kör alatt 38,5 millió dollárt gyűjtött a cég. Többek között a Horizon Ventures, a Target Global, a Salesforce Ventures, a Speedinvest és a Sound szállt be eddig a cégbe, sőt, Ashton Kutcher filmszínész is befektetőként jelent meg a cégben tavaly év elején. A cég vezérigazgatója és egyik alapítója Julian Teicke, aki a DeinDeal alapítója is volt, melyet 100 millió dollárért vásárolt fel a Ringier.A One egyszerre illeszkedik a biztosítási piac több jelenségébe: