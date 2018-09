Nagy dobás az Uniqától: ilyen még nem volt Magyarországon

További részletek a biztosító mai sajtótájékoztatójáról:Összeállt egy teljesen új koncepció, ami az alapjaitól gondolja újra a biztosítási modellt az értékesítési folyamattól kezdve a kárrendezésig, ráadásul a legmodernebb technológiákat használja. A Cherrisk egy teljesen új biztosítási platform, amin keresztül az induláskor négy terméket fogunk árusítani: lakás-, baleset-, casco- és utasbiztosítást. A szerződéskötés chaten keresztül történik: az ügyfelek biztosítási asszisztense Emma, egy intelligens algoritmus, akinek mindössze 11 kérdésére kell válaszolni ahhoz, hogy három termékre kiterjedő ajánlatot adjunk.A Cherrisk elnevezés egyszerre utal a "share riskre" (kockázat megosztása), a "charityre" (jótékonyság), illetve magára a cseresznyére, ami belső valutája a modellnek. Egy cseresznye egy forintnak felel meg, ám természetesen nem tervezzük, hogy árfolyama legyen, hiszen ez nem egy kriptopénz. A cseresznyékkel jutalmazza a biztosító azokat, akik preventív módon csökkentik egy esetleges baleset kockázatát vagy tesznek a közösség biztonságáért. Például a casco biztosítással rendelkezőknek küldünk egy értesítést, hogy tartósan 6 fok alatti a hőmérséklet, ideje téli gumira váltani. Ha lecseréled a gumid és fotót küldesz róla, akkor ezért cseresznyét adunk neked.Ehhez hasonló műveletekkel és a közösség terjesztésével tudsz cseresznyéket gyűjteni. A Cherrisk havidíjas alapon működik, mint a Spotify: ha fizetsz, hallgatod a zenét, ha nem fizetsz, akkor nem tudod hallgatni. Ugyanez működik a biztosításra: ha fizeted, csak akkor van biztosításod. Ha van 1000 cseresznyéd, azzal egyrészt a következő havidíjadat 1000 forinttal csökkentheted, vagy társadalmilag hasznos konkrét projekteket támogathatsz. Például, ha közösségi célként megjelenik, hogy egy játszótéren EU-konform zuhanózónát alakítsanak ki a kisgyerekeknek, akkor erre a közösségi célra is fel lehet használni az ezer cseresznyét.Egy teljesen másik célközönséget szólítunk meg az új platformmal, ezért új üzenetekre, szolgáltatásokra és új szemléletmódra volt szükségünk a Cherrisk létrehozásakor. Pár évvel ezelőtt megnéztük, a különféle csatornáinkon milyen korú, demográfiai adottságú ügyfelek lépnek velünk kapcsolatba. Alapvetően két nagy csoportra oszthatók az ügyfelek: az elsőbe tartozók szeretik, ha van közvetítőjük, a másik csoport pedig maga szereti intézni a biztosítási ügyeit. Megfigyelhető, hogy az 50 év feletti ügyfelek azzal szimpatizálnak, ha valaki kimegy hozzájuk, míg a 35-40 éves korosztály szeret brókerekkel kapcsolatba kerülni - ebbe az online brókerek is beleértendők. Ez utóbbi célcsoport inkább összehasonlítja a termékeket, akár több száz adat megadása árán is. Viszont van egy korosztály - a 35 év alattiak - akiket senki nem szólított még meg, ők teljesen más platformokon vannak jelen, jelentősen eltérő vásárlói szokásokkal bírnak, így az egész pénzügyi szektor számára kihívást jelent az ő elérésük. Mi őket célozzuk meg, akik szeretik az egyszerű, jó minőségű szolgáltatásokat. Ezért döntöttünk egy új márka felépítése mellett, mely ha Magyarországon sikeres lesz, akkor az Uniqa Holding további országokra is kiterjesztheti majd.Az ötlet tőlem jött: négy évvel ezelőtt született meg erről egy 40-50 oldalas koncepció prezentációval együtt, amivel megkerestem az anyavállalatot. Az Uniqa támogatta a koncepciót, ami 2018. szeptember 17-én el is startol.A gyümölcsmárkák alapvetően működni szoktak (lásd Apple), de a valódi magyarázat ennél prózaibb. Először elkészült a modell, és ehhez kerestünk nevet. A kockázatmegosztással, vagyis a share riskkel szerettünk volna játszani a névben, és azt is tudtuk, hogy egy belső valutára is szükség van. Teljesen véletlenül valaki úgy hallotta a share risket, hogy cherry, innen jött a Cherrisk név.Nehéz megmondani egy ilyen startup jellegű vállalkozásnál, hogy milyen üzleti célok reálisak, de azt elmondhatom, jövő év végére egy több tízezres nagyságrendű ügyfélszámot szeretnénk elérni. Az általunk végzett ügyfélkutatásoknak az lett az eredménye, hogy egy gyors, egyszerű, a havidíj miatt kötetlen megoldásra van szüksége a célcsoportnak, és ezzel komoly tömegeket tudunk megszólítani. Már a teaser-kampány alatt is naponta több ezer látogató érkezett az oldalra, és iratkoztak fel a cseresznyéért.Emma kezdetben nem egy intelligens chatbot, de a technológiákkal a platformot, a kárrendezési szolgáltatásokat folyamatosan frissítjük majd. A kárrendezés például nem letölthető applikáció segítségével működik, hanem egy böngészőn keresztül létrejövő videós kapcsolattal hajtható végre. Az összes lehetséges kártípust leprogramoztuk a front-enden, az ügyfél látja a teljes rá váró folyamatot, és a szükséges feltöltendő dokumentumokat, képeket. A technológiákat folyamatosan húzzuk majd be, első körben az elvet szeretnénk megismertetni az emberekkel. A következő verzióban - amely jövő év közepén várható - már komolyabb technológiai újításokat tervezünk, de ezekről többet még nem árulhatok el.