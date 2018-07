Soha nem látott ötletet dobtak be, amely felforgathat egy teljes iparágat

A banki felforgatókról kiemelt helyen lesz szó a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Ne maradjon le róla!

ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

a biztosító működéséből teljesen kiiktatták a biztosítási ügynököket, kárszakértőket,

amit lehet, digitalizáltak és automatizáltak, az ügyfélkiszolgálás csak online és mobilappon keresztül zajlik, mesterséges intelligenciát és chatbotokat alkalmaznak,

új, transzparens üzleti modellt dolgoztak ki,

egy különleges, éves visszatérítést fizetnek ki az ügyfelek által előre kiválasztott alapítványnak.

Minden online megy

Üzleti modell

a díjbevétel 20 százalékából fizetik az alkalmazottakat és minden más működési költséget, és ebből tesznek szert profitra (majd egyszer, mert még veszteségesek),

nagyjából 20 százalékot kárfedezeti alapba tesznek,

a befizetett díj fennmaradt 60 százalékának jelentős része viszontbiztosításra megy el,

ami ezután marad, azt egy év végi visszatérítési (giveback) program keretében a biztosító kifizeti annak az alapítványnak, amelyiket az ügyfél a szerződéskötéskor megjelölte.

Működik vagy sem?

A cég ugyanis 2017-ben 15,8 millió dolláros biztosítástechnikai veszteséget számolt el, míg az új szerzésből származó éves díjbevételük csupán 8,3 millió dollár volt. Az idei első negyedévben pedig már további 1,5 millió dolláros biztosítástechnikai veszteséget nyeltek le.

A Lemonade egy amerikai alapítású vagyon- és felelősségbiztosítással foglalkozó digitális peer-to-peer biztosító, amely többek között azért különleges, mert:A céget Daniel Schreiber és Shai Wininger 2015 áprilisában alapította, a biztosítási piacon élesben 2016 szeptemberében jelentek meg, leginkább lakásokat, társasházakat, luxus apartmanokat biztosítanak. Első körben New Yorkban, azóta már további 15 államban terjeszkedtek. A Lemonade több tőkebevonási körbenolyan kockázatitőke-társaságoktól, mint az Aleph, a General Catalyst, a GV (Google Ventures), a Sequioia Capital, a Thrive, a japán tech-óriás, a Softbank pedig egyetlen körben 120 millió dollárt tolt a cégbe.A Lemonade egyetlen appon (IOS-os és Androidos) illetve számítógépes felületen keresztül kezeli a biztosítási kötvények megkötését, a kárbejelentést, a kárkifizetést, vagyis lényegében véve minden ügymenetet. Az app tetszik is a Lemonade felhasználóknak, melyet 4,2 csillaggal értékelnek az 5-ből. A felhasználók egyébként többnyire a fiatalabb generációból kerülnek ki,Így működik:A Lemonade nemcsak beépült a hagyományos biztosítási iparág értékláncába, mint közvetítő - ahogy ezt már sok alkusz és fintech startup korábban is megtette - hanem kiváltották a biztosítási licencet annak minden szabályozói terhével együtt (az Egyesült Államok insurtech szektorában rajtuk kívül két startup, a Metromile és a Root tett csak eddig hasonlóan). Maguk bocsátják ki a kötvényeket, a Lloyd's of London viszontbiztosítási piacon pedig viszontbiztosítást vásárolnak. A díjakat és az egész üzleti modellt transzparenssé tették:Utóbbi szintén egy olyan szokatlan elem az üzleti modellben, amellyel nem találkozni más biztosítónál. Az ügyfelekből már a regisztráció során "peer-to-peer" csoportokat, kockázatközösségeket képeznek az alapján, hogy az ügyfelek kinek szánják az év végi visszatérítésüket. A cég alapítói úgy vélik, a biztosítási csalások kockázatát csökkenti, hogy a közösség ugyanazt az alapítványt választja, vagyis a biztosított tudja, hogy ha visszaélést követ el, akkor a megjelölt alapítványnak jutó összeg csökken.Ahogyan az iparágban megszokott, a biztosítási díjakat minden biztosítottnál egyedileg számítják ki, figyelembe veszik a biztosított hiteltörténetét, kártörténetét, a biztosított vagyonelemeket, a biztosított lakás korát, méretét, felépítését, földrajzi elhelyezkedését (pl. mennyire van kitéve viharoknak, erdőtüzeknek stb.). Díjcsökkentő körülményeket is figyelembe vesznek, például ha egy házat tűzvédelmi riasztórendszerrel vagy betörés elleni riasztóval szerelnek fel, akkor kisebb díjat írnak elő.Ami újdonságot jelent, hogyEzzel hosszabb távon rengeteg működési költséget spórolhatnak meg, ugyanakkor az algoritmusok megalkotása magas kezdeti beruházási költséggel jár. Továbbá megfelelő mennyiségű ügyféladatra is szükség van ahhoz, hogy az algoritmusok megfelelően működjenek, különös tekintettel a kockázatok számításánál.A sok száz oldalas, apró betűs jogi szakszövegekkel teletűzdelt szerződés helyett egy 14 oldalas, olvasmányos, könnyen érhető és követhető szerződést kötnek az ügyfelekkel, amit egyébként közzé is tesznek. Mindezen túl a Lemonade azt mondja, az sem baj, ha egy új ügyfél már rendelkezik biztosítással a lakására, csak engedélyezniük kell, és ők lemondják azt az ügyfél helyett.Sokan gondolják azt, hogy a Lemonade egymaga fenekestül felforgatja a biztosítási iparágat, de a kritikusaitól rengeteg bírálat éri a céget az üzleti modelljének eddigi teljesítménye miatt.

A díjbevételünk 10 millió dollár volt, a kárhányadunk stabilizálódik, de magas. Akik azt mondják, ez fenntarthatatlan, a nyilvánvalót mondják csak ki. Stratégiai viszontbiztosítási megállapodásokkal rendelkezünk, a nettó veszteségünk már csak egészségesnek mondható, 60 százalék volt, tehát a veszteségek egy jelentős részét a partnereink könyvelték el. A veszteségeink még így is túl magasak, az üzleti modellünk viszont nem fenntarthatatlan. A számok egyelőre túl kicsik ahhoz, hogy hosszú távú következtetéseket vonjunk le belőlük. Számoltunk ezekkel az eredményekkel, de minden terv szerint halad. A befektetők, a szabályozók és a viszontbiztosítási partnerek nem aggódnak a veszteségek miatt, nem várható el egy startuptól, hogy már a kezdetektől rendelkezzenek azzal az adatmennyiséggel, amely szükséges a működéséhez. A hagyományos biztosítók elfelejtik, hogy a technológiai cégeknek, mint mi, 3-5 évre van szükségük, hogy nyereségessé váljanak. Ahogy összegyűlnek nálunk a szükséges adatok, úgy csökkentjük majd a kárhányadunkat.

A banki felforgatókról kiemelt helyen lesz szó a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Ne maradjon le róla!

ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A vezérigazgató ugyanakkor a veszteségek ellenére optimista, az Insurance Post szaklapnak így nyilatkozott: