Új pénzügyi rendszer készül, a bankkártyákat is kinyírhatja

a nemzeti bankkártya sémák nem működnek külföldön, csak a globális kártyatársaságokon keresztül lehet Európán belül más országokban kártyával fizetni. Az azonnali fizetési rendszer megjelenése a kontinensen azonban alaposan átírhatja a szabályokat.

A kereskedők számára költséghatékony alternatívát jelenthet egy azonnali fizetési megoldás. Egyre több európai országban jelennek meg ilyen megoldások, fontos lenne, hogy ezeket egész Európában elérhetővé tegyék.

A Visa és a Mastercard együttesen a bankkártyás tranzakciók 80 százalékát kezelik Európában, a EKB az elmúlt 12 évben folyamatosan dolgozott azon, hogy a két kártyatársaság erőfölényét enyhítse a kontinensen. Az interchange díjak korlátozása volt ehhez az egyik fontos eszköz, de a bankokat is arra sarkallták, hozzanak létre egy új, harmadik nagy kártyatársaságot, hogy a két mamuttal fel tudják venni a versenyt, de mindeddig süket fülekre leletek ezzel a kezdeményezéssel.Egy minap Brüsszelben tartott előadásában Yves Mersch az egységes európai fizetési rendszer (SEPA) kezdeményezés hibáiról beszélt. Kifejtette:A szektor(SEPA, TIPS) látja alkalmasnak arra, hogy a különböző nemzeti szintű bankkártyás sémákat összekössék. Ehhez az banki ügyfelekre szabott fizetési szolgáltatások bevezetésére lenne szükség. Egy így létrehozott közös rendszert egy egységesített európai logóval, branddel támogathatnának - mondta Mersch.Egy még ennél is radikálisabb lépéssel a bankkártyákat és a kártyatársaságokat egy az egyben ki is lehetne venni a rendszerből, ha a pénztáraknál az azonnali fizetést használnák a kereskedők.Az EKB munkacsoportot állított fel, melynek feladata, hogy az integrált európai fizetési piac akadályait lebontsák.Magyarországon ugyan a Mastercard, a Visa és a nemrégiben kivonult AmEx kártyák mellett inkább a hűségkártyákat használjuk, külföldön csak belföldi használatra kitalált, közvetlenül bankszámlákhoz kapcsolt bankkártyás rendszereket is üzemeltetnek. Ilyen például Németországban az EuroCash (EC) kártya, amelyet hasonlóan széles körben fogadnak el, mint a Mastercard és a Visa kártyáit. Ezek összekötéséről beszélt előadásában Mersch.Jó tudni, a Magyarországon idén július elsején elinduló azonnali fizetési rendszerbe ugyan első körben a belföldi, lakossági átutalási tranzakciók kerülnek bele (lásd a részleteket a cikk végi keretes írásban),azaz ha egyszer bevezetnénk az eurót, akkor eurós tranzakciókat is képes lenne elszámolni. Így néz ki a bevezetésének menetrendje:

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) legfontosabb paraméterei: Minden bank csatlakozik a rendszerhez, mely 2019. július 1-jén kezdi meg működését,

az azonnali rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján működik, a tervezett karbantartásra legfeljebb évente 24 órája lesz a bankoknak,

a tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen (de maximum 5 másodpercen) belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető,

a magyar központi rendszert eleve úgy építik meg, hogy később az európai uniós SEPA szabványoknak is megfelelhessen, illetve később eurós fizetési tranzakciókat is képes legyen kezelni,

a magánszemélyek esetében minden 10 millió forint alatti átutalás azonnali lesz. (Kivételt jelentenek a papír alapon benyújtott utalások, és az átutalási megbízás alapján későbbi értéknappal teljesítendő tételek),

a vállalatok és egyéb szervezetek által indított utalások esetében csak a 10 millió forint alatti és egyedi, egyesével benyújtott utalásokra vonatkoznak az új, kötelező szabályok. A több, egyedi utalást tartalmazó kötegek feldolgozási módjáról a bankok üzletszabályzataikban és az ügyfeleikkel kötött szerződéseikben szabadon rendelkezhetnek.

Az azonnali fizetési rendszerben másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek.

A fizetési kérelem esetében a nem pénzforgalmi (pl. közüzemi) szolgáltatók akár a számlavezető bankjukat kikerülve, közvetlenül is csatlakozhatnak a központi infrastruktúrához. Mindenki ugyanazt az ügyfélbarát szabványt fogja használni.

