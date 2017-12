Zuhanj össze, bitcoin! Különben egy barátom sem marad!

Megérkezett a pénzem külföldről, betenném bitcoinba. Mit gondolsz?

Most akkor mi is ez a bitcoin? Nem valami átverés? Anyám belerakott egy csomó pénzt.

A leginkább elvakultak egyszerre tekintik Giffen- és Veblen-jószágnak a bitcoint. Ők azok, akik minden érvet a vásárlás mellé sorakoztatnak fel, és teljesen figyelmen kívül hagyják a kockázatokat.

Amikor az ismerőseim megkérdezik, hogy vegyenek-e bitcoint, rendre óvatosságra intem őket. Aztán minden egyes nappal csak egyre inkább zavarja őket, hogy miért nem szálltak be.

Ismerős 1.:Ismerős 2.:...és sorolhatnám.Nem csoda a nagy érdeklődés. Tízezer dollár, tizenkétezer dollár, tizennégyezer dollár, tizenhatezer dollár. Mire leírom ezt a mondatot, már még drágább. A bitcoin árfolyama csak idén több mint 16-szorosára nőtt eddig,Még a korosabb befektetők sem láttak hasonlót életük során, a bitcoin már olyan nagy emelkedést mutat, hogyA bitcoin értéke nagyjából meghatározhatatlan, mert a klasszikus modellek alapján nem lehet értékelni, de annyi biztos, hogy ma alig használható valamire; még a készpénznél is problémásabb - pedig annál nehéz a 21. századba körülményesebb fizetési módot találni.A bitcoint a mánia hajtja felfelé. Az, hogy az emberek elhiszik, hogy holnap még drágább lesz. Vannak, akik már azt mondják, hogy a bitcoin Giffen-jószág. Vagyis egy olyan termék, aminek a kereslete növekszik, ha emelkedik az ára. Mások úgy pontosítanak: a bitcoin inkább Veblen-jószág, amelyek hasonlók a Giffenekhez, de annyiban különböznek, hogyNos, annyi igazság lehet a dologban, hogy a bitcoin értékét valóban képtelenség meghatározni, és sokan nem is értik, hogy mibe fektetnek, így a vásárlóknak egyetlen biztos fogódzójuk a termék ára. Ez pedig folyamatosan emelkedik, vagyis a vélt értéke is egyre nagyobb lehet, ami újabb és újabb vevőket hoz a piacra, a korábbiakat pedig még több vásárlásra készteti.Sokan azonban még azt is kétségbe vonják, hogy a bitcoin rendelkezik a pénz alapvető funkcióival, hiszen olyan ingadozást, amit a kriptodeviza piacán látunk, egyetlen pénz esetébe sem. VagyisA bitcoin nagy előnye a "szabályozatlanság", ez pedig az emberi mohósággal karöltve bármire képes. Gyönyörű tulipánok is teremhetnek végül. Éppen ezért se javaslom senkinek, hogy olyan pénzt tegyen bele, amitEgyre több olyan befektető van a bitcoin piacán, aki képes beszélni órákat a blokkláncokról, de nem tudja pl. azt sem, hogy mi a futures. Pedig most elindul a határidős kereskedés , és nem mellékes tény, hogy ezzel könnyebben shortolhatóvá válik a bitcoin.Warren Buffett pedig azt mondja, sosem fektet olyan üzletbe, amit nem ért. Persze az átlagembertől nem elvárható, hogy minden eszközt pontosan értsen, amibe befektet - ezért segítenek a szakemberek, akik persze szintén óvatosak a bitcoinnal.A kriptodeviza-tulajdonosok közül nagyobb arányban lehetnek azok, akik nem értik az eszközt, mint valamilyen részvény, kötvény, vagy bármilyen más eszköz esetében.