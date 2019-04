Kamerával figyel a nagy testvér a magyar boltokban - Rettegnünk kellene?

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-i Financial IT and Disruptive Technologies 2019 konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

A keresési eredmények, az online vásárlások mind-mind temérdek adatot jelentenek. Egy webshop például sokkal több információval bír a vásárlóiról, mint egy offline üzlet

A videoanalitikai rendszer képes arra, hogy meghatározza a vásárlók korát és nemét, ugyanakkor a személy nem azonosítható, itt nem arcfelismerésről van szó

Hamarosan milliárdok életét követi figyelemmel a megfigyelőrendszer Kínában 2020-ban élesedik az a digitális ellenőrzőrendszer, amely viselkedésük alapján pontozza az ország állampolgárait és ez alapján bünteti vagy jutalmazza őket. Az ország mind az 1,4 milliárd lakójának elkészítik személyes adatlapját, meghatározott számú kreditponttal. Nem csak az online, de az offline jelenlétet is figyelik majd az arcfelismerő rendszerek a nap minden percében. Erről itt írtunk részletesebben.

A technológia rendelkezésre áll, de nincs ok aggodalomra

A rendszer nem menti el a vásárlók arcképét, és az adatokat azonnal törli, amint feldolgozta. A kamerakép a rendszer számára már a felvétel pillanatában el van homályosítva, teljesen anonim, nem tárol fotót vagy videót az üzletbe látogatókról

Kifejtette, 3 perc várakozás felett már elég magas a kockázata annak, hogy a vevők negatív élménnyel távoznak vagy akár elhagyják a boltot.

Hajszálpontos hirdetések

Mire jó még a rendszer?

Biztonsági ellenőrzésekre is alkalmas lenne a rendszerünk, de ezt Magyarországon a reptéren a rendőrség végzi

Van, ahol már működik az arcfelismerés

A cég dolgozói hozzájárultak ahhoz, hogy készüljön róluk referenciakép, így van mihez hasonlítani, de ebbe minden kolléga beleegyezett

Magyarországon is totális megfigyelés jöhet? Pintér Sándor belügyminiszter tavaly októberben nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely szerint egy közös központi tárhelyet hoznak létre a különböző térfigyelő kameráknak első körben Budapesten, később országosan. A tervek szerint a BKK, a közterület -felügyelet, a rendőrség,a bankok és a Magyar Közút kameráinak felvételei kerülnének be első körben a központi rendszerbe. Erről itt írtunk részletesebben.

A pénzügyi szférában is alkalmazzák a technológiát

Az ügyvéd szerint nincs mitől tartani

ha a videoanalitikai rendszer valóban elhomályosítja a vásárlók arcát és a kép alapján nem lehet felismerni őket, akkor nem beszélhetünk személyes adatról.

Ha az arc a Rossmann esetében nem lenne elhomályosítva, és a kamera folyamatosan figyelné, ki mit tesz a bevásárlókosarába, akkor a GDPR szerint profilalkotás történne, amely alapján az üzlet képet kapna arról, mik a szokásaim, milyen termékeket vásárolok. Ez sem törvényellenes, azonban ehhez már hozzájárulást kellene kérni a vevőktől

2019-ben talán már nem túlzás kijelenteni, hogy szinte lehetetlen láthatatlanul élni az életünket. Még ha valaki nem is használja (aktívan) a közösségi médiát, talán észre sem veszi, hogy nap mint nap rengeteg digitális lábnyomot hagy maga után.- mondta a Portfolio-nak, az IP alapú videó rendszerekkel foglalkozóNem meglepő tehát, hogy a hagyományos boltok is lépéseket tesznek, hogy minél több adattal rendelkezzenek a vásárlóikkal kapcsolatban: tudni szeretnék, hogy hány nő és férfi tér be a boltba naponta, hány évesek a vásárlók, mennyi időt töltenek a vevők az üzletben, milyen útvonalon haladnak, hol időznek el leginkább.- tette hozzá a szakember. Ahhoz ugyanis, hogy arcfelismerés alapján lehessen valakit azonosítani, kell egy adatbázis, most azonban hiába próbálna valaki lefuttatni egy algoritmust,Érdekes példa a fogyasztók viselkedésének vizsgálatára a videoanalitikai rendszerekkel foglalkozómegoldása, ami már hat magyarországi Rossmann üzletben sikerrel futott tesztjelleggel.- mondta a Portfolio-nak, az. Úgy fogalmaz, az adatok, amiket a videoanalitikai rendszerrel kapnak, nagyjából ahhoz hasonló, mint amit az online webshopok a Google Analytics-ból tudnak meg."A Rossmann számára nagyon fontos a vásárlói élmény növelése illetve dolgozói oldalról a hatékony munkavégzés folyamatos fejlesztése. Lényeges volt számunkra, hogy olyan rendszert építsünk ki, amely segít abban, hogy ne torlódjon fel a sor a kasszáknál" - mondta, aSokan pedig be se mennek az üzletbe, ha azt látják, hogy hosszú sorok kígyóznak a kasszák előtt."Az Ultinous rendszere figyelemmel követi a belépő, benn tartózkodó és a sorban álló vásárlókat, valamint a nyitva lévő pénztárakat. A videóanalitikai rendszer ez alapján valós időben előrejelzést ad, mikor várható a sorok feltorlódása, jelez, szükséges-e újabb pénztár megnyitása. Ha igen, akkor a rendszer figyelmeztetést küld, hogy el kell indítani egy újabb kasszát" - magyarázta Kasza József a rendszer működését."Nekünk így nem kell plusz pénztárost alkalmazni, és a pénztárosoknak sem kell a kasszában több időt tölteniük" - tette hozzá. A Rossmann üzletekben a dolgozók rendszerint több feladatot is végeznek, vagyis amikor nem a kasszában dolgoznak, mással tudnak foglalkozni, ha pedig jelez a rendszer, visszamennek a pénztárba. Több százalékponttal nőtt a konverziós ráta, mióta a rendszer működik, növekedett a kasszák átbocsátó képessége, felgyorsultak a pénztárak, így a hatékonyabb működésnek köszönhetően az egyéb fontos feladatok elvégzésére is több idő maradt. Kasza József elmondása szerint az új rendszer implementálása könnyen ment, a vásárlói visszajelzések kimondottan pozitívak.Nem csak a drogérialánc használ videoanalitikai rendszert, Laczkó Gábor elárulta, ők is együtt dolgoznak több különböző profilú áruházzal, ám részletes információkkal egyelőre nem szolgálhat. A legtöbb helyen jelenleg tesztjelleggel fut a project.Persze a videoanalitikai rendszereket korántsem csak üzletekben használják. Több hazai bevásárlóközpontban iskaphatunk az információs táblákat használva az azokon lévő videokamerák felvételei alapján. A rendszer itt is a nemet és a kort tudja belőni, és a keresés alapján tud személyre szabott ajánlatokat mutatni.Azhasználják az Aspectis Kft. egy olyan videoanalitikai rendszerét, ami- tudtuk meg Laczkó Gábortól, aki megjegyezte, a videónak az a nagy előnye szinte bármely más rendszerrel szemben, hogy van egy vizuális visszajelzés is. Az operátor meg tudja nézni, hogy ez egy tényleges beavatkozást igénylő riasztás vagy fals, mert épp munkagépek haladnak az adott útszakaszon.A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a nem schengeni országból érkezőkis videoanalitikai rendszer segítségével tudatják az utasokkal, várhatóan mennyi időt vesz igénybe a sorban állás.- jegyezte meg Jóri Csaba, hozzátéve, az egyikszintén használja a rendszerüket: számolják a ki- és belépőket, valós időben, így a biztonságiak mindig tudják, pontosan hányan tartózkodnak a helyen. Így elkerülhető, hogy az előírtnál több vendéget engedjenek be, látják, ha teltház van.Az Ultinous irodájában a belépőkártya helyett arcfelismerő rendszer működik.- mondta Jóri Csaba.A rendszert használjákis, igaz, Magyarországon ez még nem jellemző, de az Egyesült Államokban már igen. A módszer ugyanaz: regisztrációkor készül egy fénykép, és a jövőbeni edzések alkalmával ezzel veti össze a rendszer a sportolni érkező arcát. Így ki tudják szúrni, ha valaki egy másik személy nevére szóló bérlettel próbál bejutni a terembe.is használják az arcfelismerést: a referenciakép segítségével elkerülhető, hogy valaki kamu profilképet töltsön fel magáról.A pénzügyi szférában szintén alkalmazzák a technológiát: a SmartBank, illetve az OTP Bank mobilalkalmazás használatakor a tranzakciók az arra alkalmas iOS és Andorid operációs rendszerrel működő készülékkel akár a mobileszközbe beépített arcfelismerő funkción keresztül, arcfelismeréssel történő azonosítással is megvalósulhatnak.A spanyol Caixabank idén jelentette be, hogy arcfelismerő technológiával rendelkező ATM hálózat széleskörű kiépítésén dolgoznak. Sőt, a bank ügyfelei Barcelonában már 20 ATM-ből vehetnek ki pénzt PIN-kód használata nélkül. Ehhez persze szükség van egy regisztrációra, amikor az ATM kamerája készít egy referenciafotót, amely alapján később azonosítja a bank ügyfelét. Viszont ez gyorsan megvan és a jövőben az arcunkon kívül nem is lesz szükség semmi másra, hogy hozzájussunk a pénzünkhöz. Persze aki nem bízik a rendszerben, az továbbra is használhatja a bankkártyáját és a PIN-kódját, nem kötelező az arcfelismerést választani.Kíváncsiak voltunk, a hatályos magyar Infotv. és a GDPR alapján mégis mi számít személyes adatnak és mi alapján lenne azonosítható valaki.közölte,Más lenne a helyzet, ha a képeken látható lenne az arc, ez esetben az egyén beazonosítható lenne.- jegyezte meg az ügyvéd.A biztonsági kamerák használata esetén azonban más a helyzet, hiszen ott alapvetően az a cél, hogy azonosítsa az esetleges illetéktelen behatolót.Ilyen esetben a kamerák használatának jogalapja az úgynevezett jogos érdek. Ez lehet vagyonvédelmi cél például. Haalapul egy adatkezelés, akkor ezt megfelelően alá kell támasztani a GDPR szerint: vagyis vagy érdekmérlegelési tesztet vagy hatásvizsgálatot kell készíteni, amiben leírjuk, hogy előbbre való az adott érdek (például vagyonvédelem), mint az érintettek személyhez fűződő joga. Hiszen ez esetben alapvetően két érdek ütközik: az üzlet és a vásárlók érdeke - mondta a szakember. Szükség vanis kamera-használat esetén, amit nyilvánossá is kell tenni, vagyis elérhetővé kell tenni akár a honlapon, akár az üzletben. A hatásvizsgálatot, érdekmérlegelési tesztet viszont nem kell közzétenni, de be kell tudni mutatni panasz vagy ellenőrzés során.Dr. Krausz Miklós megjegyezte, míg a jogos érdek meghatározása kicsit ingatag, a webshopok esetén kézzelfoghatóbb a helyzet az adatkezelés kapcsán: ott az szerződéshez kapcsolódik: eleve azért regisztrálnak a felhasználók, hogy vásároljanak, ehhez pedig muszáj megadniuk bizonyos személyes adatokat.