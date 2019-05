Kitarthat a magyar béremelkedés, és erre mindenkinek fel kell készülnie

A gyors béremelkedés és a munkaerőhiány fontos témája lesz a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciájának. ÁTTEKINTÉS

Vajda Attila: Ez az év és a következő évek sem néznek ki másképp, mint a korábbiak, két számjegyű növekedést várunk a forgalom tekintetében. Elég sok új vevőt és desztinációt kapcsolunk be az általunk kiszolgált területek és partnerek társaságába. A forgalmunk jelentős részét három területen realizáljuk; Magyarország és Közép-Kelet-Európa, Skandinávia, illetve a Baltikum térségében. Természetesen vannak egzotikus célterületek is, amelyek soha nem lesznek core tevékenységek, de jó ott lenni Észak-Afrikában vagy a Közel-Keleten.Nyilván fontos nekünk, hogy a termékeinket minél több országban tudjuk értékesíteni. Természetesen vannak stratégiák és koncentrációk, az előbb említett három terület, de érdemes diverzifikálni és új területek felé nyitni. Skandinávia számít a legnagyobb exportterületünknek, nem véletlenül van Norvégiában gyárunk és kereskedelmi szervezetünk.Viszonylag korán felismertük, hogy az export felé nyitni kell, és akkor szinte egyszerre indult el Lengyelország és Skandinávia térsége. Skandináviát a minőség iránti nyitottság, a profitabilitás és a volumen egyértelműen kulcsterületté avanzsálta. 2013-ban jött a gondolat és a lehetőség, hogy tudunk ott egy vállalatot alapítani és kapacitásokat vásárolni. Tehát ez nem "cowboy vállalkozás" volt, hogy menjünk valahová, és aranyat ássunk, hanem tudatos döntés. Egy olyan exportpiacot kívántunk megszilárdítani és tovább bővíteni, ahol már hosszú idővel azelőtt elkezdtünk dolgozni.

Fotók: Stiller Ákos

A magyar piacon és külföldön egyaránt sikerül bővülni a következő időszakban?Abszolút. A GDP-arányos higiéniai papírfogyasztás nagyon fontos jellemzője ennek az iparágnak, ez pedig növekszik. Magyarországon piacvezetők vagyunk a konyhai papírtörlő szegmensben, és komoly a növekedési potenciál, hiszen egyre több felhasználási területen alkalmazzák ezt a terméket. A papírtörlők elterjedése a háztartásokban és ipari létesítményekben egyaránt tetten érhető.Budapesten van a legtöbb betöltetlen pozíció, de azt gondolom, hogy ez egy jó munkahely, ahol nem egészségkárosító, könnyű fizikai munkát végeznek a kollégák, ezért meg tudjuk győzni és magunkhoz csábitani a potenciális munkavállalókat. Az ismertségünk is segít ezen, hiszen nincs olyan háztartás Magyarországon, ahol a termékeink ne lennének megtalálhatóak. De természetesen - akár finanszírozást, akár kereskedelempolitikát idevéve - egyértelműen a munkavállalói kitettségben és elérhetőségben tapasztalható nehézség a legnagyobb próbatétel. A növekedésünk is lehetne akár még dinamikusabb, hiszen most is nagyobb megrendelés-állománnyal dolgozunk, mint amit ki tudunk elégíteni. Ha több munkavállalónk lenne, több terméket is elő tudnánk állítani. A technológia, a kapacitás adott, ezeknek a kihasználása most a legfőbb törekvésünk.Az üzleti tervünk és a stratégiai céljaink azt mondják, hogy 10%-nál ne legyen nagyobb a betöltetlen munkahelyek aránya. Összvállalati szinten nincs is ennyi, de a budapesti telephelyre intenzíven keresünk munkatársakat, szakirányú tudást igénylő és betanított munkakörökre egyaránt. Budapesten húsz nyitott pozícióba várjuk a munkavállalókat. Jelenleg tehát valóban probléma a munkaerőhiány, de a bővítés azért is kell, mert termékeink iránt folyamatosan növekszik az igény és ezzel egyenesen egyre több munkatársat kell alkalmaznunk, mert nagy növekedési céljaink vannak. A növekedés miatt az év végéig akár a 100 főt is meghaladó bővítés is elérhető lenne. Ennek a megvalósítása nagyon komoly HR- és vállalati stratégiai feladat, ahol már az új keresési metodikákat kell használni, a hagyományos és nyomtatott hirdetési felületek már nem elegendőek. Figyelmet és érdeklődést kell felkelteni, stimulálni a potenciális munkavállalókat a vállalatunk iránt.Igen, ezen az osztályon is bővítettünk. Olyan kollégát kerestünk és sikeresen ki is választottunk, aki ezeket az új területeket fel tudja térképezni és a megtartási folyamatainkat is elő tudja segíteni. Szükséges, hogy a megfelelő tájékoztatást a megfelelő időben tudjunk eljuttatni a munkavállalóinknak, hiszen ezek azok a szempontok, amelyek miatt komfortosan érzik magukat nálunk.Egészen biztosan nincs vége, a következő évek erről fognak szólni, hacsak az automatizálásban nem következik be egy komoly áttörés, de ez egyelőre nem látható. Az biztos, hogy az automatizálás irányába nekünk is el kellett indulnunk, ez újabb invesztíciókat vár el a vállalattól, de a munkatársak képzése és béremelése nyilván kulcsfeladat. Szakítva a korábbi szokásokkal, nálunk már három éve rendezett keretek között, évi egy alkalommal történik a kollégák teljesítményének felülvizsgálata és a bérrendezés. Két számjegyű bérfejlesztést tudunk biztosítani idén az eddigi üzleti eredményeink alapján. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy egyoldalú aktivitás, a bérek növelését biztosítani kell, így a partnerek, a vevők, a fogyasztók felé áremeléssel vagyunk kénytelenek fordulni. Azonban nem hárítjuk tovább az összes költségnövekedést, mert javítjuk a hatékonyságot, automatizálunk, energiahatékonyabb működést érünk el. Nyilván szükség van a partnerekre és a fogyasztókra abban, hogy ezeket megértve a termékeink árát a költségeinkhez tudjuk igazítani, miközben fenntartjuk a magas minőséget. A Vajda-Papír fennállásának 20 éve alatt mindig fő stratégiai szempont volt, hogy a legjobb ár/érték arányú terméket próbáljuk meg előállítani, ezek biztosították a versenyelőnyeinket, a fejlődésünket. Ha ezt sikerül a jövőben is megőrizni, akkor tudjuk állni a versenyt a béremelés vagy más költségemelkedés ellenére is.

Fotók: Stiller Ákos

Igyekszünk kompenzálni a béremelkedést más költségterületeken, de szükség van arra is, hogy egy részét továbbhárítsuk a fogyasztókra. Ezzel párhuzamosan jobb minőséget kell biztosítani, ami gazdaságosabb felhasználást tesz lehetővé. Elengedhetetlen az innováció, például a 100-as papírzsebkendő szegmensnél a könnyen nyitható és visszazárható csomagolás, ami a fogyasztók felhasználási kényelmét, a higiénikus felhasználást hivatott javítani. Nagyon fontos, hogy két legyet üssünk egy csapásra, és a környezeti terheléseket csökkentve energiahatékonyabban tudjunk termékeket előállítani, olyan technológiákat vásároljunk, üzemeltessünk, amelyek energiahatékonnyá teszik a gyártást, mindeközben csökkentsük a csomagolóanyagok mennyiségét. Ez együtt jár a költségcsökkenéssel is, de nem feltétlenül egyoldalú ez a törekvés. Meg kell találni azt, hogy mindkét oldalt szolgálni tudjuk.A dunaföldvári üzemünknél, amely a világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzeme, a legmodernebb és legkörnyezetkímélőbb technológiákat építettük be. Ez az első ütemben több mint 15 milliárdos beruházás volt, 300 fő szükséges a teljes készülékkapacitás majdani kihasználásához. Van olyan 130 méteres gépsorunk, amelyet négy kiváló szakember üzemeltet műszakonként. Tehát ebben az iparágban is lehetséges az optimalizálás és az automatizálás. Való igaz, hogy ez egy egyszeri, nagyon komoly beruházás, amelynek egészen biztosan megtérülést kell hoznia azáltal, hogy kevesebb munkaerő-ráfordítással tudjuk üzemeltetni, és jóval nagyobb mennyiségű terméket vagyunk képesek előállítani, mint a korábbi technológiákkal.Ez velejárója annak a társadalmi fejlődésnek, aminek most részesei vagyunk. Ezzel egyetlen vállalat sem fog tudni mit tenni, nem tudja visszafordítani ezt a folyamatot. Minden erőfeszítést abba az irányba kell koncentrálni, hogy ennek az ellentételezését megtalálják. Hiszünk a tanulószervezet szemléletű vállalati működésben, ahol az edukáció, akár az on-the-job képzésekben rejlő lehetőségek kiaknázásával és a folyamatos képzési lehetőségek biztosításával, a folyamatok folyamatos felülvizsgálata beépül a munkatársak szemlélet módjába, amely megjelenik a napi munkavégzés során és mindamellett inspirálja a munkatársak innováció iránti fogékonyságát. Ezekhez beruházás kell, mert a korszerű technológiák alkalmazása, a hatékony termék előállítás mellett, a munkaerő megtartásához is hozzájárul. Az biztos, hogy a vállalatoknak ez egy extra és új kihívásokat tartalmazó időszak lesz. Nagyon nehéz helyzetben vannak azok, akik munkaerő-intenzív, alacsonyan képzett, egyszerű feladatot ellátni képes dolgozókra építő iparágba fektetnek, vagy ezt próbálják üzemeltetni. Ők nézhetnek szembe a legnagyobb problémákkal. Nekik is biztosan az automatizálás és a hatékonyság felé kell mozdulniuk.Magyarországon ebben az iparágban nem sok versenyző van, ez az iparág jellemzően a kritikus volumen mozgatásával egyszerűsödött az elmúlt időszakban. Emiatt nem tervezünk itt akvizíciót. További fejlesztési elképzeléseink vannak, a dunaföldvári üzemet szeretnénk tovább bővíteni. Abban a régióban az elérhető szaktudás átlagon felüli Magyarországon, lojális, jól képzett munkavállalókat tudtunk megszólítani és bevonzani. Itt egészen biztosan látom a további fejlődést, akár nagyon rövid időn belül. Vannak olyan exportterületeink, ahol már kereskedelmi részlegünk működik, ott a gyártás megalapozása és a piac megszilárdítása szintén közeli terv.Természetesen számolunk ezzel, de a saját szegmensünkben inkább a közületi felhasználást érintheti. A lakossági fogyasztás egy szükségleti cikk, és azt gondoljuk, hogy a következő 50 évben ennek nem mutatkozik alternatívája. Nem dőlhetünk hátra, ez nem egy garantált biznisz és jövedelemforrás, de viszonylag biztos fogyasztási szokásokon és trendeken alapszik. A 2008-2009-es válság során ugyanolyan intenzív növekedést és megfelelő profitabilitást tudott a vállalat produkálni, miközben számos iparágban komoly visszaesést láthattunk. A mostani, dinamikusan növekvő időszakban is az a fő küldetésünk, hogy a vállalatunk megfelelően izgalmas kihívásokat rejtő legyen a potenciális munkavállalók számára. Az a legfontosabb, hogy higgyék el a munkavállalók, hogy ez a vállalat az az alternatíva, amellyel hosszú távon elkötelezett munkavállalóként lehet együtt dolgozni. Tudjuk, hogy az Y- és Z-generáció már egészen más időhorizontokon gondolkodik. Nagyon fontos, hogy ezeket a generációkat is megfelelően tudjuk integrálni a vállalatunkba, és megtaláljuk azt a kihívást, ami motivációt és változatosságot jelent számukra. Kicsit különbözünk a legtöbb munkaadótól, hiszen a fiatalok több területen, akár több országban is kipróbálhatják magukat a vállalatcsoportunkon belül.

Fotók: Stiller Ákos

MÚLT - JELEN - JÖVŐ - A magyar tulajdonú cégek A Portfolio hasábjain több interjú keretében mutatjuk be a legnagyobb magyar tulajdonú hazai cégek helyzetét, jövőképét, kihívásait. Ennek keretében beszélgettünk többek között A Portfolio hasábjain több interjú keretében mutatjuk be a legnagyobb magyar tulajdonú hazai cégek helyzetét, jövőképét, kihívásait. Ennek keretében beszélgettünk többek között Sinkó Ottóval, a Videoton Holding Zrt. társ-vezérigazgatójával Fülöp Szabolccsal, a Trans-Sped Kft. ügyvezetőjével és most most Vajda Attilával, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatójával. Hamarosan folytatjuk a sort!

Jelentősen mást. Mindazon kötöttségek, amelyek régebben bizonyos vállalatokat jellemeztek, az Y- és Z-generáció számára nem vonzóak. Időbeosztásban, a terület önállóságában, az utazásokban vagy éppen a helyben végzett munkában olyan feltételeket kell tudnunk biztosítani, ami kielégíti az ő igényeiket, és megfelelő motivációt jelent számukra.Igen. Egy fontos változás a Vajda-Papír életében az ún. törzsidő megállapítása, ami egy szűkebb időkorlát, mint a munkaidő. Ekkor kell bent tartózkodni, a peremidőben pedig indifferens, hogy hol van a munkavállaló. Ez egy nagyon komoly edukációt és IT-kihívást is jelent, hiszen biztosítani kell azokat a távoli elérhetőségeket, adatforgalmakat és adatbiztonságokat, amelyek ezt lehetővé teszik.Fontos látni, hogy a home office nem minden munkaterületen van jelen. A gépsorok mellett vagy a kiszállításban dolgozó kolléga időkorlátokhoz kötött. Inkább az irodai kollégáknak van erre lehetőségük, de nekik is rendelkezésre kell állniuk, és biztosítani kell azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik akár ennek a mérését. A vállalatirányítási rendszerünkkel vagy azon IT-megoldásokkal, amelyeket a mindennapokban használunk már megfelelő monitorozást és KPI rendszereket biztosítanak a vezetők számára. Az a lényeg, hogy a nap végén a megrendelés megérkezzen, időben és megfelelő minőségben kiszállításra kerüljön, vagyis a munka el legyen végezve.Ezek a megoldások jól ismertek. A Vajda-Papír a gyárai környezetében biztosít lakhatást azoknak a munkavállalóknak, akik messzebbről vagy akár külföldről járnak hozzánk. Mi családi vállalat vagyunk, büszkék vagyunk arra, hogy egy családból akár több generáció is hosszú távon elköteleződött mellettünk. Ezek erősítik a bizalmat a cég iránt. De természetesen az utazási támogatások, a lakhatási támogatások, a meleg étkeztetés mind részei annak a programnak, amely azt segíti, hogy jól érezzék magukat nálunk a kollégáink.A magyarországi üzemekben nem jellemző, de jelen van. A műszaki igazgató kollégám fixa ideája, hogy a legjobb munkavállaló kerékpárral érkezik a munkába, magyarul nagyon közel lakik. De erre nyitottnak és késznek kell lennünk, az idegen nyelv ismerete a vállalatnál viszonylag széles körű. Sok olyan kollégát integráltunk már a vállalatnál, ahol speciális tudás megszerzésére volt szükség, és azt csak külföldön lehetett megszerezni, és vannak Finnországból, Olaszországból és Ausztriából érkező munkavállalóink is. Őket is tudni kell integrálni. Ez egy fontos folyamat. A vállalat vezetése, a HR-terület vezetői felkészültek arra, hogy más kultúrából érkező, idegen nyelven beszélő kollégákat egyrészt integrálni tudjanak, másrészt megfelelően tudjanak tájékoztatni, vezetni, az ő beilleszkedésüket segíteni akár a társadalomban, akár a magánéletben, de legfőképpen vállalaton belül. A norvégiai vállalatunknál vegyes jelenlét van, hiszen vannak Norvégiában született norvég munkavállalók, vannak Kelet-Közép-Európából, Magyarországról vagy a Dél-Európából érkezők egyaránt. Az egy jó forrasztótégely, ahol nagyon sok tudásra és tapasztalatra tettünk szert, amelyet szükség esetén Magyarországon is be tudunk vetni.Igen, meg kell találni azokat a pozíciókat, de legfőképpen azokat, akik képesek őket vezetni.Mi próbálunk a generációváltásra tudatosan készülni és ha eljön az idő, készen állni. Mindenkinek meglehet a saját útja és az az alternatíva, amit szimpatikusnak talál és kiválaszt. Az biztos, nem lehet elég korán felkészülni erre a kérdésre. A következő generációt meg lehet szólítani, az integrációt időben el kell kezdeni. De van egy fontos szempont, nem tudjuk őket kényszeríteni. A generációváltás a magyar tulajdonú vállalatoknál legalább akkora kihívás, mint a munkaerőhiány. Látunk olyan vállalatokat, amelyeket továbbvisz a következő generáció, és vannak olyanok, akik arra az elhatározásra jutnak, hogy értékesítik a vállalatot. Én bizakodom, hiszen a gyermekeim nem csak látogatóba jönnek, hanem szinte minden üzemi és szellemi pozícióban, rotációban igyekeznek kipróbálni magukat.