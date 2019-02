Nagy bejelentést tett a Tesco Magyarországon - Kivégzi a környezetszennyező csomagolásokat

2020 végére eltávolítja a nehezen újrahasznosítható anyagokat a sajátmárkás termékeinek csomagolásából.

2025-re 100%-ban újrahasznosíthatóvá vagy újrafelhasználhatóvá teszi a sajátmárkás termékeinek csomagolását.

Együttműködést kezdeményez a többi kiskereskedővel, szállítóval, illetve a csomagoló- és a hulladék-feldolgozó ipar szereplőivel a lehető legtöbb műanyag csomagolóanyag újrahasznosításának és újrafelhasználásának érdekében.

Nagyon büszkék vagyunk arra a munkára, amelyet Közép-Európában tettünk az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében. 2017/18-ban 30%-kal mérsékeltük az összes élelmiszer-hulladékot és összesen 10 639 tonna élelmiszert adtunk az élelmiszerbankoknak és a helyi jótékonysági szervezeteknek. Mostantól a csomagolóanyag hulladék csökkentése is prioritás a Tesco számára. A szállítóinkkal együtt azon dolgozunk, hogy 2020-ig a sajátmárkás termékeink csomagolását újratervezzük, valamint jelentősen csökkentsük a nehezen újrahasznosítható csomagolóanyagok használatát. Ez egy fontos mérföldkő azon az úton, amely ahhoz vezet, hogy 2025-re a sajátmárkás termékeink csomagolása 100%-ban újrahasznosítható vagy újrafelhasználható legyen. A végső célunk az, hogy a működésünk folyamán ne keletkezzen olyan hulladék, ami hulladéklerakóba kerül. Ennek érdekében együtt fogunk működni más érdekelt szervezetekkel is, hogy növeljük az újrafeldolgozáshoz gyűjtött műanyaghulladék mennyiségét. Ideális esetben egy zárt csomagolóanyag körforgás kiépítése felé szeretnénk elmozdulni.

A csomagolóanyagokkal kapcsolatban a Tesco három fő területre összpontosít:Az áruházlánc ezirányú közép-európai törekvéseit Matt Simister, a Tesco Európa vezérigazgatója 2019. február 5-én, a prágai Kiskereskedelmi Csúcstalálkozón erősítette meg.Az eseményen a vezérigazgató elmondta:A Tesco megkezdte az együttgondolkodást és együttműködést szállítóival annak érdekében, hogy a Tesco sajátmárkás termékeinek csomagolásából eltávolítsák a nehezen újrahasznosítható anyagokat. Ez magában foglalja azokat a PVC (polivinilklorid), PS (polisztirol) és PC (polikarbonát) tartalmú csomagolóanyagokat, amelyek esetében már léteznek alternatívák.A Tesco 2018 októberében a "Little Helps Plan" című dokumentumban publikálta csoportszintű, csomagolással is összefüggő célkitűzéseit. A közép-európai fenntartható csomagolásokra vonatkozó bejelentés reflektál a Tesco Csoport elköteleződéseire és céljaira. Ugyanakkor figyelembe veszi a helyi körülményeket, beleértve a használt csomagolások típusát, az egyes országok újrahasznosítási infrastruktúráját, illetve a regionális csomagolóipar fejlesztéseit. Az új csomagolási kezdeményezések bevezetése megköveteli egyéb fenntarthatósági szempontok elemzését is, mint amilyen az élelmiszer-hulladékra vagy a CO2-kibocsátásra gyakorolt hatás. A csomagolás fontos szerepet játszhat a termékek védelmében és az élelmiszer-pazarlás csökkentésében.A "zárt csomagolóanyag körforgás" kifejezés egy olyan csomagolás-menedzsment szisztémát jelöl, amelyben az összes anyagot újrafelhasználják, újrahasznosítják, vagy egyéb célokra használják fel, nullára csökkentve a hulladék mennyiségét. A zárt rendszer létrehozása a kormányzat, a termék- és a csomagolóanyag gyártók, valamint a kiskereskedelmi szektor szoros együttműködését igényli. A csomagolóanyagok kérdéskörének ily módú megközelítése a körkörös gazdaság elveit követi.