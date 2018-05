Növekvő veszély leselkedik az energiavállalatokra

Az energiavállalatok átlagosan árbevételük 0,1 százalékát fordítják a kiberbiztonság fejlesztésére; összevetésül, ez arányaiban legalább harmadával alacsonyabb a bankok és más pénzintézetek vonatkozó értékeinél - derül ki a Precision Analytics és a CAP csoport az Egyesült Államok energiaszektorának gyakorlatilag teljes palettáját felölelő kutatásából. Míg a legalább 1 milliárd dolláros árbevételű energiacégek körülbelül 1 millió dollárt költenek éves átlagban kiberbiztonságra, addig a pénzügyi szektorban a hasonló árbevételű társaságok már átlag 3 millió dollárt költenek hasonló célra. Ami a beruházások hiányát még aggályosabbá teszi, az az, hogy az energiaszektort célzó hackercsoportok száma emelkedik.Az Egyesült Államokban több vezetéküzemeltető, egyebek mellett az Energy Transfer Partners és a TransCanada nevű társaságok elektronikus kommunikációs rendszere is leállt áprilisban, öt cég utóbb jelezte, a zavart hackertámadás okozta. Bár az eset nem okozott kiesést az energiaellátásban, de élesen rávilágított az energiarendszerek sérülékenységére a hasonló akciókkal szemben.A fenyegetés ráadásul már nem is mondható újnak: a Saudi Aramco 2012-ben a valaha kivitelezett egyik legnagyobb hackertámadást szenvedte el, ami 35 ezer számítógép időszakos vagy végleges kiesését eredményezte a rendszerből, amelynek hatására a világ olajellátásnak mintegy 10 százaléka került egy csapásra veszélybe. A világ egyik legértékesebb vállalata pedig kénytelen volt újra írógépeket és faxokat hadrendbe állítani. 2015-ben és 2016-ban pedig nagy áramszüneteket okoztak Ukrajnában az államilag támogatott hackercsoportok által elkövetett támadások. A Symantec információs adatvédelmi cég legalább 2011 óta figyelemmel kíséri egy Szitakötő (Dragonfly) nevű csoport egyesült államokbeli tevékenységét is. A társaság szintén az energiavállalatok működéséről igyekszik lopva információkat szerezni, mégpedig az FBI és az amerikai Belügyminisztérium szerint a csoport orosz kormányzati kapcsolatokkal is rendelkezik.A kibertámadások száma azért is emelkedhet, mert az iparág folyamatosan digitalizálja működését. A különféle szenzorok és egyéb monitorozási lehetőségek mellett minden szinten komplex algoritmusokkal egészülnek ki a folyamatok, miközben a rendszerbe olyan vészkapcsolókat építenek be, amelyek emberi közreműködés nélkül egy pillanat alatt leállíthatják például az egyes részfolyamatokat, amennyiben az szükségessé válik. Mindez pedig biztonsági szempontból meglehetősen nyitott rendszert alkot, magyarul hackelhető.

A digitalizáció jelentette üzleti lehetőségekről a Portfolio június 7-i konferenciáján első kézből tájékozódhatnak a résztvevők.Noha a vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a problémára, még mindig nem eleget - idézte Matthew Stegall, a Precision adatszolgáltató igazgatójának szavait a Bloomberg, aki egyebek mellett a Deloitte számára is végez értékeléseket. Míg az adatvédelem szükségességének többen tudatában vannak, addig az utóbb digitalizált irányító rendszerek kapcsán már gyakran nem gondolnak erre. A jelenség egyik némileg meglepő oka generációs problémában keresendő. Az energiavállalatok vezetői jelentős arányban a középkorú vagy idősebb korosztályba tartoznak, akik most olyan változásokkal és kihívásokkal (nem) szembesülnek, amelyekkel a korábbi évtizedekben nem. A probléma kezelését az sem segíti, hogy számos energiavállalatnál az IT-biztonság az informatikai igazgató, míg az operatív biztonság pedig egy másik vezető illetékességi körébe tartozik.Nem egy cégvezető abba a tévhitbe ringatja magát, hogy az egyes operációkat fizikailag is elkülönülő hálózatokon futtatva bizonyos fokú védelmet élvez a széles körű támadások ellen. Ez azonban szakértők szerint egyáltalán nem jelent érdemi akadályt a professzionális hackerek előtt. A tengerentúli cégvezetők közül meglepően sokan pedig úgy gondolják, a védelmi és a hadügyminisztérium majd megvédi őket - ám erre sem a jogi keretei, sem a kapacitása, sem a gyakorlata nincs meg a kormányzatnak.Az energia- és egyéb alapvető szolgáltatások pedig meglepően könnyedén megzavarhatók. 2014-ben az egyesült államokbeli Snohomish megyei közműkezelő vállalat és a Nemzeti Gárda közösen tesztelte a helyi közművek védettségét kibertámadásokkal szemben. A feladatra két hetet kaptak, azonban már a projektindító meeting feloszlatását követő kevesebb mint 30 percen belül sikerült betörni az ivóvízkezelő létesítmény informatikai rendszerébe egy adahalász emaillel.