Paks 2: Ausztria pert indított a beruházás ellen

Követeljük, hogy Ausztria minden jogi és más rendelkezésére álló eszközzel lépjen fel az atomerőművek építésével szemben Európában. Az év második felében az Európai Tanács elnökségi posztját mindenképpen az atomenergia-ellenes pozíció megerősítésére kellene kihasználni

Az atomenergiának nincs semmi keresnivalója Európában. Ebből az álláspontunkból egy jottányit sem engedünk - fogalmaz a miniszter közleménye.Ausztria hasonlóképpen lépett fel a brit Hinkley Point C atomerőmű projekttel szemben is. Osztrák környezetvédelmi szervezetek üdvözölték a minisztérium bejelentését.Csak jogi úton lehet megállítani a projektet, amelynek a gazdaságtalan és versenytorzító mivoltát az állami támogatásra adott európai bizottsági jóváhagyás is alátámasztja - jelentette ki írásos közleményben Reinhard Uhrig, a Global 2000 szervezet szóvivője. Hozzátéve, hogy jogi úton kell a helyére tenni az Európai Bizottság hibás álláspontját is arról, miszerint az atomenergia fejlesztése az EU támogatására érdemes közös érdeke lenne.- írja Lukas Stühlinger, az oekostrom AG áramszolgáltató vállalat vezérigazgatója közleményében.Az oekostrom AG aláírásokat is gyűjt a paksi bővítés megakadályozására egy online petícióval, amelyben fellépést követelnek az osztrák kormánytól az atomerőművek építése ellen egy európai szintű energiaügyi szerződésben.