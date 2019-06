Veszélyes hőhullám közeleg Európa felé - Sorra adják ki a figyelmeztetést az országok

Közeleg a pokol - így kommentálta egy Twitter-bejegyzésben Silvia Laplana spanyol meteorológus azt a hőhullámot, ami közelít Európa felé. Az előrejelzések szerint Spanyolország bizonyos részein a hőmérséklet még a 40 fokot is meghaladhatja.Franciaországban keddtől már él a narancssárga riasztás, ami a második legmagasabb szint, egyes időjárás előrejelző oldalak szerint az országban pénteken tetőzhet a hőség, akkor lehetnek olyan területek (főként délen), ahol 45 fok is lehet.Németországban is szokatlan hőhullámra készülnek, ott a hőmérséklet ma elérheti a 40 fokot is. Ezzel júniusban új rekord születhet, ami megdöntheti az 1947-ben felállított rekordot.Az Oxford egyetem környezeti és éghajlatváltozásokkal foglalkozó intézményének professzora szerint az extrém hőhullámok a jövőben sokkal gyakoribbá válhatnak az éghajlatváltozás következtében, különösen Dél-Európában, ahol már most tízszer nagyobb az esélye a hőhullámoknak, mint az iparosodás előtti időszakban.

Csütörtök déli állapot-előrejelzés Európában, forrás: Meteocentrale.ch