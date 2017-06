Tömegével csúsznak az új-lakás projektek - Lesz, ami el sem készül

Miért nem mindegy hogy mikor készül el a lakás

Már most is vannak jelentős csúszások

Már többször foglalkoztunk vele, hogy mennyire fontos, hogy megbízható fejlesztőtől vásároljuk meg új otthonunkat. Egy kevésbé felkészült beruházó ugyanis. A legnagyobb veszély a jelenlegi piacon a kivitelezőhiány miatt fenyegetheti a fejlesztőket és így a lakásvásárlókat. A lakóingatlan építések felfutásával párhuzamosan ugyanis az irodaházak is gomba módon szaporodnak, miközben több állami beruházás is elindulhat, melyek mind ugyanazt az egyébként megtépázott kivitelezői kapacitást használnák.Ráadásul a lakáspiaci szereplők nincsenek könnyű helyzetben a versenyben, a kivitelező cégek a legkockázatosabb munkának ítélik a három közül, így szívesebben választanak más típusú projekteket. Ehhez jön még hozzá nehezítő tényezőként , hogy a nagy kereslet miatt a kivitelezési költségek jelentősen emelkednek, egy rosszul beárazott projektnél ez könnyen azt is jelentheti, hogy a vállalkozó nem tudja megvalósítani a beruházást, a vásárlók pedig futhatnak a pénzük után.A lakás el nem készülését biztosan senkinek nem kell elmagyarázni, hogy miért veszélyes.Minél több előleget kell befizetnünk a lakás tényleges elkészülte előtt, valójában annál többet kockáztatunk. De miért veszélyes a projekt csúszása?, a mostani magas bérleti díjak mellett, ez komoly anyagi terhet jelenthet.De a legnagyobb veszély, hogy a projekt olyan sokat csúszik, hogy esetleg 2019. december 31 után készül csak el, ami egyben azt jelentheti, hogy -amennyiben a jelenlegi szabályozás nem változik - már ismét 27 százalékos áfakulcs megfizetése mellett vehetjük meg csak a lakást. Bár azt mondhatjuk, hogy 2019 vége még messze van, de látni kell, hogy a jelenleg a piacon lévő lakások jelentős része későbbi határidővel készül el, a legtöbb esetében 2018-ra tehető az átadás, de számos projektet már 2019-re is meghirdettek. Még ekkor is talán sokan azt gondolják, hogy bőven van idő, de a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb adatain azért érdemes elgondolkodni.Ez utóbbiak nagy számát látva még nagyobb kérdés, hogy a már egyébként is szűkös kivitelezési kapacitásokat mely projekteknek sikerül lekötnie. Ehhez csak még újabb adalék, hogy mint a Budapesti Lakáspiaci Riport jelentőséből kiderül, 2018-ban 9 ezernél is több lakásnak kellene elkészülnie, amely számot egyedül a 2005-ös vállalkozói lakásépítés haladta meg, vagyis az átadások egy jó része problémás lehet a szűkös kapacitások miatt.

De visszatérve az előbbiekben már felvetett problémára, mennyire reális a veszélye annak, hogy projektek csúszhatnak, akár nem is keveset. Természetesen jósgömbünk nincsen, hogy ezt előre megmondjuk, de a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy bizony van rá esély. A most hirdetett lakások közül ugyanis nem éri el a 6000-et azoknak a száma, melyek esetében nem csúszott, vagy csúszik egyelőre az átadása.