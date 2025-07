Tízhónapos csúcson torpant meg a forint erősödése

A hét elején írtunk arról, hogy elsősorban a külföldi befektetők kereslete segített 400 alatt stabilizálni a forint árfolyamát az euróval szemben. A nemzetközi piacon kifejezetten magasnak számít a 6,5%-os magyar alapkamatszint, ráadásul a keddi kamatdöntés után is fenntartotta az eddigi szigorú hangnemet a jegybank, vagyis egyelőre nem várható a kamat csökkentése.

Mégsem ez hozta meg az áttörést, hanem a vámháborúval kapcsolatos pozitív hírek. Az elmúlt napokban ugyanis több olyan információ érkezett, ami a konfliktus enyhülése felé mutat, számunkra a legfontosabb, hogy egy 15%-os tarifa körvonalazódik az EU és az USA között. Ez pedig lényegesen alacsonyabb a korábban Donald Trump által belengetett 30-50%-nál.

Ezek a hírek most rövidtávon fűtik a forint erősödését, azonban hosszabb távon ha javul a globális hangulat, akkor akár vissza is vethetik a carry trade népszerűségét, így akár az is lehet, hogy rosszul jön majd ki a magyar deviza az egészből, mert a befektetők a kockázatosabb ügyletek felé mozdulnak el.