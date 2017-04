Három év múlva rá sem lehet majd ismerni a Városligetre

2015 decembere, az utolsó vonatkozó kormányhatározat óta véglegesnek tekinthetjük a Liget Budapest programját. Az első és legfontosabb beruházás magának a közparknak a fejlesztése, a tájépítészeti megújítás. Magyarország történelmének legnagyobb átfogó tájépítészeti rehabilitációjára írt ki nyílt pályázatot a Városliget Zrt., amit a Garten Stúdió nyert meg, ők már javában dolgoznak a terveken. Ha sorra vesszük a projektelemeket, láthatjuk, hogy a Városliget már meglévő intézményei megújulnak és modern, XXI. századi épületek váltják a korábban elavult, a kor színvonalának nem megfelelő felépítményeket.A Közlekedési Múzeumot saját helyén, a Mérték Stúdio tervezésében, az eredeti, Pfaff-féle tervek felhasználásával építik újjá, mely múzeumként, tartalmát tekintve megfelel majd a XXI. század elvárásainak is. A Petőfi Csarnok helyén a japán SANAA által tervezett Új Nemzeti Galéria kap helyet, az intézmény szintén egy modern épületben lel új otthonra. A Hungexpo-romok helyén a Magyar Zene Háza épül a japán sztárépítész, Sou Fujimoto tervei alapján, a teljesen új intézmény egyfajta zenei csodák palotájaként fog üzemelni. Az Ötvenhatosok terén, az emlékmű két oldalán nő majd ki a földből a Néprajzi Múzeum. Egy magyar konzorcium, a Napur Architect Kft. nyerte az épület tervezésére kiírt nyílt tervpályázatot, világhírű nemzetközi tervezőket is megelőzve. A Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor sarkán a Városligeti Színház épül vissza, amely gyermekszínházi koncepcióval hozza vissza a színpadi művészetet a Ligetbe. A Városliget belsejében az Olof Palme ház nyeri vissza méltó formáját, amely hamarosan egy XXI. századi rendezvénytérként egészíti ki a Liget Budapest programját. Mindezek mellett két mélygarázs épül a felsorolt intézményekhez kapcsolódva, az egyik a Néprajzi Múzeum és a színház között lesz, ez 800 férőhelyes, a másik pedig a Közlekedési Múzeum és az új MNG kiszolgálására készül, megközelítőleg 500 férőhellyel.Ezek a Ligetben és közvetlen környezetében megvalósuló projektelemek, de a Liget Budapest Projekthez tartozik még a Szépművészeti Múzeum megújítása is, ami 2017 végére elkészül, így a látogatók 2018-ban birtokba vehetik a megújult intézményt. Ez gépészeti megújításokat jelent és nem utolsósorban több ezer négyzetméter új kiállítóteret, hiszen többek közt restaurálják a Román csarnokot is, amely évtizedeken keresztül nem volt látogatható, és most a kiállítótér szerves részévé válik. Innen költözik el a múzeum híres műtárgyakról készült gipszgyűjteménye Komáromba, így a Liget projekthez tartozónak vehetjük a komáromi Csillagerőd megújítását is, amely ennek a gyűjteménynek ad majd otthont. Nem utolsó sorban, aminek a múzeumi szakma talán a legjobban örül, barnamezős beruházásként egy professzionális háttérintézmény, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) is felépül a maga 37 ezer négyzetméterével, a volt Szabolcs utcai kórház területén. A Néprajzi és a Szépművészeti Múzeum raktáraként, illetve gyűjteményanyagának restaurálási központjaként fog működni.

A projekt teljes költségvetése megközelítőleg 200 milliárd forint. Ezt az összeget folyamatosan, a munkák ritmusában, 2020-ig használjuk fel.A Szépművészeti Múzeum felújítása eléggé előrehaladott állapotban van, az év végére elkészül az épület, 2018-ra az intézmény is újra megnyithatja kapuit. Az OMRRK kivitelezési fázisban van, a magasépítési munkálatok kezdődnek a napokban, illetve a komáromi Csillagerőd kivitelezési munkálatai is elkezdődtek A Liget belsejében bontási munkálatok zajlanak, a Közlekedési Múzeum bontása befejeződött, a Hungexpo-romok bontása szintén, a Petőfi Csarnoké pedig előreláthatóan egy hónapon belül fejeződik be. A parkban egyfajta előrehozott beruházásként, zászlóshajóként, elkészült az Állatkerti körúton - Feszl Frigyes tervei alapján - három pavilon, illetve megújult az ott lévő volt Beszkárt-végállomás, amelyek együtt a Liget aranykorát idéző gasztronómiai és kereskedelmi funkciókat hoznak vissza.A parkfelújítás bizonyos elemei már 2017-ben is zajlanak, és megkezdődik az Olof Palme ház felújítása is, illetve út- és közműépítési munkálatok indulnak még a tavasz folyamán az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa György út sarkán. A Magyar Zene Háza és a Közlekedési Múzeum valamint a Dózsa György úti mélygarázs és a Néprajzi Múzeum kivitelezési munkálatainak előkészítése pedig előreláthatólag ősszel kezdődhetnek el.Külön kell választani az épületek elkészültét és az intézmények beköltözését, de összességében azt lehet mondani, hogy 2019-ben és 2020-ban folyamatosan nyílnak meg az intézmények.

A legfontosabb a Kós Károly sétány lezárása és gyalogosoknak történő átadása lesz, ez értelem szerűen kapcsolódó beruházásokkal jár, hiszen az M3-as forgalmának a városban történő elosztásához számos egyéb közlekedésfejlesztést kell végrehajtani. Ezen kívül a Ligetben jelenleg rengeteg a burkolt felület, indokolatlanul széles és használaton kívüli utak szövik át és ott van az Ötvenhatosok tere is, amely egy óriási ingyenes P+R parkolóként funkcionál. Ezen a téren is nagy lesz a változás: az utak keresztmetszete jóval kisebb lesz, a tájépítész szakemberek által újratervezve és optimalizálva. Az Ötvenhatosok tere helyett a mélygarázs veszi át a parkoló funkciót, tehát itt is jelentős zöldfelületeket tudunk visszaadni a közönségnek. Van olyan trolibuszvonal, amelynek az útvonala kis mértékben megváltozik az utak átalakítása miatt, de ez érdemben a Városliget megközelíthetőségét csak javítani fogja.Ez a fejlesztés továbbra is terítéken van, de nem a Városliget Zrt. közvetlen forrásából valósul meg. Továbbra is zajlanak erről az egyeztetések és a tervezők számolnak ezzel.Természetesen tanulmányoztuk ezeket, a világ összes meghatározó kulturálisnegyed-fejlesztését a megismerhető szinten vagy még azon túl is átnézték a kollégák. Minden olyan pozitív információt, ami releváns lehet, már beépítettük a tervezési szakaszban. Ritkán hangzik el, de fontos tudni, hogy az egész beruházást egy KPMG-tanulmány alapozta meg, melynek megállapításai szerint olyan aggregált hatása van egy ilyen kulturális és szabadidős városrész megújításnak, ami nemzetgazdasági szinten is meg fog térülni.

Dr. Gyorgyevics Benedek Dr. Gyorgyevics Benedek, jogász, ingatlanfejlesztő. A Körics Euroconsulting társalapítója és ügyvezetője, ahol első sorban uniós finanszírozású projekt- és településfejlesztéssel foglalkozik. Ezt követően közel tíz évig a IX. Kerület legnagyobb Duna-parti városrehabilitációját, a DunaCity Budapest projektet vezeti, amellyel számos nemzetközi díjat és hazai elismerést szerez. A Kulcs-Soft Nyrt felügyelőbizottsági elnökeként részt vesz a tőzsdei bevezetésben és a vállalat szervezetfejlesztésében. Rövid, a Jeremie programhoz köthető kockázati tőkés kitérő után pedig a Liget Budapest projekt vezérigazgató-helyettese majd vezérigazgatója. Európa legnagyobb kulturális városfejlesztési programjának vezetőjeként közel 200 milliárd forintnyi beruházásért felel. Irányításával 2017-ben a Liget Budapest Projektet a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállításán, a MIPIM-en, a szakmai zsűri az Európai Unió legjobb nagyprojektjévé választja.

A Városligetben most is számos olyan attrakció található, aminek nagy tömegvonzó hatása van. Az Állatkert csaknem 1 millió, a Széchenyi fürdő ugyanennyi, a Szépművészeti Múzeum közel 500 ezer látogatót vonz minden évben, és akkor még nem beszéltünk a Közlekedési Múzeumról, vagy a Vajdahunyad váráról. A Liget tehát hagyományosan egy fontos turisztikai attrakció és célpont. Azt is látni kell, hogy Budapest jelenleg egy turisztikai hullámon ül, amit azon túlmenően, hogy a főváros egy fantasztikus kulissza, számos dolog hajt. Akik ma turistaként jönnek nagy tömegben, még mindig inkább fapados járatokkal utaznak, Airbnb-s lakásokban alszanak, és a népszerű, egyre magasabb színvonalat képviselő romkocsmákban fogyasztanak. Ezt természetesen nem szabad lebecsülni, hiszen a magyar átlaghoz képest ők még mindig nagyon kvalifikált fogyasztók. Az azonban a jelen felelőssége, hogy létre tudunk-e hozni olyan attrakciókat Budapesten, amelyek időről időre képesek megújulni - mint a múzeumi kiállítások vagy a cirkuszi produkciók, netán az állatkerti látványosságok -, hogy azokat az érdeklődőket, akik jelenleg szívesen eljönnek Budapestre, folyamatosan vissza tudják vonzani, adott helyzetben még magasabb színvonalú fogyasztásra ösztönözve őket. A Liget Budapest Projekt ezzel a komplex szemlélettel egy ilyen lehetőség motorja tud lenni, mindezt úgy, hogy a közpark rajongói is világszínvonalú zöld környezetet kapjanak.