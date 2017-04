Minden eddiginél több turista jön Budapestre

A hazai turizmus számokban

Magyarország számos természeti és kulturális látnivalót biztosít az ide érkező turisták számára. A Balaton, a különböző gyógyfürdők és a történelmi városok mind vonzó turisztikai célpontok. Az úti célok közül azonban a turisták számát tekintve egyértelműen Budapest a listavezető, ahova a külföldi turisták közel 70 százaléka érkezik.A látogatók többsége a hosszúhétvégés itt tartózkodást preferálja, amit az is mutat, hogy az átlagos tartózkodási idő kevesebb, mint 2,5 nap és az elmúlt években nem láthatunk növekedést. Az elköltött összegek tekintetében azonban enyhe növekedés figyelhető meg, jelenleg egy átlag külföldi látogató a tavalyi évben kicsivel több, mint 14 ezer forintot költött naponta.

Attól függően azonban, hogy ki melyik országból érkezik hatalmas különbségek vannak az egy nap alatt elköltött pénzmennyiségben. A legkevésbé az orosz és az ukrán turisták spórolnak, ők napi 30-35 ezer forintot is elköltenek itt tartózkodásuk alatt. Nem sokkal utánuk következnek az ausztrál és az amerikai turisták, akik 25-30 ezer forint körül költenek. A nyugat-európai országokból érkezők többnyire 15-25 ezret, míg a kelet-európai országokból érkező turisták mindössze 5-10 ezer forintot költenek el egy napi vendégeskedésük során.

Ami viszont sokkal pozitívabb, hogy a rendszerváltás óta közel háromszorosára nőtt a külföldi turisták által Magyarországon töltött vendégéjszakák száma, ami nem a hosszabb itt tartózkodás, hanem az ide érkező látogatók növekvő számának köszönhető. A válság első évétől eltekintve pedig - 2009 óta - dinamikusan nő a hazánkba érkező külföldi turisták száma.

Merre tart a turizmus?

A rendezettebb környezet a turizmusnak is kedvez

"Budapest már jelenlegi attrakció-összetételében is igencsak vonzó a turisták körében, ugyanakkor minden világváros igyekszik az esetlegesen meglévő attrakcióhiányokat befoltozni, illetve valóban egyedi elemeket fejleszteni. Budapest számára a kínálatban a nagyon mai, a csoportosan is évezhető, valamint a helyi elemekre - személy, történet, márka, étel - épített és viszonylag könnyedén fogyasztható attrakcióelemek hiányoznak." - mondta elA parkok elhelyezkedése vagy szolgáltatásai szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy egyrészt a látogatók többet is megtudjanak a felkeresett város múljáról és az ottlakók életéről, lelassulhatnak és élvezhetik a természeti és kulturális tér adta élményeket, másrészt hozzájárulnak a vendégek tartózkodási idejének növekedéséhez és ezen keresztül akár a költésük mértékének emeléséhez is.A látnivalók sokasága önmagában is kedvez a turizmus fejlődésének, ezek fejlesztésével azonban még látogathatóbbá és népszerűbbé válhat mindez a turisták körében. Egy rendezettebb Duna-part, a felújított közterek vagy a megújuló parkok mind pozitívan befolyásolják az ide érkezők Budapestről kialakított véleményét. Az ilyen felújítások sorába illeszkedik a Városliget átalakítása is, ami új és megújított épületeivel és hangulatos sétányaival ugyancsak vonzó célpontként szolgálhat a turisták és a helyiek számára egyaránt.

A Kós Károy sétány valódi sétánnyá változik, tervező: Garten Studio

Végső soron tehát a látnivalók azok, amik meghatározzák egy város vagy egy ország turisztikai népszerűségét, de azok állapota, megközelítése nagyban befolyásolja, hogy az azt felkereső vendégek milyen élményekkel térnek majd haza nyaralásukról.