Százmilliárdok mozdultak meg egy új magyar kötvénypiacon - Mit hoz a koronavírus?

A koronavírus-járványt a magyar vállalati kötvények piaca és a katalizátorát adó Növekedési Kötvényprogram (NKP) is megérzi. Tavaly júliustól idén április elejéig a meghirdetett 450 milliárd forintos keret mintegy felét költötte el az MNB kötvényvásárlásokra, hogy aztán a piaci környezet változására tekintettel két lényeges ponton is változtasson a programon az elmúlt hetekben. A magyar pénzügyi szektor hagyományos szereplői nemcsak befektetőként, de szervezőként is részt vesznek a programban, közülük ötöt kérdeztünk most meg eddigi NKP-s tapasztalataikról és a piac kilátásairól.

A Portfolio több cikkében elemezte már a tavaly júliusban elindult, 450 milliárd forintos keretösszegű Növekedési Kötvényprogramot, rámutatva a program előnyeire és kockázataira (lásd összefoglalónkat itt), de arra is, hogy bár a program jótékonyan járul hozzá a hitelezés előnyös alternatíváját jelentő kötvénypiac fejlődéséhez, a befektetői kör jelentős részét azért az MNB mellett maga a magyar hitelintézeti szektor szereplői teszik ki egyelőre, erről itt írtunk. Az idei április több változást is hozott a programban:

az MNB az eddigi 20 milliárd helyett akár 50 milliárdot is vásárol egy-egy ügylet során,

a maximális futamidő pedig 10-ről 20 évre emelkedett,

emellett a koronavírus-járvány számos magyar vállalat üzleti kilátásait írja át erőteljesen, ami szintén érdemi hatással lehet a program felfutására. Megkérdeztük ezért a piac legnagyobb szereplői közül ötöt (MKB Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Takarékbank, Equilor), hogy mondják el nekünk, miként látják most ezt a piacot.

Eddigi és várható részvétel a Növekedési Kötvényprogramban

Először is megkérdeztük a piac egyes szereplőit arról, hány kötvénykibocsátásban vettek részt eddig szervezőként vagy befektetőként, illetve milyen darabszámban és volumenben vannak náluk folyamatban ügyletek.

MKB Bank: a bank eddig 3 kötvénykibocsátásnak volt a szervezője, amelyek összvolumene 78,6 milliárd forint volt. Hozzávetőlegesen 15% körüli piaci részesedést értek el a kereskedelmi banki jegyzések tekintetében. A már megvalósított tranzakciókon felül is számos ügyféllel van megkötött szerződésük a szervezői feladatokra, azonban elképzelhető, hogy egyes ügyfelek nem szerzik meg a szükséges minősítést, vagy maguktól visszalépnek a kötvényprogramtól, másrészt viszont számítanak további új ügyfelek jelentkezésére is, illetve jelenleg is több ajánlatuk van függőben.

OTP Bank: Eddig 6 kibocsátás szervezését végezte a bank valamivel több mint 56 milliárd forint össznévértékben. Várhatóan 2 tranzakció fog az OTP Bank szerevezésében 2020 májusában megvalósulni. Jelenleg az OTP-vel mint befektetési szolgáltatóval szerződést kötött ügyfelek kibocsátási terveinek aggregált össznévérétéke meghaladja az 50 milliárd forintot. Befektetőként 12 NKP kötvényjegyzésben vett részt és 22 milliárd forintot meghaladó kötvényt jegyzett és további 3-4 jegyzés előkészítése van folyamatban.

Raiffeisen: szervezőként eddig három kötvénykibocsátásban vett részt a bank, és jelenleg is dolgoznak további ügyleteken. Annyit árultak el, hogy három tranzakció során több tízmilliárd forintos nagyságrendben segítették ügyfeleiket új forráshoz jutni. Kiemelték, hogy az eddigi két legnagyobb kötvénykibocsátást ők szervezték a Növekedési Kötvényprogramon belül, jelenleg pedig kisebb számú további ügyleteken dolgoznak jelentősebb volumenben.

Takarékbank: az eddigi kibocsátások során hat darab különböző kibocsátó kötvényeiből vásárolt az MTB Zrt. az elsődleges piacon, eddig összesen 22,6 milliárd forint névértékű kötvényt jegyzett az aukciókon és 440 millió forint névértékű kötvényt vásárolt másodpiacon az MTB Zrt. az NKP keretében kibocsátott kötvényekből. Ezzel másodikok a piacon a befektetések értékét tekintve, messze meghaladva a bank nagyvállalati részesedését. Jelenleg 8 ügyletük van előkészítés alatt, összesen kb. 100-150 milliárd forint kibocsátási összegben. Ebből 6 esetben a forgalmazó szerepet isbetöltik, amennyiben sor kerül a kibocsátásra, míg 2 esetben csak befektetőként tervezik a részvételt. A minősítések végeredményétől és az aktuális piaci helyzettől függ, hogy ebből mikor és mennyi lesz kibocsátva. Az NKP módosítását követően érzékelhetően újra megnőtt a vállalatok között az érdeklődés az NKP termékei iránt, így ez a szám a jövőben tovább bővülhet – írják.

Equilor: Az Equilor Befektetési Zrt. eddig egy kötvénykibocsátást zárt le a Növekedési Kötvényprogramon belül, melynek keretében a kibocsátó 20 milliárd forintot forrást vont be. Az Equilor Befektetési Zrt. befektetőként nem vesz részt a kibocsátásokban, kizárólag kibocsátás-szervezőként támogatja a kibocsátókat. Válaszuk szerint a cég ilyen formában biztosítja, hogy maximálisan az ügyfelei érdekeit képviselje a kötvényparaméterek meghatározása során. Több tranzakciót készít elő viszont, melyek összértéke kb. 100 milliárd forint.

Miért fontos a szokatlan finanszírozási struktúra ellenére?

A kötvényprogram a hagyományos finanszírozási formáktól jelentősen eltérő finanszírozási struktúrát (bullet finanszírozás, hosszú futamidő, fedezet hiánya) követ. Megkérdeztük, miért fontos a társaságok számára, hogy „szokatlansága” ellenére mégis részt vegyenek a programban.

MKB Bank: A bank tradicionálisan nagyvállalati finanszírozó bankként a jövőben is aktív szerepet kíván vállalni a magyar gazdaság meghatározó szereplőinek a finanszírozásában. A hagyományos banki finanszírozási lehetőségeken túl, kiemelt nagyvállalati ügyfélkörük részére az NKP kötvényprogram keretében is nyitottak jegyzésre, amennyiben egy az MNB megbízásából eljáró független hitelminősítő megfelelő minősítéssel látja el a kibocsátásra kerülő kötvényt. Mindezeken túl pedig az MKB az NKP keretében megvásárolható értékpapírok tekintetében hitelkockázat-értékelést végez, melynek keretében a kötvény rating mellett kiemelt jelentőséggel bír a kötvény struktúrája, továbbá a vásárlásokat megelőzően hitelkockázati szempontokat mérlegel.

OTP Bank: A bank döntően a kötvényt kibocsátók, komplex vállalati értékteremtő képessége és jövőbe mutató üzleti potenciálja alapján döntött a befektetések mellet alapvetően meglévő ügyfeleit támogatva ezzel. Befektetési szolgáltatói oldalról az OTP Bank fontosnak tartja a hazai tőkepiac fejlesztését. Mint a vállalati kötvény kibocsátások piacán már évek óta domináns szereplő Magyarországon, és kiemelt prioritásként kezelik az NKP-t.

Raiffeisen: A program egy Magyarországon eddig nem elterjedt finanszírozási forma, a vállalati kötvény formájában kínál új finanszírozási lehetőséget a piaci szereplőknek, amelyben ők is keresik az új üzleti lehetőségeket és igyekeznek segíteni új és meglévő ügyfeleiket – válaszolták.

Takarékbank: Több oka van annak, hogy a Takarék Csoport aktív szereplője az Növekedési Kötvényprogramnak: Egyrészt előremutató lépésnek tartják az MNB ezen programját és úgy gondolják, hogy érdemi segítség lehet a nagyvállalatok számára, hogy működésükhöz a korábbiakhoz képest nagyobb mértékben kötvénykibocsátás formájában is tudnak már forrást bevonni, diverzifikálva eddigi forrásstruktúrájuk és befektetőiket. Másrészt hozzá szeretnének járulni az aktív magyar kötvénypiac kialakulásához és fejlődéséhez. Ugyanakkor azt is látják, hogy az eddigi hiteltúlsúlyos nagyvállalti finanszírozás során kialakult szokások, szokványok (pl. a hitelek döntően amortizációs struktúrájúak, szigorú kovenánsok és felmondási események, az ügylet mögötti legtöbbször jól definiált fedezetek vannak, stb.) a kötvénykibocsátás során nem minden esetben alkalmazható, itt új elemekre, eljárások kialakítására van szükség. Ez természetes kihívást jelent a banki kockázatkezelés számára is. Olyan vállalatok esetében döntenek csak a befektetésről, ahol a vállalt kockázat és az NKP konstrukció által biztosított jövedelmezőség (természetesen segít ebben, hogy az MNB több instrumentummal is, pl. preferenciális betéttel támogatja a befektetői jövedelmezőséget) összhangban van. Fontos számukra, hogy meglévő és új ügyfeleiknek is megfelelő finanszírozási lehetőséget tudjanak nyújtani az NKP keretein belül is. Meglévő ügyfeleiknél is tapasztalják, hogy a hosszú távú banki kapcsolat fenntartásához sok esetben szükségesnek tartják, hogy az NKP alatti kibocsátásokban is támogassák őket. Ezenkívül jó lehetőséget látnak az új ügyfelek akvizíciójára is, mert általuk eddig nem, vagy csak kevésbé finanszírozott ügyfelekkel lehet szélesebb kapcsolatot kiépíteni. Az NKP befektetést sem csak önmagában vizsgálják, hanem mint a vállalattal történő sokrétű kapcsolat kialakításának egyik elemét.

Equilor: Svoób Ágnes, az Equilor Befektetési Zrt. corporate finance üzletágvezetője szerint hosszú futamidővel lehetővé válik a finanszírozási költség fixálása, ami nagy előnyt jelent a kiszámíthatóság révén. Ezen kívül – amennyiben a befektetői kör megfelelően épül fel – akkor lehetőség van a banki függőség csökkentésére, ami már a kibocsátáskor javíthatja a kibocsátó alkupozícióját, illetve a kötvények lejáratakor is megkönnyítheti a kötvények refinanszírozását, hiszen már elérhető egy ismert befektetői kör. Amennyiben a kötvénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek a kibocsátó a futamidő alatt rendben eleget tesz, akkor jó eséllyel fognak részt venni a kötvények refinanszírozásában. Az NKP hozzásegítheti a cégeket ahhoz, hogy a kötvény mint finanszírozási eszköz tartósan is megjelenjen a forrásszerkezetükben, aminek Magyarországon nincs hagyománya. A forrásszerkezet kötvényekkel történő bővítése számos előnyt rejt: rugalmas forma, likviditás, kisebb banki kitettség, befektetők igényei szerint strukturálható, futamidő előtt is visszavásárolható stb.

Mi alapján választanak ügyfeleket?

Mennyire meghatározó, hogy meglévő ügyfelekkel dolgoznak együtt a programban? – voltunk kíváncsiak.

MKB Bank: Az ügyfelek kiválasztásakor komplex szempontrendszer szerint döntenek. Különösen igaz ez a jegyzésre, hiszen alaposan mérlegelniük kell a jelentkező társaság és a tervezett kibocsátás kockázati profilját. Csak olyan kibocsátásokban vesznek részt, ahol úgy gondolják, hogy a kibocsátó nagyon nagy eséllyel képes lesz a kötelezettségei teljesítésére. Mind a szervezésre, mind a jegyzésre igaz, hogy dolgoznak meglévő és új ügyfelekkel is.

OTP Bank: Szervezési oldalon az ügyfelek ajánlások és a referenciáink alapján keresik őket, részben az OTP Bank hálózatán keresztül. Egyes ügyfelek esetében viszont proaktívan keresik meg őket a szervezésre vonatkozó szolgáltatásukkal. Szervezőként örülnek, ha az OTP Bank mint befektető is érdeklődik a lehetőség iránt, de ez nem kizáró tényező.

Equilor: Alapvető különbség az Equilor Befektetési Zrt. esetében a banki szolgáltatókhoz képest, hogy a kibocsátásban befektetőként az Equilor nincs jelen, így nem alakulhat ki ezzel kapcsolatos érdekellentét a hozamtárgyalások során. Mivel az Equilor befektetőként nem érdekelt a hozam maximalizálásában, így független szolgáltatóként maximálisan az ügyfelei érdekeit tudja érvényesíteni a befektetői tárgyalások során – hangsúlyozták.

Raiffeisen: Mind meglévő, mind új ügyfelek esetén nyitottak az együttműködésre.

Takarékbank: A kínálatot már nagymértékben megszűri a hitelminősítők által elvégzett rating, így a piacra kerülő jó minőségűnek ítélt kötvények közül igyekeznek minél diverzifikáltabb portfoliót összeállítani. De természetesen a külső minősítés rendelkezésre állása önmagában nem elég, ezen túlmenően a belső kockázatkezelési folyamatokon is át kell mennie a befektetésnek. A kibocsátók versenyeztetik a potenciális forgalmazókat, és ahol erre alkalom nyílik, ott befektetési szolgáltatással is örömmel állnak a partnereink részére. A jegyzés és forgalmazás nem jár mindig együtt, ezt el kell fogadni. Amennyiben elfogadható a kockázat és megfelelő a hozam, úgy abban az esetben is beléphetnek befektetőként, ha nem ők a forgalmazók. Természetesen a meglévő ügyfeleik finanszírozási igényének szeretnénk elsődlegesen megfelelni, de keresik azokat a jó minőségű kibocsátókat, akiknek új finanszírozóra van szükségük az NKP keretében kibocsátandó kötvényük sikeres piacra hozatala során.

Milyen lesz az idei év?

A tavalyihoz képest mennyire lehet aktívabb vagy kevésbé aktív a társaság idén az NKP-ban? Hogy befolyásolja terveiket a koronavírus-járvány, illetve melyek azok a várható vagy megtörtént szabályváltozások a programban, amelyek az NKP-ban való részvételüket idén befolyásolhatják? – kérdeztük meg a piaci szereplőket.

MKB Bank: Az NKP a tavalyi év második felében indult, a kezdetekben még sok kérdéssel és bizonytalansággal. Emiatt több cég kivárt, hogy megnézze az első kibocsátások tapasztalatait, így az év elején még egyértelműen azt várták, hogy az idei évben jobban fel fog pörögni a program. A koronavírusjárvány azonban közvetlenül és közvetve is befolyásolja a cégek gondolkodását és a kibocsátások kilátásait, hiszen az új környezetben újra, alaposan át kell gondolniuk a kibocsátással kapcsolatos terveiket, egyes cégek esetleg nem kapják meg a megfelelő hitelminősítést, valamint az MNB elindította az NHP Hajrát, ami néhány cég számára vonzóbb és reálisabb alternatíva lehet. Összességében arra számítanak, hogy idén a tavalyinál várhatóan több, de kisebb volumenű kibocsátásban fognak részt venni.

OTP Bank: szervezőként a bank ugyanolyan aktív, mint az előző évben. A COVID-19 ezt nem befolyásolja, már van egy lezárt tranzakciójuk (AutoWallis Nyrt.), amit a speciális intézkedések meghozatala után, gyakorlatilag home office-ból hajtottak sikeresen végre. A válság és az NHP Hajrá megjelenése óvatosabb üzleti működést fog generálni, azzal, hogy a nagyvállalati kör számára még inkább megnyitott és az MNB által egy ügylet esetében megvásárolható 50 milliárd forint (az eddigi 20 milliárddal szemben) más típusú vállalati kör számára nyithatja meg a kibocsátás lehetőségét, illetve módot adhat a már az eddig kibocsátok számára további kötvények piacra vitelére. Ma még nehezen becsülhetők a kötvénypiac kilátásai, de a befektetői oldalról jóval konzervatívabb hozzáállás várható. A keretösszeg 50 milliárd forintra emelése tágabb mozgásteret ad a nagyobb vállalatcsoportok számára, így adott esetben olyan szereplők is átgondolhatják kibocsátási terveiket, akiknek ez korlátot jelentett.

Raiffeisen: Továbbra is aktívan próbálnak közreműködni a programban szervezőként, valamint a jelenlegi piaci körülményeket értékelve és figyelembe véve befektetőként is figyelik az újabb üzleti lehetőségeket. A program jelenlegi elemeivel tisztában vannak, nem látunk olyan várható változást, amelynek kapcsán a program szabályai jelentősen változnának a közeljövőben.

Takarékbank: Az eddigi óvatos kockázati politika megtartása mellett a bank oldaláról legalább olyan érdeklődés van a kötvények iránt, mint volt a tavalyi évben. Azt látják, hogy a kibocsátók oldaláról van egy kis – remélhetően átmeneti – sebességcsökkenés a kötvények piacra hozatalában. Ez köszönhető egyrészt a rating folyamat elhúzódásának (a minősítő cégek nagyobb gondossággal adnak ki új ratinget a pillanatnyi világpiaci környezetre tekintettel), másrészt az egyes kibocsátók is óvatosak, kivárnak, felülvizsgálják a korábbi üzleti teveiket a koronavírus-járvány miatt. Úgy gondolják, hogy már a második negyedévben is megjelennek újra a kibocsátók, de az év második felében újabb nagyobb kibocsátási hullámra számítanak. Azzal, hogy az MNB 20 milliárd forintról 50 milliárd forintra emelte az általa egy kibocsátói körtől vásárolható kötvénymennyiség összegét, lehetővé tette, hogy azok a kibocsátók, akik tavaly már részt vettek a programban, újra piacra jöjjenek. Ez valószínűleg szintén lökést ad majd az idei kibocsátási terveknek. Természetesen ezt is előfeltételezi, hogy mind minősítési, mind pedig banki kockázatkezelési oldalról támogatható legyen a nagyobb összegű kibocsátás. Az NKP keretében kibocsátható kötvények maximális futamidejének 20 évre történő emelése nem csak a kibocsátóknak kedvező módosítás, de így a jó kockázati besorolású kibocsátók esetén a befektetők is tudnak jó hozamú, hosszú távú befektetéseket megvalósítani.

Equilor: Néhány társaság üzleti kilátásai jelentősen megváltoztak a koronavírus-járvány hatására, ami a szükséges hitelminősítések megszerzését is kérdésessé tette. Ezen ügyfelek elhalasztották a kötvénykibocsátási terveiket. Ugyanakkor az Equilor Befektetési Zrt. több ügyfele továbbra is megfelelő kilátásokkal rendelkezik, az ő esetükben a jelenlegi változtatások (futamidő hosszabbítása és magasabb keretösszeg) kifejezetten kedvezőek.

Megújítási kockázatok

Mekkora kockázatnak tartják, hogy (a jelentős arányban bullet típusú törlesztésre tekintettel) a kötvények tömeges lejártakor a finanszírozott vállalatok sokkszerű refinanszírozási igénnyel jelentkezhetnek a pénzügyi szektor felé? – tettük fel a kérdést, amelyre végül hárman válaszoltak.

MKB Bank: Egyrészt a kötvények egy jelentős része nem bullet típusú törlesztést tartalmaz, hanem amortizálódót, amikor a kötvény törlesztése akár már a 2. vagy 3. évben megkezdődik, így lejáratkor az eredeti kibocsátási összeg töredéke lesz csak esedékes. Másrészt a kibocsátások, illetve a lejáratok időben eltérnek egymástól, tehát a kötvények lejárata nem feltétlenül fog sokkszerű refinanszírozási igényt jelenteni. Harmadrészt, minden befektető, azaz kötvényjegyző alapos kockázatelemzést végez a kibocsátásokban való részvétele előtt, ezért alapvetően csak olyan cégek tudnak csak sikeres kibocsátást végrehajtani, amelyek várhatóan képesek is lesznek a kötvények törlesztésére, illetve refinanszírozására. Ez utóbbira egyébként a cégek jó előre fel is tudnak készülni, és akár már a lejárat előtt le tudják bonyolítani. Végül, a teljes NKP program a pénzügyi szektor által a vállalkozásoknak nyújtott finanszírozásoknak csak az elenyésző töredékét jelenti, így a rendszer egésze szempontjából nem beszélünk olyan összegről, aminek akár a teljes refinanszírozása problémát okozhatna.

Equilor: Azon kibocsátók esetén, akiknél a kötvények vásárlója kizárólag a korábbi finanszírozó bank, ott nagyobb kitettség jelentkezik. Amennyiben azonban a kötvények befektetői köre jól diverzifikált és nem banki befektetők is szerepelnek benne, akkor a kötvények refinanszírozása jelentősen egyszerűbb lehet és a kibocsátó alkupozíciója is kedvezőbben alakulhat.

Takarékbank: Ez egy valósan felmerülő kérdés szerintük, mivel senki nem látja előre a 10 év múlva fennálló piaci viszonyokat. A Takarék Csoport eddig is hangsúlyosan felhívta a kibocsátók figyelmét a kötvény lejárati struktúrájának (amortizációjának) fokozott figyelemmel történő, a kibocsátó üzleti tervéhez pontosan illeszkedő megtervezésére. Sok magyarországi vállalat esetében véleményük szerint indokolt az amortizációs törlesztési struktúra alkalmazása, de már hazánkban is vannak olyan nagyvállatok, amelyek likviditáskezelési stratégiájába a bullet típusú törlesztéseket is be tudja iktatni. A nagyvállalati hitelezésben és a – nemzetközi kibocsátású – kötvények kereskedelmében szerzett korábbi tapasztalataik alapján látják azt a folyamatot, ahogy az eddigi, a futamidő folyamán amortizálódó hiteleket részben felválthatják a végtörlesztéses (bullet típusú) kötvények. Ez két különböző megközelítés, mindkettőre van példa a világban. Látni kell ugyanakkor, hogy jelenleg egy átmeneti időszakban vagyunk, így vannak már a futamidő végén egy összegben és a korábbi hitelekhez jobban hasonlító, a futamidő alatt fokozatosan törlesztő kötvények is. Fontos, hogy idővel a hazai piacon is kialakuljon egy konszenzus vagy piaci gyakorlat, hogy mely cégek azok, amelyek fedezett hitellel és melyek azok, amelyek fedezetlen kötvénnyel finanszírozzák magukat. Reményeik szerint középtávon kialakul majd a piaci szegmentáció, hogy mely vállalatok alkalmasak kizárólag csak fedezetlen forrásbevonásra.

