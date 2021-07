Megtette hatását az MNB döntése: sorra drágulnak Magyarország legjobb lakáshitelei

Felerősödött az emelkedő trend a piaci lakáshitelek hiteldíjában, ahogy az eddig stagnáló fix kamatozású lakáshitelek THM-je is megemelkedett az elmúlt hetekben. A drágulás mértéke még nem drasztikus, azonban a trendnek bizonyára még nincs vége. Az emelkedő dinamika oka minden bizonnyal az MNB szigorodó monetáris politikájában keresendő. A Pénzcentrum kalkulátora alapján újból megvizsgáltuk, hogy a legfrissebb fejlemények tükrében miként is alakultak a piaci kamatozású lakáshitelek THM-je, valamint a személyi kölcsönökre is vetettünk egy pillantást.

Magyarországon a lakossági hitelezés terén kétség kívül a kormányzat által kamattámogatott hitelek a legkedvezőbbek. A kamatmentes babavárót, a végig fix 3%-os kamatozású CSOK-ot és otthonfelújítási hitelt viszont sokan nem tudják (mert nem jogosultak) vagy nem is akarják felvenni, akik számára akár még vonzóbb is lehet egy kevésbé kötött feltételrendszerű kölcsön. Számukra ott vannak a piaci kamatozású hitelek, melyeket különböző kamatperiódusokra lehet felvenni. Mi most a Pénzcentrum kalkulátora alapján megvizsgáltuk, hogy az elmúlt időszakban (2020 decembere óta) milyen trendek is rajzolódtak ki ezen piaci alapú lakáshitelek és személyi kölcsönök kamatozása terén. Minden esetben az öt legkedvezőbb kamatozású hitelt nyújtó bankot és a THM-ek átlagát vettük figyelembe.

Lakáshitelek

A lakáshitelek terén minden esetben nettó 300 ezer forintos jövedelemmel számoltunk (az adóstársak jövedelme összeadódik), és azzal, hogy a hitelfelvevő vállalja, hogy jövedelmét az adott bankhoz érkezteti. A 10 millió forintos, 20 éves lakáshiteleket néztük most mi meg.

Az elmúlt hónapokban a piaci alapú lakáshitelek THM-je egyre csak feljebb kúszott. Az emelkedés már márciusban kezdetét vette, bár a leginkább csak az 5 és 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamatai szöktek fel, míg a változó kamatozású hitel csak némileg. Közben a végig fix THM-ű hitelek sokáig stagnáltak és csak most, a legújabb adatsorban láthatunk emelkedést, ami bizonyára az infláció emelkedésének, az ezzel összefüggő hozamemelkedésnek és az MNB kamatemelésének köszönhető.

Közelebbről megvizsgálva látható, hogy az 5 és 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamatai emelkedtek igazán meredeken - míg márciusban 3,12% és 3,69%-on álltak az átlagos THM-ek, addig a legújabb adatsorban már 3,56% és 4,04%-on. A teljes visszafizetendő összeg terén ez körülbelül 350 000 és 250 000 forintos emelkedést jelent (a havi törlesztőrészletben pedig 1000-1500 forintosat). Az emelkedés mértéke így ugyan nem tűnik nagynak, azonban a dráguló trend egyértelműen kirajzolódik, és ahogy az MNB belép a kamatemelési ciklusba, úgy ez a dinamika csak folytatódni fog.

Az idősoros elemzés után, most bemutatnánk az aktuális kamatszinteket is, illetve, hogy mely bankok is kínálják jelenleg a legkedvezőbb kamatozású hiteleket. A változó kamatozású lakáshitelek (vagyis a legfeljebb 12 hónapos kamatperiódusú) terén nem volt nagy átrendeződés az öt legkedvezőbb kamatot kínáló bankokat nézve. A legolcsóbb hitelt most is a Budapest Bank kínálja 3,38%-os THM-mel, míg az öt legkedvezőbb közül a legdrágábbat a Takarékbank, 4,15%-os THM-mel. A kettő közt volt némi sorrendváltás, ahogy a K&H 0,24 százalékponttal megemelte a kamatot.

Mint ahogy azt már fentebb említettük, az 5 éves kamatperiódusú hiteleknél folytatódik a drágulás - az előző havi 3,40%-os átlaghoz képest az öt legkedvezőbb ajánlat átlaga most 3,56%. Az öt legjobból most kikerült a Budapest Bank, mely már múlt hónapban is drágábban kínálta a lakáshitelt, helyét pedig a Raiffeisen Bank vette át. A többi piaci szereplő közül mindenki különböző mértékben emelt a THM-jén. A legkedvezőbb THM-et az MKB nyújtja 3,36%-kal.

A 10 éves kamatperiódusú hitelek THM-je terén átlagosan 0,13 százalékpontos emelkedést tapasztalhatunk. A legolcsóbb hitelt itt is az MKB Bank kínálja 3,93%-kal.

A végig fix kamatozású lakáshitelek terén egyáltalán nem volt változás a legkedvezőbb hitelt nyújtó bankok összetételét nézve - az általuk kínált átlagos THM azonban 4,84%-ról 5,03%-ra emelkedett. A K&H és a Takarékbank kivételével mindenki más körülbelül 0,3 százalékpontot emelt a THM-jén. A táblázatban összehasonlításkép beletettük a CSOK és a frissen bejelentett Zöld Otthon Program által kínált kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciókat is.

Személyi kölcsönök

Nézzük most a jellemzően szabad felhasználású személyi kölcsönöket! Mivel fix kamatozású hitelekről van szó, most nem a kamatperiódus, hanem a felvett összeg és a futamidő szempontjából kategorizáltunk. Ezúttal is minden esetben nettó 300 ezer forintos jövedelemmel számoltunk (az adóstársak jövedelme összevonódik), és azzal, hogy a hitelfelvevő vállalja, hogy jövedelmét az adott bankhoz érkezteti (persze csak ahol ez elvárás). A személyi kölcsönök THM-plafonja január 1-jével megszűnt, ez némi drágulást idézett elő a teljes futamidőre kiszámított hitelköltségekben, megjelentek ugyanakkor az első minősített fogyasztóbarát személyi hitelek (MSZH).

Személyi kölcsönökből kettő fajtát vizsgáltunk - egy kisebb összegű, rövidebb futamidejűt és egy nagyobbat, hosszabb futamidővel. Előbbinél pontosan egy 600 000 forintos kölcsönről beszélünk, 2 éves futamidő mellett. A bankok összetétele és sorrendje semmit sem változott, és a THM-en is csak a Cetelem emelt (9,65%-ról 12,07%-ra), ami így az átlagot is meglehetősen feljebb húzta.

A nagyobb összegű személyi kölcsönöknél 3 millió forintos hitelt tekintettünk 5 éves futamidőre. Itt az előző havi adatokhoz képest semmiféle változást nem tapasztalhatunk, ahogy az öt legkedvezőbb kölcsönt nyújtó bank közül senki sem emelte meg a THM-et.

