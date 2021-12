Kiderült, mely bankoknál felejthetjük el örökre a drága sms-eket Magyarországon

Mindenhol van push, de nem mindenre

A hazai bankszektor tíz nagy szereplője körében készítettünk körképet a mobilbankok push-üzenet küldési képességéről, ebből kiderült, hogy mind a 10 mobilbank képes push-üzenetet küldeni, de hogy ezt mire használhatjuk, abban vannak eltérések. A legnagyobb különbség, hogy egyes bankok, jelesül a Budapest Bank, a K&H Bank, a Takarékbank és a Raiffeisen egyelőre nem teszik lehetővé, hogy a push-értesítésekkel az ügyfelek az egyenlegük változásáról is folyamatosan tájékozódjanak.

Push-üzenetek a magyar mobilbankokban Bank Push-üzenet küldés elérhető? Egyenleg-követés push üzenettel? Budapest Bank igen nem CIB igen igen Erste igen igen Gránit igen igen K&H igen nem MKB igen igen Takarékbank igen nem OTP igen igen Raiffeisen igen nem UniCredit igen igen Forrás: Portfolio-gyűjtés

Ezt a szolgáltatást korábban a bankok jellemzően sms-ben biztosították az ügyfeleknek azzal a céllal, hogy az ügyfelek mindig képben legyenek, éppen hol tartanak a havi költéseikkel (anélkül, hogy ehhez be kelljen lépniük a mobilbankba, netbankba), az esetleges gyanús tranzakciókról valós időben értesítést kapjanak.

Az sms-szolgáltatást díj fejében biztosítják, hiszen egyrészt a szolgáltatók maguk is fizetnek a távközlési cégeknek az üzenet továbbításáért, másrészt nyilván nekik is lehet ebből bevételük. Ma már azonban 10-ből 6 szereplő úgy döntött, hogy push-üzenet, mint elterjedt, a mobilnet lefedettséget tekintve földrajzi értelemben is szinte mindenhol elérhető technológia képes leváltani ezt a hagyományos, költségesebb csatornát. A bankoktól azt is megkérdeztük, hol, hogyan tudják aktiválmni a push-értesítéseket, és hogy az sms-eket - ha szükségesnek látják - milyen díjért kérhetik.