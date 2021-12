Kevesen gondolták, hogy ennyire hatékony lesz a készpénzgyilkos program Magyarországon

Hatalmasat emelkedett idén a kihelyezett POS-terminálok és a kereskedői elfogadóhelyek száma, és bár minden online pénztárgép mellett kötelező a digitális fizetési lehetőség biztosítása, a hazai piacban még mindig van fejlődési lehetőség.

A digitális fizetés versenytényező lett, aki nem hajlandó biztosítani a lehetőséget, könnyen a „körön kívül” találhatja magát.

Nagyot fejlődött idén a POS-terminál infrastruktúra

2021 egyik legfontosabb változását a hazai pénzforgalomban a kereskedelmi törvény tavalyi módosítása hozta, mely az online pénztárgépek mellett előírja az elektronikus fizetés biztosítását. Az infrastruktúra folyamatos piaci alapú fejlődése mellett ez a változás is jelentősen hozzájárulhatott ahhoz, hogy a boltokban üzemelő POS-terminálok száma az idei második negyedév végére elérte a 225 ezret (egy év alatt közel 23 százalékot emelkedett számuk), miközben a kereskedői elfogadóhelyek száma is 149 ezer közelébe bővült (egy év alatt 38 ezer felett, 34 százalékkal emelkedett).

Folytatódott az internetes elfogadóhelyek bővülése is a webshopok gyorsuló ütemű terjedésének is köszönhetően, számuk közel 9 százalékos emelkedést követően meghaladta a 28 ezret.

A Mastercard 2019 őszén indította útjára a Doppio Infrastruktúra Fejlesztési Programot, kifejezetten kis- és középvállalkozások számára, mert ebben a szektroban még bőven lenne tere a bővülésnek.

Szász Ferenc, a Mastercard magyarországi és szlovéniai piacokért felelős üzletfejlesztési igazgatója lapunknak elmondta, a Doppio nevű termináltelepítési program indulása óta eddig 115 000 új terminál került ki a piacra a 2019-2021-ig tartó időszakban, ebből az elmúlt negyedév 12 000 új terminált hozott.

A magyar piacon 23 elfogadó 260000 terminálja dübörög.

Az is sokat elmond a hazai POS-piacról, hogy már több mint 10 új, innovatív fizetési megoldás – POS-terminál illetve Telefonterminál (azaz softPOS) segít abban, hogy mindenki a leginkább megfelelő megoldást használja. Már most is elérhető a teljeskörű megoldást kínáló, PIN bevitelre képes Telefonterminál: Magyarországon négy elfogadó élesben van, további 6 indul el 2021 végéig illetve 2022 első negyedévében. Többek között nyáron egy magyar startup, az Agora Pay is bankfüggetlen, olcsó kártyaelfogadást indított el.

Versenytényező lett a digitális fizetés

Azzal, hogy a terminálok már széles körben elterjedtek, és minden online pénztárgép mellett ott vannak a digitális fizetési megoldások, az elektronikus fizetés versenyképességi kérdéssé is vált:

az a vállalkozó, aki nem hajlandó biztosítani a lehetőséget, könnyen a körön kívül találhatja magát.

Sokan már csak kevés készpénzt tartanak maguknál, mert gyakorlatilag mindenhol kártyával fizetnek ahol lehetséges. Igy könnyen lehet, hogy azért nem vásárolnak egy helyen, mert ott nem fogadnak el kártyát.

Összességében ma már többet fizetünk a kártyánkkal, mint amennyi pénzt veszünk fel a plasztikokkal, ez az arány éppen idén fordult először át a kártyás fizetés javára.

Sok tényezőn múlik, hogy egy vállalkozás mikor vezeti be a digitális fizetést. Sok esetben az időhiány és a bonyolultnak vélt telepítés jelent az érintettek számára akadályt, de sokan a költségektől is tartanak.

Pedig sokkal nagyobb lehet a kieső bevétel, ha valaki azért nem vásárol az adott üzletben, mert nem lehet elektronikusan fizetni – ilyen vásárlóból pedig egyre több van.

A digitális fizetés ma már nem egy plusz, hanem alapelvárás a fogyasztók részéről, a vállalkozások méretétől és profiljától függetlenül” – mondta el a Portfolio-nak Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója. Kutatások igazolják, hogy a kártyás vásárlásoknál az emberek általában többet költenek, nő a kosárérték, így az üzlet bevétele és profitja is.