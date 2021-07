Az állami támogatás működik, de még több helyen lenne igény a kártyás fizetésre

Január elsejétől minden online pénztárgép mellett kötelező elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani a vásárlóknak: a kötelezettséget teljesíteni lehet bankkártyás fizetés biztosításával, vagy akár azonnali fizetések fogadásával is. A jogszabály fellendítette a kártyaterminálok beszerzését, ez meg is látszik a statisztikán: az MNB adatai szerint egy év alatt 27,5 ezerrel bővült a fizikai kereskedelmi elfogadóhelyek száma és közel 31 ezerrel az ezeken a helyeken működő POS-terminálok száma. Június végén zárult a Pénzügyminisztérium POS terminál támogatási programja, aminek keretében több, mint 60 ezer kisvállalkozó kedvezményesen jutott hozzá üzletének bankkártya elfogadási képességéhez. A Fizetési Pont ennek kétharmadát telepítette.

A koronavírus harmadik hulláma átrendezte a fizetési szokásokat, az MNB adatai szerint a kártyás fizetési forgalom tovább nőtt, a kártyás készpénzfelvételek száma tovább csökkent, és a bezárt boltok statisztikából kiesett POS-termináljai ellenére is nagyot nőtt a fizikai és a virtuális kártyaterminálok száma.

A POS-terminál üzemeltetésének fellendüléséhez hozzájárult az is, hogy idén január elsejétől minden online pénztárgép mellett kötelező elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani a vásárlóknak. A vállalkozások a kötelezettséget teljesíthetik bankkártyás fizetés biztosításával, vagy akár azonnali fizetések fogadásával is. Részben ennek tudható be, hogy egy év alatt 27,5 ezerrel bővült a fizikai kereskedelmi elfogadóhelyek száma és közel 31 ezerrel az ezeken a helyeken működő POS-terminálok száma. Ugyanakkor bőven akad még olyan vállalkozás, amely nem élt a lehetőséggel.

Június végén zárult a Pénzügyminisztérium POS terminál támogatási programja, aminek keretében több, mint 60 ezer kisvállalkozó kedvezményesen jutott hozzá üzletének bankkártya elfogadási képességéhez.

A Fizetési Pont ennek kétharmadát, 40 ezer darabot telepített.

„A Magyar Állam 2016 decemberében indította el a bankkártya elfogadó POS-terminál telepítésre vonatkozó támogatási programját, 2021. június 30-ig 80 ezer forintos vissza nem térítendő állami támogatást lehetett igényelni. Nagy sikere volt a programnak, több mint 60 ezer terminál telepítése történt meg ennek köszönhetően. Ugyanakkor azokat, akik elzárkóznak az elektronikus fizetési lehetőségtől, még az állami támogatás sem győzte meg, és továbbra is szükség lenne a kereskedők támogatására” – mondta a Portfolio-nak Dr. Feith Zoltán, a Fizetési Pont ügyvezetője.

Nem meglepő tehát, hogy a Mastercard 2019 őszén elindította a Doppio Infrastruktúra Fejlesztési Programot, kifejezetten kis- és középvállalkozások számára, mert az állami program ellenére - elsősorban a kkv-k körében - még lenne tere a bővülésnek.

„Vannak olyan szektorok, vállalkozások, ahol alacsony forgalom várható még akkor is, ha elérhető a kártyás fizetési opció. Számukra például a Fizetési Pont egy hónapos próbaidőt biztosít, ez alatt az idő alatt a vállalkozó dönthet úgy, hogy meggondolja magát, és minden jogkövetkezmény nélkül visszaadhatja a terminált. Az első hónapban épp ezért nem is számítunk fel díjakat” – mondta Feith Zoltán, hozzátéve, a kisebb vállalkozások jelentős hátrányt szenvednek, ha nem biztosítanak az ügyfeleiknek kártyás vásárlási lehetőséget, ugyanis azt egyre több vevő igényli, aki pedig nem reagál a vásárlói igényekre, az vásárlókat fog veszíteni. Kitért arra is, kutatások támasztják alá, hogy a kártyás vásárlások alkalmával az emberek általában többet költenek, hiszen amíg az ember inkább készpénzt használ, a napi vásárlásainak összegét az határozza meg, épp mennyi pénz van nála.

A szolgáltató próbál olyan feltételeket teremteni, amely a kkv-k számára is kedvező, például a standard, bárki számára elérhető szolgáltatásának elfogadói jutalékát 1% alá vitte, és most 100 ezer forint kedvezményt ad azoknak, akik a 2021. július 31-ig meghirdetett kedvezményes időszakban új szerződést kötnek vele.

„A POS-terminál üzemeltetése úgy lett kitalálva, hogy képzettségtől, életkortól függetlenül bárki könnyedén üzembe tudja helyezni. Ezek automatizált, nagyon egyszerű folyamatok” – mondta Feith, hozzátéve, jó megoldás lehet a SoftPOS technológia is, amelynek lényege, hogy a kereskedő POS-terminál nélkül, csak egy Androidos okostelefonra telepített alkalmazással fogad el kártyás fizetést. Ezt a technológiát a szolgáltató vezette be először Magyarországon.

„Ez különösen előnyös lehet minden olyan vállalkozó számára, aki egyszemélyben nyújtja a szolgáltatást, és fogadja el a fizetést, mint például a taxisofőrök, fodrászok, magánpraxist folytató orvosok, gyógytornászok. Nagyon könnyű, és semmilyen kiegészítő eszközre nincs szükség, amit cipelni kellene,” – mondta az ügyvezető, aki szerint külső kényszer nélkül nem valósítható meg a készpénzmentes fizetés Magyarországon, mert mindig lesz olyan piaci szereplő, aki a készpénzes vásárlásra esküszik, ugyanakkor reményei szerint néhány éven belül a vállalkozások mintegy 90 százalékánál lehetővé válik majd a kártyás fizetés.

