Betört Magyarországra is a BNPL-őrület: három magyar cég, amely forradalmasíthatja a vásárlást

Megeshet, hogy szeretnénk egy ruhadarabot, egy parfümöt vagy egy háztartási eszközt vásárolni, de nincs rá elég fedezet a bankszámlánkon, vagy sajnáljuk azonnal kifizetni a termék árát. Ritka eset, hogy a kereskedő felkínálja ilyenkor a részletre vagy a halasztva fizetés lehetőségét. Ebben a piaci résben látta meg a fantáziát az ország első két lakossági BNPL-szolgáltatója (a vállalati piacon működő PastPay mellett): az InstaCash az áruhitel vagy a kereskedői részletfizetés egyszerű és digitális formájaként, az IzzyPay pedig 14 napos faktoring alapú halasztott fizetési lehetőségként tervezi elindítani a számos országban már ismert „buy now, pay later” szolgáltatását. A fizikai kereskedőhelyek rezsikihívásai és a hitelpiac lassulása ritka lehetőséget kínál az indulásukhoz. A témáról keddi Future of Finance 2022 konferenciánkon is beszélgetést hallhat a közönség.

Portfolio Future of Finance 2022 Még nem késő regisztrálni a Portfolio keddi Future of Finance 2022 konferenciájára!

Sokféle BNPL-logika

A BNPL-lel már sok cikkünkben találkozhattak a Portfolio olvasói. A tevékenységnek nincs egzakt definíciója, és számtalan működő formája van már a világon, közös tulajdonságuk mégis az, hogy

a vásárlás során a vevő nem fizet azonnal az árucikkért vagy szolgáltatásért, hanem előre meghatározott részletekben vagy egy összegben, később rendezi a tartozást.

Mondhatja bárki, hogy létezik már hasonló Magyarországon is, hiszen egy háztartási eszközt áruhitelre, egy mobiltelefont vagy laptopot részletre is meg lehet vásárolni. Előbbinél a bank, utóbbinál a kereskedő futja a fizetési kockázatot. A Magyarországon most elindulni szándékozó BNPL-szolgáltatók is ezt a kétféle utat követik:

van olyan BNPL-szolgáltató, amely mindkettőt katalizálni akarja: a pénzügyi intézményeknek hitelt közvetít, a kereskedőknek részletfizetési szolgáltatást kínál,

és lesz olyan, amely saját maga vállalja át a kockázatot (ebben egy bankra hasonlít), ugyanis faktorálja a kereskedő vevői követelését, és 14 nap múlva szedi be a vételárat a vásárlótól.

Előbbi az InstaCash, utóbbi a IzzyPay logikája (utóbbihoz hasonlít a cikkünkben harmadikként említett, de a másik kettőnél korábban elindult PastPay). A már ismert áruhitelekhez és részletfizetési lehetőségekhez képest az az igazán nagy különbség, hogy

a vásárlók számára egyszerű, gyors vásárlást és minimális adminisztrációt, a kereskedők szélesebb tömegének pedig jóval kevesebb kosárelhagyást (meghiúsuló vásárlást) és több vásárlót ígér mindkét új megoldás.

A kétféle elgondolás mögött további különbségek is bőven vannak, ezekről az alapítókat kérdeztük.

InstaCash: lehet áruhitel és kereskedelmi részletfizetés is

Az InstaCashről Bruzsa Géza, a szolgáltatást nyújtó Fintrous Group vezérigazgatója a Portfolio-nak elmondta: eddig elsősorban hitelközvetítőként és személyi kölcsönök online platform szolgáltatójaként működtek, utóbbival több mint 10 ezer regisztrálónak segítettek már a hitelfelvételben. Időközben idén nyáron elkészültek white label (vagyis saját brand nélküli, a partnerhez igazítható) BNPL-platformjuk első változatával is, amelynek üzleti elindításáról előrehaladott tárgyalásokat folytatnak. Céljuk az, hogy az áruhitel felvételét vagy a részletfizetés beállítását egy mindössze néhány perces digitális élménnyé tegyék a vásárlók számára, a BNPL ebben jelent igazán újdonságot az említett áruhitelhez és már létező részletfizetéshez képest. További különbség, hogy szolgáltatott szoftverként (SaaS) működő megoldásuk a bankok, pénzügyi vállalkozások, hitelezési engedéllyel (PISP) rendelkező fintech cégek és kereskedők széles köréhez juthat el, így például a műszaki cikkeken túl is bőven lesz létjogosultsága.

Bruzsa Géza szerint mind a bankok, mind a kereskedők abban érdekeltek, hogy a recessziós üzleti környezetben olyan megoldásokat vezessenek be,, amik kompenzálják a negatív hatások okozta kiesést. Az BNPL ezért is időszerű, hiszen képes lehet erre. Az egyik legfejlettebb BNPL-piacnak mondható Nagy-Britanniában az online vásárlási check-outok jóval több mint 15%-ánál már BNPL szolgáltatók fizetési megoldását veszik igénybe a vásárlók.

A legnagyobb európai BNPL-szolgáltató, a Klarna sikerén felbuzdulva ma már hagyományos bankok (pl. az HSBC) és fintech szereplők (pl. Revolut, N26, Monzo, Apple Pay) is vezettek be BNPL-megoldást, vagy jelentettek be ilyen szándékot. Egyre több bank vizsgálja a bevezetés lehetőségét Németországban is, mert a banki döntéshozók jelentős része attól tart, hogy elveszíthetik az ügyfélkapcsolatokat, ha nincsenek ott a webshopokban részletfizetési módként. Hiszen a piacokra belépő saját jogon hitelező BNPL-fintechek tulajdonképpen beállnak a bankok és ügyfeleik közé.

Az InstaCash nem Klarna szeretne lenni, aki versenyre kel a bankokkal, épp ellenkezőleg: segíteni akar a hitelintézeteknek a szolgáltatás elindításában.

Ehhez webshop keretrendszer integrációt biztosító plug-ineket, brandelhető igénylési felületet, hitelügyletek menedzseléséhez szükséges admin portált, kereskedők szerződtetéséhez szükséges online onboardingot, illetve az ügyfélminősítéshez konfigurálható score cardot, és a csalások kizárásához többféle távoli azonosítási lehetőséget biztosítanak. Néhány perc kevés ahhoz, hogy egy élő személy döntsön a hitelnyújtásról: automatizált döntéshozatalra képes motort biztosítanak, amely PSD2-engedély birtokában az ügyfél számlatörténete alapján hoz döntést. Az InstaCash esetében azt már a hitelnyújtó döntheti el, hogy mondjuk 30 napra vagy 9 hónapra csúsztatja el a fizetést, a rendszer ebből a szempontból további fejlesztés nélkül paraméterezhető.

E megoldás alternatívájaként kereskedőkkel is tárgyalnak Bruzsa Gézáék. Ebben a modellben nincs finanszírozó, akinek a kereskedő jutalékot fizet, hanem a saját kockázatára nyújt részletfizetési megoldást a vásárlónak, legyen szó online vagy személyes vásárlásról. A kereskedők azonban a bankoktól eltérően általában nem rendelkeznek ügyfélminősítési rendszerrel, helyette ezt a rendszer biztosítja a kereskedő számára. Az ügyfélminősítés során mindössze egy-két perces bankszámla-vizsgálattal figyelembe veszik a vásárló meglévő hiteleit is. A vezérigazgató szerint ezzel negatív külföldi hibák sorát előzhetik meg: míg máshol jellemző a 95% feletti jóváhagyási arány (vagyis majdnem minden vásárló megkapja a részletfizetési vagy halasztott fizetési lehetőséget), addig az InstaCash rendszerében valóban azok fognak hitelt vagy részletfizetési lehetőséget kapni, akik megengedhetik maguknak ezt a fajta eladósodást. Bruzsa Géza szerint ugyanis ki kell mondani: akármelyik modellben is gondolkodunk, a BNPL igen is hitel. Egy olyan hitel azonban, amely 5 percen belül felvehető.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 23. Digitális banki piacteret épít egy új magyar fintech, részletfizetéssel újítanak

IzzyPay: lakossági faktoring a magyar BNPL-piacon

Más filozófiát képvisel az IzzyPay, amely kifejezetten webshopokkal folytat jelenleg tárgyalásokat az indulásról, az első lakossági BNPL-szolgáltatóként definiálja magát, és

nem a bankokkal kíván együttműködni, hanem saját maga lép fel pénzügyi vállalkozásként, egészen pontosan faktoringszolgáltatóként.

Az alapító befektetők között ott van az Intrum vezérigazgatójaként ismert Felfalusi Péter és a Random Capital korábbi vezérigazgatója, és résztulajdonosa, Madácsi Zsolt is (utóbbi az IzzyPay igazgatóságának az elnöke). Utóbbival beszélgettünk az indulásról.

Felfogásuk szerint az igazán jó BNPL nem hitelként működik. Az egyszerű, gyors és digitális ügyfélélmény akkor valósul meg, ha még perceket sem kell várakoznia a vásárlónak: néhány másodpercen belül megtudja, megkapta-e a halasztott fizetés lehetőségét a fizetési felületbe integrált szolgáltatótól. Az IzzyPay ennek érdekében számlaforgalmat sem néz, csak a személyi igazolvány számára és egy e-mail címre kíváncsi a vásárlás szokásos adatigényén túlmenően. Előbbi belügyminisztériumi adatok lekérdezésével teszi lehetővé a hipergyors ügyfélminősítést, és minél több vásárlójuk lesz, a beépített mesterséges intelligencia segítségével annál pontosabban fogják tudni kiszűrni a várhatóan nem fizető vásárlókat. Jelentős nem fizetői arányra persze az indulás után sem számítanak.

Az IzzyPay indulásként 14 napos halasztott, egyösszegű fizetést tesz lehetővé a webshopoknál (banki átutalással vagy online fizetéssel lehet a vételárat 2 hét múltán kiegyenlíteni), megkönnyítve azok számára is a vásárlást, akik a fizetésnaphoz közeledve már nem feltétlenül vásárolnának. Fontos szempont náluk is, hogy a webshopokat a kosárelhagyások csökkentésével, a sikeres vásárlások jelentős növelésével győzhetik meg. A 14 napos határidőn túlra is kacsingatnak: induláskor a vevőknek lehetőségük lesz arra, hogy mindössze 990 forintért a kéthetes fizetési határidőt meghosszabbítsák egy alkalommal. A tervekben szerepel, hogy a jövőben pedig rövid futamidejű, 3-4 hónapos részletfizetési lehetőséget is választhatnak majd – hasonlóan csekély díj fejében. A faktoringcég a vevői számlákat nulla naposan vásárolja meg a webshopoktól (a nemzetközi példák 6-7%-os diszkontot vagy jutalékot mutatnak e téren), a termék visszaküldése ugyanúgy belefér, hiszen a kereskedőkkel keretelszámolást alkalmaznak.

A vásárlás felső kosárértékét elsőre 30 ezer forintnál húzták meg, többek között a fashion és a beauty terméket árusító webshopokat szólítanák meg. Olyan termékek piacán azonban nem akarnak az elején megjelenni, ahol a használt termék átlagértéke az új 50-100%-a között van. A 30 ezres kosárértékbe sok minden beleférhet: az átlagos vásárlás 24 ezer forintos jelenleg a webshopoknál. A B2C-ben azért hisznek, mert ebben itt nagy az ügyfélszám: jövő év végére legalább 300 ezer felhasználót és több száz webshop partnert várnak.

A cégnél arra számítanak, hogy az energiaköltségek növekedése miatt a kereskedelem a járvány alattinál is erőteljesebben fog átterelődni online csatornákra, így bár a BNPL-szolgáltatók értékeltsége most nem a legjobb a világban (a Klarnageddon fogalma is elterjedt az elmúlt hónapokban), a nemzetközi gyakorlatban látott hibákból is tanulva kivételes növekedési időszak előtt állhat az üzleti modell. Az IzzyPay faktoringcégként egyébként az MNB felügyelete alatt működik, a rájuk vonatkozó jogi szabályozásoknak kellett megfelelni, és Madácsi Zsolt szerint ennek a teljesítése hasonlóan nagy feladat volt, mint a technológiai háttér megteremtése.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 13. Lakossági BNPL-szolgáltató indult Magyarországon

B2B BNPL Magyarországon: a PastPay

Ahogy korábban már írtunk róla,

a régiónkban elsőként Magyarországon indult B2B BNPL szolgáltatás PastPay néven, amely faktoring alapú BNPL-t kínál B2B webshopoknak.

A Péntech digitális faktoring szolgáltató alapítói meglátták a lehetőséget a Nyugat-Európában egyre népszerűbb B2B BNPL modellben, és úgy érezték, megéri belépni a piacra, már csak azért is, mert a Péntech-nek köszönhetően már rendelkeztek a faktoring tevékenység támogatására alkalmas kiforrott IT-infrastruktúrával.

Mivel a Péntech-kel ellentétben itt már nem csak egy pénzügyi termék közvetítéséről van szó, hanem finanszírozási tevékenységről is, egy hosszú engedélyezési eljáráson kellett átesniük, mire megkapták a pénzügyi szolgáltatói licencet. A PastPay több forrásból, részben saját tőkéből, részben más bankokkal kötött refinanszírozási szerződések útján biztosítja a szükséges likviditást.

Réti Bálint, a PastPay társalapítója lapunknak elmondta, úgy érzi, jelenleg a piac is „alájuk dolgozik”, hiszen egyre valószínűbb a válság, a vállalatok pedig kevésbé hajlandóak azonnal fizetni, ráadásul a fokozódó áruhiány miatt minél előbb készhez akarják kapni a terméket. A PastPay-jel a vevő díjmentesen javíthatja a pénzforgalmát, a webshop pedig - aki többek között bizonyíthatóan növelni tudja az átlagos kosárértéket és a konverziós rátát, valamint csökkentheti a lemorzsolódást - a számlaérték egy bizonyos hányadában fizet a PastPaynek.

A webshop a hatályos faktoring törvények értelmében akkor kerül kifizetésre, amikor megtörtént az érvényes teljesítés. Amennyiben a vevő nem fizet, azért a PastPaynek kell vállalnia felelősséget, a cégnek ugyanis nincs visszkereseti joga. A PastPay-nek éppen ezért különösen oda kell figyelnie a kockázatértékelésre, amelyet egy 120 indikátoros scoring rendszerrel végez. Ennek segítségével meghatározható, hogy mekkora a bedőlés kockázata és mekkora összeget, milyen időtávra szabad jóváírni a vevőnek.

Réti Bálint szerint itthon sokan a készpénzforgalom és az utánvét kiiktatása miatt fordulnak a PastPay-hez, ezzel ugyanis jelentős adminisztrációs tehertől szabadulnak meg. A PastPay a kártyás fizetés és az átutalás alternatívája is kíván lenni, előbbinél olcsóbb, utóbbinál rugalmasabb megoldást kínálva.

A PastPay további előnye a hagyományos faktoring termékekhez képest, hogy kisebb értékű számlákat is lehet vele finanszírozni, olyanokat, amelyeket hagyományos banki eljárás során a túlzott adminisztrációs igény miatt valószínűleg visszautasítanának.

A PastPay a fizikai vásárlásokat is igyekszik elérni a megoldásával. Mivel sok cég rendel telefonon vagy személyesen nagykereskedésben, a PastPay létrehozott egy portált, amelyen keresztül a boltban tableten keresztül is igénybe lehet venni a BNPL-t. A szolgáltatás olyan régi weblapoknál is alkalmazható, ahol az API kapcsolat nem lehetséges.

Portfolio Future of Finance 2022 Még nem késő regisztrálni a Portfolio keddi Future of Finance 2022 konferenciájára!

Címlapkép: Getty Images