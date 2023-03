Hitelek, kamatok, bankfiókok: mire számíthat a magyar lakosság az OTP-nél?

Havonta egyszer beül egy bankfiókba, és ügyintézőként dolgozik Becsei András, akit az OTP Bank vezérigazgató-helyettesévé neveztek ki január 1-jével a Retail divízió élére. E szokása jelentősége mellett a jelzáloghitelpiac aktualitásairól, a kamatok alakulásáról, a lakás-takarékpénztári értékesítés újraindításáról és az OTP-fiókok sorsáról is beszélgettünk vele. Arra számít a bankszakember, hogy június 30-án valóban véget ér a kamatstop, és nagy lehetőségeket lát a hitelfelvétel még egyszerűbbé és digitálisabbá tételében. Utóbbiról előadást is tart a Portfolio május 4-ei Hitelezés 2023 konferenciáján, érdemes regisztrálni a rendezvényre

2009 óta a legkülönfélébb pozíciókban ismerte meg és vezette a bank lakossági tevékenységét, illetve a budapesti régiót, hogy aztán idén január 1-jével átvegye Kovács Antaltól az OTP Bank teljes Retail divíziójának irányítását. Kívülről mindez egy tudatos építkezésnek tűnt. Valóban mindvégig tudatosan készült erre a feladatra?

Tudatos építkezés is volt benne, de mindig a felsővezetéstől kapott feladatokat teljesítettem. Az első három évben még a külföldi leányvállalatokkal és a kiemelt projektekkel foglalkoztam sokat lakossági oldalon, ezt követően lettem a bank lakossági termékfejlesztési vezetője. Az elmúlt hat évben pedig az értékesítés területén dolgoztam: egy számomra is meglepetésszerű felkérés nyomán a Budapesti Régiót vezettem, így az OTP fiókhálózatát közvetlen közelről volt alkalmam megismerni. Mindemellett vezető vagyok az OTP Jelzálogbankban és az OTP Lakástakarékban, illetve lassan kilenc éve vagyok a Bankszövetség alelnöke; az ukrán OTP felügyelőbizottsági tagságomtól viszont megváltam a bankszövetségi tisztségem elvállalásakor. Most divízióvezetőként tudok a korábbi tapasztalataimra építeni az OTP Banknál, de a szoros fióki kapcsolatokat nem engedem el.

Olyannyira nem, hogy úgy hírlik, havonta egyszer beül valamelyik fiókba, és ügyintézőként dolgozik továbbra is.

Mielőtt a Budapesti Régió vezetője lettem, és a központban, illetve külső tanácsadóként dolgoztam, nem gondoltam magamra úgy, mint egy fiókhálózati emberre. Ha azonban visszamennénk az időben, kifejezetten kérném a régióvezetői lehetőséget, hiszen a fiókokon keresztül lehet a legjobban megismerni az ügyfeleket.

Egészen más egy lakossági üzletágat vezetni, fejlesztéseket irányítani és felelősségi köröket megállapítani úgy, hogy átélt szituációkon keresztül bele tudok helyezkedni az ügyfél, illetve az ügyintéző kolléga helyzetébe.

Havonta egy fél napra beülök egy fiókba, és ügyintézőként dolgozom, ami azt is jelenti, hogy az egyes fióki feladatok elvégzéséhez szükséges tréningeket elvégzem, a vizsgákat leteszem.

Az utóbbi időben a vállalati üzletág is nagyot nőtt, és külföldön is látványos terjeszkedést hajtott végre a bank. Mennyire tekinthető magyar lakossági banknak ma az OTP, illetve mennyire nemzetközi feladatkör az, amit Ön betölt?

Az OTP Csoport mérete óriásit nőtt, csak 2016 óta megháromszorozódott, a magyar lakosság részaránya ezzel párhuzamosan 20 százalék körülire csökkent a hitel- és betétállományon belül a harminc évvel ezelőtti 90 százalék feletti szintről, miközben a hazai lakossági és a vállalati üzletág aránya kiegyenlítődött. A magyar lakosság részaránya az ügyfelek között tehát csökkent, de ez csalóka, mert, a volumenek itt is nagyot nőttek. A felelősségem csoportszintű: nemrég jártam Szófiában, Zadarban és Belgrádban, a beszélgetésünk utáni napokban utazom Taskentbe, majd Tiranába.

11 országban működő nemzetközi bankcsoport lettünk, minden feladatunknak van nemzetközi vonatkozása is, és mint minden magyarországi csoportszintű vezető, én is felelek a saját szakterületem külföldi működéséért.

Nagy előny, hogy tíz másik ország lakossági üzletágvezetőjével tudok egyeztetni, az újításokat és a legjobb gyakorlatokat kölcsönösen meg tudjuk osztani egymással. Mondok egy érdekes példát, amit a bolgár leánybankunknál, a DSK-nál láttam: a szuperdemónak keresztelt kezdeményezés keretében negyedévente egy nap koncentráltan mutatják be az agilis működés során elindított folyamat- és termékfejlesztéseket, ami rengeteg tapasztalatmegosztásra ad alkalmat.

A 2008-as pénzügyi válság lecsengése óta az idei év a legnehezebb az új üzleti volumenek megteremtése szempontjából – egyetért ezzel a megállapítással? Különösen mely területeken érzik ezt a kihívást az OTP-nél?

2008 után hét szűk, majd hét bő esztendőt éltünk át. Joggal reméljük, hogy most nem újabb hét szűk esztendő elején járunk, hiszen míg 2008-ra rendszerszintű problémák egész sora halmozódott fel, amelyek elindították a nemzetközi hitelezési válságot, addig mostanra a jogalkotók és a hatóságok – éppen a 2008-as tapasztalatok alapján - mindenhol szigorítottak a szabályozáson. Legnagyobb mértékben éppen az Európai Unióban emelték meg a tőke- és likviditási követelményeket, aminek köszönhetően az EU-s bankok lényegesen ellenállóbbak az esetleges külső sokkokkal szemben. Valóban,

2023 lesz az egyik legnehezebb évünk, miután 2022 első féléve még az egyik legerősebb üzleti időszak volt,

részben a jegybank 300 milliárd forintos keretösszegű Zöld Otthon Programjának köszönhetően. A magas hozam- illetve kamatkörnyezet azonban mára szerte a világon csökkentette a hitelkeresletet, ez nem magyarspecifikus jelenség, a külföldi piacainkon is megfigyelhető. Az USA-ban a 30 éves jelzáloghitelek kamata átlépte a 7 százalékot, Magyarországon 8 százalék felett van a benchmarkként használt 10 éves állampapírok hozama. Amikor az állam is ilyen magas kamat mellett tud forrást bevonni, akkor nem reális, hogy a lakáshiteleket olcsóbban kínáljuk. Várjuk, hogy a hosszú forint hozamok ismét 5 százalék körüli szintre, vagy az alá csökkenjenek, ez a bankoknak és a hitelfelvőknek is érdeke.

Jelentős visszaesést látunk a hitelezés területén, januárban például 62%-kal kevesebb lakáshitelt vett fel a magyar lakosság, mint egy évvel korábban. Jelenti-e ez azt, hogy le kell építeni a hitelgyárat? Mi lesz az elmúlt években kihasznált hitelezési kapacitásokkal, munkaerővel?

Tavaly a második félévben már elkezdtük átcsoportosítani a munkaerőnket, főleg a lakáshitellel foglalkozó kollégákat más területekre, például a kisebb visszaesést mutató fogyasztási hitelek területére. A bankok továbbra is inkább munkaerőhiánnyal küzdenek, bár ez – hosszú idő után - most kissé oldódni látszik.

A hitelkereslet visszaesése ellenére fenntartjuk a kapacitásainkat – éppen úgy, ahogy a 2008-as válságban.

Várakozásaik szerint meddig tart az alacsony lakástranzakció-szám és a gyenge lakáshitelkereslet időszaka? Mikor számítanak legközelebb a tavalyihoz hasonló erős hónapokra a kihelyezésekben?

Ez a makrogazdasági helyzettől függ. Ha valaki ezt pontosan előre tudja jelezni nekem, akkor meg tudom mondani, mi várható a hitelpiacon. Látható gazdaságpolitikai célkitűzés az infláció egyszámjegyű tartományba való leszorítása, ám egy 9 százalék környékén beragadt inflációnak is megvannak a maga veszélyei. Ha sikerül innen is lejjebb menni, akkor a jövő évtől elkezdhet ismét élénkülni a lakáshitelpiac.

Erstés kollégája, Harmati László év eleji nyilatkozata szerint az a reális, hogy idén a felére esik a lakáshitelek kihelyezése a tavalyihoz képest. Egyetért ezzel?

Igen. Ez már némi élénkülést jelentene a januári több mint 60%-os piaci visszaeséshez képest. Fontos lenne ehhez, hogy az év hátrelévő részében a hosszú forint hozamok semmiképp se emelkedjenek.

De legalább megállt most már a lakáshitelek kamatainak az emelkedése?

Minden a piaci hozamokon múlik. Ezek emelkedése vagy csökkenése ráadásul nem egyik napról a másikra jelenik meg a bankoknál, az MNB elemzései és az OTP szakértői szerint is 3-4 hónapos csúszással követi le a hozamkörnyezetet a bankszektor.

Októberben úgy döntöttek, hogy kivezetik piaci kamatozású lakáshiteleik nagy részét, és csak a fix kamatozásút hagyják fent a palettán. Bevált ez az intézkedés? Nem tartotta távol az ügyfelek egy részét?

Hogy bevált-e az intézkedés, annak kielemzésére térjünk vissza 25 év múlva! 2015-ben a fair banki törvény különböző kamatperiódusokban határozta meg a jelzáloghitelek lehetséges árazását, ez alapján a legalább 3 éves kamatperiódusú hitelek kamata csak az MNB kamatváltoztatási mutatóinak megfelelően változhat.

Azzal azonban, hogy a jogszabályalkotó a kamatstop bevezetésével belenyúlt az ötéves kamatperiódusú hitelek árazásába is, megkérdőjeleződött a nem teljes futamidőre fixált hitelek átárazhatósága. A döntésünket egyértelműen ez indokolja.

A piacról eltűntek a változó kamatozású hitelek. A kamatstop döntő részét ugyanis a változó kamatozású hitelek adják: a 2021. decemberében kihirdetett intézkedés 2,02%-on fagyasztotta be a BUBOR-t, akkor, amikor még csak 4%-ra ment fel a referenciakamat. Jelenleg 25,4%-os az infláció, és változatlanul csak 2,02%-os BUBOR-t számíthatnak fel a bankok azon ügyfeleknek, akiknek korábban a Magyar Nemzeti Bank ajánlásának megfelelve 3 levelet küldtek ki: fixesítse a kamatot az ügyfél, mert nagyobb kamatemelkedés jöhet. A kamatstop hatása az extraprofit adóhoz hasonlítható, 200 milliárd forintot meghaladó éves teher a bankszektornak.

A kamatstop számos más területen is torzítja a hitelpiacot. Ön hogy vezetné ki az intézkedést? Mennyire alkalmazna szelektív vagy fokozatos módszert, netán lát-e lehetőséget még a tömeges fixesítésre?

Arra számítunk, hogy ahogy a jogszabályban szerepel, ez év június 30-án véget ér a kamatstop.

Ha megnézzük az OTP Bank betéti ajánlatait, az átlagos lakossági ügyfelek számára most is nagyon alacsony kamatok érhetők el. Mi ennek a magyarázata?

Vagy betéti kamatot emelünk, vagy kötvénykamatot. Az OTP saját kötvénye most 11 százalékos kamatot kínál, ezzel szólítjuk meg az ügyfeleket. A betéteknek három fő fajtája van: a látra szóló, a devizabetétek, illetve a lekötött forintbetétek. Utóbbival most egy szűkebb kört érünk el, helyettük elsősorban az értékpapírokkal versenyzünk. Másik irányból megközelítve a kérdést:

a magas lekötött betéti kamattal gyűjtött forrást nem lehetséges jövedelmezően hitelekbe kihelyezni, a költségbázisunknál pedig figyelembe kell venni a bankadót, az extraprofitadót és a kamatstop intézkedést.

Újraindították viszont a lakás-takarékpénztári értékesítést. Bevezető jellegű termékekről van szó, vagy ennyi van a konstrukcióban állami támogatás nélkül?

Hitvita zajlott még bankon belül is arról, hogy állami támogatás nélkül érdemes-e visszavezetni ezt a terméket, de az első hetek tapasztalatai alapján egyértelműen jó kezdeményezés volt az újraindítás. Nagyon sok családnak vagy társasháznak van középtávú, lakásvásárlással, felújítással vagy építéssel kapcsolatos terve, amihez nagy segítséget ad a lakástakarékpénztár. Az a célunk, hogy minél több fióki kollégánk foglalkozzon ezzel a termékkel, hiszen az öngondoskodás fontos, korábban nagyon népszerű pilléréről van szó. Elméleti megközelítés szerint a lakás-takarékpénztári megtakarításokat nagy tudatossággal, szintetikus módon maguk az ügyfelek is elő tudják állítani maguknak, a praktikus iskola viszont azt mondja, hogy az ügyfelek mégis jobban szeretik, ha a lakás-előtakarékossági terméket készen kapják egy profi szolgáltatótól. Egyelőre utóbbiaknak volt igazuk. Ez a megtakarítási termék annál vonzóbb lesz, minél lejjebb kerül a kamatszint, hiszen hosszú távon kínál kedvező hozamot.

Milyen jogszabályi korlátokat lát jelenleg a hitelezés egyszerűbbé és digitálisabbá tétele előtt, és a kormánnyal zajló egyeztetések mennyire ígéretesek ebből a szempontból jelenleg?

Elsősorban a könnyen megvalósítható, ügyfeleknek kényelmes digitális szolgáltatások nyújtásában látunk még lebontandó akadályokat. Ez minden terméket érint, példaként nézzük a lakáshiteleket. Mára kellő tapasztalatot szerzett a piac a statisztikai értékbecslésről, arról folyik a gondolkodás, hogyan lehetne további ingatlanokat bevonni ebbe a gyakorlatba. A kamattámogatott hiteleknél ez jelentős újítás lenne, a likvid lakáspiaci szegmensekben és bizonyos hitelfedezeti mutató mellett felvett piaci lakáshiteleknél a már meglevő gyakorlat kiszélesítését jelentené. Emellett zajlik a bankszövetségi javaslatok egyeztetése arról is, hogyan oldjuk meg a hitelfelvétel során szükséges ügyfél-aláírásokat elektronikus aláírás segítségével. Harmadikként említeném a hitelfelvevők adatainak a központi állami adatbázisokból való jobb lekérdezhetőségét, amelyben szintén látunk kiaknázatlan lehetőségeket. Végül pedig a dokumentáció és az ügyféllevelezés digitalizációjában is bőven vannak még feladataink, ami a hitelek szélesebb körét érinti.

Mesterséges intelligencia (AI) és hiperperszonalizáció: milyen fejlesztések zajlanak jelenleg e területeken az OTP Banknál, számíthatnak-e az ügyfelek a közeljövőben nagy áttörésre?

Mindennek most már hatalmas szerepe van a bank életében és a hitelezésben is. A kilencvenes-kétezres években még nagy kampányokban gondolkodtunk, ezt egyre inkább felváltják a digitális elemzésen alapuló, személyre szabott ajánlatok. Elsőként várhatóan a különböző chatbotok működtetésében nyer majd teret a mesterséges intelligencia, emellett pedig a nagyon magas szintű modellezési folyamatokban, viselkedési mátrixok elemzésében is nagy szerepe lesz, ezek segítségével gyorsabban és pontosabban tudjuk elemezni az ügyfelek igényeit, mintha csak az emberi agyat használnánk. Számos háttérműveletet tudtunk már robotizálni, csökkentve ezzel például a túlórák számát. Ha pár év múlva visszatekintünk majd, azt fogjuk mondani, hogy ezek még nagyon gyerekcipőben jártak 2023-ban, az OTP – kormánnyal közös – magyar nyelvű mesterséges intelligencia kutatás-fejlesztési projektje azonban élén jár az AI-kutatásban, és nem csak Magyarországon, de az egész kelet-közép-európai régióban komoly versenyelőnyt fog jelenteni közép- és hosszútávon.

A digitalizáció sok banknál a fiókok eltűnését vagy hiányát jelenti. Az OTP-nél mi most a fiókokkal kapcsolatos koncepció?

Fontosnak tartjuk a fiókhálózatot, stratégiai szerepe van az OTP Bank életében. Ritkaság, hogy ma valaki fiókot nyit, de ez nálunk időről időre előfordul, épp a napokban adtuk át a legújabb bevásárlóközponti bankfiókunkat Újbudán. A digitális tranzakciók mellett a személyes tanácsadás szerepe is felértékelődik: a pénzügyeid áttekintése ugyanolyan rendszeres feladat kell, hogy legyen, mint fogorvoshoz elmenni. Amikor bent ülök egy fiókban, az a tipikus élményem, hogy sokszor pont a digitális eszközök használatával akadnak el az ügyfelek. Egy délután egy pultnál biztosan van három olyan ügyfél, aki ilyen nehézség miatt keresi fel a tanácsadó kollégát. Ilyenkor

a digitálisan aktív ügyfélhez a személyes tanácsadáson keresztül visz az út. Az erős fiókhálózat tehát továbbra is a stratégiánk része.

Az új MNB-rendeletet mennyivel javítja az ATM-hálózat országos lefedettségét és elérhetőségét az OTP Banknál?

1866 ATM-et üzemeltetünk Magyarországon. Fontos törekvésünk, hogy a készpénzbefizetésre alkalmas ATM-ek elérhetőségét növeljük, csak az elmúlt évben 20 százalékkal gyarapodott ezek száma. A szabályozást a fióki készpénz rendelkezésre állása területén érezzük szigorúnak, pedig a készpénzes működés részben kiváltható lenne azzal, ha az ATM-eken lehetővé tesszük a ki- és befizetést, de az MNB ennél többet vár el. Az még egy kérdés tehát a szakma számára, hogy a fiókok készpénzmentesítésével miként tudunk továbbhaladni.

