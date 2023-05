Lakásárak, kamatstop, extraprofitadó: megjövendölték, mi vár ránk

A piaci hitelezés összeomlásszerű év eleji visszaesése ellenére rekordszintű érdeklődés mellett zajlott a Portfolio Hitelezés 2023 konferenciája. Az elhangzott előadások és panelbeszélgetések tartalmát alábbi tudósításunkban foglaltuk össze:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 05. 04. Mi lesz a bankokkal és a hitelezéssel Magyarországon? Kiderült a Portfolio konferenciáján

A szakmai közönség ezúttal is mobiltelefonos szavazás keretében oszthatta meg véleményét és várakozásait a szabályozással, a hitelpiaccal és a makrogazdasággal kapcsolatos kérdésekben. A közönségszavazás eredményei közül a legfontosabbakat mutatjuk most be. (Az egyes válaszok százalékos arányának összege a kerekítés miatt ad ki 100 helyett néha 99, néha 101 százalékot.)

A kormány egyszámjegyű inflációt szeretne látni év végére, a közönség mindössze 86%-a gondolja azonban úgy, hogy ez sikerülni is fog a gazdaságpolitikának.