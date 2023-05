Hogy működik az OTP nagy trükkje? Mutatjuk!

Rekordprofitot ért el az OTP, amiben egy brutális méretű extra tétel is nagy szerepet játszott, ráadásul hamarosan érkezik egy hasonlóan nagy egyszeri tétel. De mi az a badwill? Miért jár jól vele az OTP, és miért örülhetnek ennek a részvényesek? Ennek jártunk utána.

Megérkezett a gigabadwill

Az elmúlt években sorra vette meg a régióban a bankokat az OTP, és aztán már Európán kívül is aktívak voltak, Üzbegisztánban vettek pénzintézetet. A magyar bank soha nem a túlzott kockázatvállalásáról volt híres, és egy ideig ezt a felvásárlásoknál a számok alapján is lehetett követni, mert közzétették a vételárat, ami alapján kijött, hogy könyv szerinti érték alatt vásárolt az OTP. Ez megnyugtató a részvényeseknek, kapaszkodót ad a piaci szereplőknek, hogy megítéljék, mennyire józan a menedzsment, vagy elkapja-e őket a hév az akvizíciós növekedésben.

Aztán a SocGentől kezdett el bankokat venni az OTP, a franciák kivonultak a régióból, az OTP pedig futószalagon hajtotta végre a felvásárlásokat, összesen hetet, viszont csak az elsőnél, a horvát Splitskánál tudtuk a vételárat. A többinél csak azt, hogy könyv szerinti érték közelében vásároltak.

És akkor így jutunk el a mostani sztorihoz, az OTP minden idők legnagyobb felvásárlását zárta le idén februárban, megszerezte a szlovén bankpiac második legnagyobb bankját, a Nova KBM-et, és így piacvezetővé vált. A vételárat ott sem tudtuk, viszont azt már a tranzakció zárásakor Mariborban elmondta Wolf László a kérdésünkre, hogy az eladókkal úgy állapodtak meg, hogy nem közlik a vételárat, de annyit elmondhat, hogy könyv szerinti érték alatt vették meg az NKBM-et.

Aztán idén márciusban, a tavalyi negyedik negyedéves beszámolóban írta az OTP, hogy a Nova KBM konszolidálása kapcsán lesz egy badwill tétel, aminek pozitív adózás utáni eredmény hatása elérheti a 230 millió eurót.

Tegnap pedig meg is érkezett erről a bejelentés, az idei első negyedéves beszámolóból az derült ki, hogy az eredményt felturbózta egy 85 milliárd forintnyi akvizíciós hatás, ebben az NKBM megvásárlásával kapcsolatos badwill-hatás közel 103 milliárd forint volt, a korábbi akvizíciókkal és az NKBM megvásárlásával kapcsolatos költségek pedig összesen 15 milliárd forintot tettek ki.

Ezek alapján egyébként nagyjából meg lehet mondani, hogy milyen árazás mellett, mennyiért vette meg az OTP a szlovén bankot. Az NKBM saját tőkéje közel 1 milliárd euró, a badwill pedig 230 millió euró, akkor a vételár 770 millió euró körül lehetett (jelenlegi árfolyamon 285 milliárd forint), és 0,77-es P/BV-szorzón vehette meg a bankot.

Hogy keletkezett az OTP-nél badwill?

Goodwill akkor keletkezik, amikor egy vállalat megvásárol egy másik vállalatot (üzletágat, telephelyet, üzlethálózatot), és többet fizet érte, mint a megvásárolt vállalat könyv szerinti értéke. Ezzel szemben badwill vagy negatív goodwill akkor keletkezik, ha a vételár alacsonyabb, mint a megvett cég könyv szerinti értéke. A badwill a tárgyévben pénzügyi eredményként kerül könyvelésre.

Korábban is voltak badwill elszámolások az OTP-nél, 2017-ben és 2019-ben például 14,7 illetve 21,4 milliárd forint a megvett szerb bankok kapcsán, de azért bőven nem abban a nagyságrendben voltak ezek a pozitív, eredményt növelő tételek, mint most.

A badwill tehát „jót jelent” a felvásárló cég és annak tulajdonosai/részvényesei szempontjából, hiszen a vállalat jó áron jutott eszközökhöz.

Az már más kérdés, hogy miért értékesít az eladó könyv szerinti érték alatt, jelen esetben az NKBM korábbi tulajdonosai? Gyanakodhatnánk arra, hogy azért, mert nem jó minőségű eszközt adnak el, esetleg veszteséges bankot, aminek a piaci részesedése alacsony stb. Itt egyértelműen nem erről van szó, hiszen az NKBM 20 százalék feletti részesedésével a szlovén bankpiac második legnagyobb bankja,

az elmúlt években a mérlegfőösszege, hitel- és betétállománya vagy az összes bevétele is évről-évre nőtt (részben akvizíciós hatás, az NKBM felvásárolta az Abankát),

az elmúlt években minden évben nyereségesen működött.

Egyszerűen arról van szó, hogy az európai, és így a régiós bankok is alaposan átárazódtak az elmúlt években, az ukrajnai háború vagy legutóbb az amerikai/európai bankválság is nyomás alatt tartja az árazásokat. Az európai bankrészvények többsége jellemzően könyv szerinti érték alatt forog, és vannak egészen extrém példák, mint amilyen a Raiffeisen vagy az OTP-nek számtalan bankot eladó SocGen, amely a könyv szerinti értékének kevesebb, mint harmadán forog, de maga az OTP is csak a saját tőke 0,7-szeresén.

Egy kis kitekintés: Ipoteka

Az OTP legutóbb Üzbegisztánban vett bankot, a vételár ott sem derült ki, de most már azt legalább tudjuk, hogy az Ipotekát is könyv szerinti érték alatt vette meg az OTP, a bank ugyanis a tegnapi gyorsjelentésben bejelentette, hogy az Ipoteka konszolidálása kapcsán felmerülő egyszeri pozitív adózás utáni eredményhatás meghaladhatja a 200 millió eurót, az mostani árfolyamon 74 milliárd forint.

Itt sem arról van szó, hogy rossz bankot vett volna az OTP, és azért tudta megszerezni a könyv szerinti értéknél olcsóbban. A bank közepes méretű az üzbég bankpiacon, részesedése 8,5 százalék.

Az elmúlt években dinamikusan nőtt.

És profitábilisan működik.

Az Ipotekánál is megmondható, hogy nagyjából milyen árazás mellett és milyen áron vette meg az OTP az üzbég bankot. Az Ipoteka -legutolsó ismert - könyv szerinti értéke 485 millió euró, a badwill 200 millió euró, ebből 285 millió eurós vételár adódik (jelenlegi árfolyamon 106 milliárd forint), a tranzakcióra 0,6 körüli P/BV-szorzó mellett kerülhetett sor.

