Belenyúlt az MNB a hitelfelvétel szabályaiba, de a legújabb szuperfegyver még nem sült el

Július 1-jétől több ponton is változtat az MNB a természetes személyek eladósodását korlátozó adósságfékszabályokon. A legnagyobb változás csak a hitelfelvevők legfeljebb néhány százalékát fogja érinteni, ugyanis csak a nettó 500 és 600 ezer forint között kereső, ráadásul kifeszített módon eladósodó hitelfelvevőknél effektív. Itt azonban nem kell, hogy megálljon az MNB: a jegybanktörvény év végi módosítása egy harmadik elemmel is kibővítette az adósságfékkel kapcsolatos szabályozási lehetőségeit, ám ezzel egyelőre nem élt a jegybank.

Mi változik?

Néhány technikai részlet mellett két lényegi változtatást léptet életbe 2023. július 1-jétől a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent 20/2023. (V. 11.) MNB elnöki rendelet:

az eddigi 500 ezer forintról 600 ezer forintra emelkedik az a nettó jövedelemhatár, amely felett a kisebb jövedelműekhez képest 5-10 százalékponttal magasabb jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) mellett adósodhat el a hitelfelvevő,

emelkedik az a amely felett a kisebb jövedelműekhez képest 5-10 százalékponttal magasabb jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) mellett adósodhat el a hitelfelvevő, a hasonló összegű hitellel vagy hitelkerettel még nem rendelkezők esetében az eddigi 300 ezer forintról 450 ezer forintra emelkedik az a maximális hitelösszeg, amely mellett nem kell figyelembe venni az adósságfékszabályt.

Az új szabályokat a 2023. július 1. előtt igényelt hitelekre nem kell alkalmazni.

Az első, JTM-et érintő változás kifejtést érdemel. Főszabály szerint a háztartási hitelek jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatója (JTM) a nettó igazolt jövedelem 50%-a lehet, ezen a szinten korlátozzák jelenleg az adósságfékszabályok a vállalható havi törlesztőrészletet úgy, hogy

a meglévő hitelek törlesztőrészletét is figyelembe veszik,

törlesztőrészletét is figyelembe veszik, az adóstársak jövedelmét együttesen veszik figyelembe,

jövedelmét együttesen veszik figyelembe, a hitelkártya és folyószámlahitel esetében az aktuális hitelkeret 5%-át veszik figyelembe törlesztőrészletként.

Ettől az 50%-os főszabály szerinti korláttól azonban két lényeges helyen eltér a szabályozás:

a 10 évnél rövidebb kamatperiódusú jelzáloghitelek esetében a maximális JTM ennél alacsonyabb, hiszen a kamatkockázat ezeknél a hiteleknél magasabb,

esetében a maximális JTM ennél alacsonyabb, hiszen a kamatkockázat ezeknél a hiteleknél magasabb, a legalább 500 ezer forint igazolt nettó jövedelemmel rendelkezők esetében az 50% helyett 60% a felső korlát, emellett a 10 évnél rövidebb kamatperiódusú hitelek esetében is 5-5 százalékponttal magasabb a maximális JTM.

A friss változás tehát e második „eltérést” érinti azzal, hogy az 500 ezer forintos határt 600 ezer forintra emeli. Alábbi táblázatunkban már az új szabályokat foglaltuk össze:

Felvethető a kérdés, szigorításról vagy lazításról beszélünk-e. Meglátásunk szerint

a jövedelemhatárra vonatkozó módosítás az adósok alacsony arányát érintő, preventív jellegű intézkedés, ahogy az MNB jelezte is, amelyet az elmúlt időszak inflációs folyamatainak figyelembevételével indokolt a jegybank, vagyis nincs szó a hitelpiac esetlegesen túlfűtött alapfolyamatai miatt szükségessé vált szigorításról. Ugyanakkor míg az infláció tartós folyamat, a jövedelemhatár változása egy egyszeri esemény, így önmagában inkább szigorításként fogható fel. a kis összegű hitelekre vonatkozó változtatás ugyancsak az inflációt figyelembe vevő egyfajta „indexálás”, ettől eltekintve és egyszeri hatását nézve ugyanakkor tartalmát tekintve épp ellentétes irányú: a 300 és 450 ezer forint közötti hitelfelvételek esetében inkább lazítást jelent.

Kiket és hogyan érint a változás?

Egyrészt a 300 és 450 ezer forint közötti összegű hitelt felvevőket érinti, ők akár a nettó jövedelmük 50-60%-ánál is magasabb törlesztőrészletet vállalhatnak, ugyanakkor a döntő többségük esetében a kis hitelösszeg miatt ez a változás nem lesz effektív.

Másrészt természetesen azokat, akiknek a nettó jövedelmük éppen 500 és 600 ezer forint közé esik, az adóstársak nettó jövedelmét együttesen figyelembe véve. Az őket érintő változásnak már a jelzáloghitelek és a nagyobb összegű személyi kölcsönök esetében is szigorító jelentősége lehet, nézzük meg például, hogy egy 10%-os kamatozású jelzáloghitel és egy 20%-os kamatozású személyi kölcsön esetében mit jelent ez!

Akinek 550 ezer forint a jövedelme, az eddig 10%-os kamatozás mellett legfeljebb 34,2 millió forintos jelzáloghitelt vehetett fel 20 évre, ez most 28,5 millió forintra csökken.

De ez is csak a legalább 10 éves kamatperiódusú és a végig fix kamatozású jelzáloghitelekre igaz, amelyeknél 60%-ról 50%-ra csökken a felső JTM-korlát. Nézzük, mit jelent a többi jelzáloghitelre és a személyi kölcsönökre vonatkozóan:

egy 5 évnél rövidebb kamatperiódusú , 10%-os kamatozású, 20 éves jelzáloghitel esetében 30%-ról 25%-ra csökken a felső JTM-korlát, így 17,1 millióról 14,2 millió forintra csökken a maximálisan felvehető hitelösszeg,

, 10%-os kamatozású, 20 éves jelzáloghitel esetében 30%-ról 25%-ra csökken a felső JTM-korlát, így csökken a maximálisan felvehető hitelösszeg, egy legalább 5 éves, de 10 évnél rövidebb kamatperiódusú , 10%-os kamatozású, 20 éves jelzáloghitel esetében 40%-ról 35%-ra csökken a felső JTM-korlát, így 22,8 millióról 19,9 millió forintra csökken a maximálisan felvehető hitelösszeg,

, 10%-os kamatozású, 20 éves jelzáloghitel esetében 40%-ról 35%-ra csökken a felső JTM-korlát, így csökken a maximálisan felvehető hitelösszeg, egy tipikusnak tekinthető, végig fixen 20%-os kamatozású, 3 évre felvett személyi kölcsön esetében 60%-ról 50%-ra csökken a felső JTM-korlát, így 8,9 millióról 7,4 millió forintra csökken a maximálisan felvehető hitelösszeg, ha más hitele nincs az adós(ok)nak.

Milyen hatással lesz a hitelpiacra?

Várakozásaink szerint a változások nem lesznek jelentős hatással az amúgy is jelentősen csökkenő jelzáloghitel-kereslettel szembesülő hitelpiacra. Tavaly novemberben írtunk arról, hogy az MNB őszi Makroprudenciális jelentése alapján

Továbbra sem látható az adósságfékszabályozói limitek közelében való csoportosulás, illetve a limitet sértő adósok adósságfék-szabályokhoz való érdemi alkalmazkodása.

A JTM esetében az elmúlt években ugyan nőtt az 50-60%-os korlát közelében felvett jelzáloghitelek aránya, de a 40% feletti JTM-mel bíró hitelek aránya még mindig 25% alatt van,

az 50-60% közötti JTM-mel felvett lakáshitelek aránya pedig még a lakáshitelezés leginkább túlfűtött időszakában, 2022 első felében is 5 százalék alatt volt.

Ezen a kevesebb mint 5 százalékon belül is csak azok lettek volna érintettek, akiknek aktuálisan a nettó jövedelme 500 és 600 ezer forint közé esett volna, vagyis nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a hitelpiac egészére csak minimális hatással lesz a JTM-szabályok július 1-jei szigorítása. A felvett hitelösszeg csökkenésén túl a futamidő növelésével is tudnak alkalmazkodni hozzá az érintett hitelfelvevők, hiszen ezzel csökken a jövedelemarányos törlesztési teher.

Ami az adósságfékszabályok másik pillérét, a hitelfedezeti mutatót (HFM) illeti, itt nagyobb arányú volt az adósok kifeszítettsége a felső, 80%-os határ mentén: az elmúlt években 15-20% körül volt azon új lakáshitelek aránya, amelyek összege a lakás értékbecslő által becsült forgalmi értékének 75 és 80% között volt.

A legújabb fegyvert nem vetette be az MNB

Az MNB-nek néhány hónap óta

lehetősége van arra, hogy az adósságfékszabályokat egy harmadik elemmel bővítse.

A jegybanktörvény decemberi módosítása egy olyan eszközt ad az MNB kezébe, amelyet már több országban is bevezettek, ez alapján az MNB a jövőben a jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) és a hitelfedezeti (HFM) előírások mellett a jövedelem arányában a teljes adósság mértékére vonatkozó limitet (angolul loan to income, LTI) is alkalmazhat. Az új eszköz egyik tipikus alkalmazási esete, amikor a hitelfelvevők egyre nagyobb hitelösszegek és hosszabb futamidők mellett adósodnak el, hogy a törlesztőrészleteket alacsonyan tartsák a JTM-szabályozásnak való megfelelés érdekében - magyarázta korábban az MNB. Az alkalmazás ütemezéséről és kalibrációjáról a piaci szereplőkkel egyeztetve, a hitelezési kockázatok alakulásának függvényében az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa dönthet majd – közölték januárban.

Mivel azonban ilyen alkalmazkodást most nem látunk a hitelfelvevőknél, a hitelpiac túlfűtöttségéről pedig nem beszélhetünk,

várakozásaink szerint az MNB egyelőre nem veszi igénybe a törvényi felhatalmazás alapján immár meglévő harmadik adósságfék-lehetőséget.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen 2023 eddig (kumulált) -66,9% -9,3% -64,1% -7,3% -49,8% 2023. március -69,4% -11,5% -58,5% -17,2% -51,4% Forrás: MNB, Portfolio

Címlapkép: Getty Images