Itt az újabb kibocsátás az OTP-nél, idén ez már a második

A februári 650 millió dollár után újabb 500 millió dollár össznévértékben bocsátott ki kötvényeket az OTP. A mostani kibocsátás vélhetően nem az utolsó, a tervek szerint egy, legfeljebb két tranzakció még jöhet idén.

Az OTP 500 millió dollár össznévértékben bocsát ki rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvényeket, 2023. május 25-i értéknappal.

A kötvények futamideje 4 év, a papírok 3 év után visszaválthatók kötvények árazására 2023. május 17-én került sor.

A kibocsátóhoz közeli információk alapján a kötvényeket dollárban 7,5 százalékos kuponnal értékesítették, a hozam tehát dollárban 7,5 százalék, euróra swapolva az eurós hozam 100 bázisponttal alacsonyabb, 6,5 százalék. A hozamfelár a 3 éves benchmark felett 371 bázispont.



Idén februárban már volt az OTP-nek egy nagyobb kötvénykibocsátása, akkor kétszeres túljegyzés mellett 650 millió dollár értékben bocsátottak ki 10,25 év futamidejű kötvényeket, annál a kötvénynél a kupon 8,75 százalék volt, az eurós hozam 7,6 százalék, a hozamfelár pedig 465-470 bázispont.



A főszervezők most a következők voltak: BNP Paribas, SocGen, JP Morgan, Morgan Stanley, OTP Global Markets.



Úgy tudjuk, hogy a mostani túljegyzés korántsem volt akkora, mint februárban, a könyvépítés során közel 700 millió dollár volt a könyv mérete, a jegyzési listán a februári több mint 100-hoz képest kevesebb, 50-60 befektető szerepelt, jellemzően amerikai befektetők, amelyeknek van európai, például londoni irodája, de ázsiai befektetők is részt vettek a jegyzésben, EBRD és az IFC is részt vett a tranzakcióban.



A korábbi kibocsátáshoz képest kisebb túljegyzés annak is betudható, hogy jelentős kötvénykínálat van a piacon, ez általánoságban Európára is igaz, de a régiónkra is, a Banca Transilvania április végén 500 millió euró értékben bocsátott ki kötvényeket, az Erste román leánybankjának, a BCR-nek pedig a hét elején volt egy 700 millió eurós kibocsátása, az Eximbank pedig április végén bocsátott ki kötvényeket 1,25 milliárd dollár értékben.



A forrásbevonásra általában az lehet az indok, hogy a bank az elmúlt időszakban több akvizíciót is megvalósított (albán Alpha, szlovén NKBM, üzbég Ipoteka), a kötvénykibocsátásokkal pedig megerősíti a forráshelyzetét, ráadásul az MREL-követelményeknek is meg kell felelni, a dolláros kibocsátás mögött pedig egyrészt az állhat, hogy ezzel az OTP diverzifikálni tudja a forrásait, másrészt a dolláros piac a legnagyobb, méretében jóval nagyobb, mint az eurós kötvénypiac.



Az OTP az idei első negyedéves gyorsjelentésében írt arról, hogy a februári 650 millió dolláros kibocsátást követően az év hátralévő részében még további két, legfeljebb három MREL-képes Senior Preferred kötvény kibocsátása várható, ebből tehát most egy megvalósult, vagyis az év hátralévő részében még egy, legfeljebb két kötvénykibocsátást hajthat végre az OTP.

