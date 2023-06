Megérkezett a magyar bankok és biztosítók friss rangsora: mindenki nagyot bukott a kormány húzásain

Minden idők legnagyobb banki különadója ellenére a nagybankok mind nyereségesek lettek tavaly Magyarországon, köszönhetően az MNB-től kapott kamatbevételek jelentős emelkedésének. A biztosítási pótadó viszont a biztosítók egy csoportját veszteségbe lökte – derült ki a május 31-éig közzétett 2022-es éves beszámolókból. Miközben a legnagyobb bankok között csak egy van, amelyik nem fizet osztalékot a tavalyi eredménye után, a legnagyobb biztosítók között egy kivételével egyik sem ad tovább semmit a tulajdonosainak.

Bankok

Kétarcú volt a tavalyi év a magyar bankoknak. Pozitív oldalon a kamatkörnyezet emelkedése révén a jegybanktól származó kamatjövedelme 779 milliárd forinttal nőtt a szektornak, negatív oldalon viszont az újonnan bevezetett extraprofitadó miatt összesen 264 milliárddal nőtt a különadóteher, miközben a kamatstop intézkedés csaknem 200 milliárd forinttal rontotta a bankok eredményét – mutatta ki az MNB. A háború és az infláció miatt a kockázati és a működési költségek is jelentősen nőttek, így összességében a bankszektor 485 milliárd forint nem konszolidált eredményt ért el az egy évvel korábbi 510 milliárd forint után. Részletesen még március elején írtunk minderről.

A hét legnagyobb bankcsoport közül ezúttal is az OTP érte el a legnagyobb, 135 milliárd forintos hazai eredményt, majd a ma már MBH Banknak nevezett MKB Bank következett 91 milliárd forinttal. E két bank esetében (a jobb szereplők közötti és időbeni összehasonlíthatóság kedvéért) a negyedik negyedéves gyorsjelentésből, a többi banknál a közzétett auditált éves beszámolókból vett adatokat mutatjuk be. Hét nagybank közül négynek növekedett, háromnak csökkent az adózott eredménye 2022-ben. A legnagyobb eredményjavulást a CIB Bank (+128%) érte el, a legnagyobb mértékben pedig az OTP Bank (-37%) nem korrigált eredménye romlott. Osztalékot egyedül a K&H nem fizet a tavalyi eredmény után tulajdonosainak, az OTP Csoport egésze 84, az MBH 25, az UniCredit 51, a CIB 25, a Raiffeisen 20, az Erste 15 milliárd forint osztalék kifizetésére kapott felhatalmazást a közgyűléstől.

Amely banknak nőtt a profitja, annak jellemzően a nettó kamatbevételek növekedésének köszönhetően. Az MNB kimutatása szerint a nettó kamatbevételek növekedése egy az egyben a jegybanktól származó kamatbevételek növekedésének köszönhető. A nettó kamatbevételek területén az MBH Bank megelőzte az OTP Bank magyarországi operációját is. A legnagyobb mértékben azonban a CIB Bank (+129%) kamatjövedelme nőtt, a legkisebb mértékben pedig az OTP Banké (+12%). E téren nagy szerepe volt annak, melyik bank mennyi jegybanki likvid állománnyal, illetve mennyi hosszú lejáratú, futamidő végéig tartott állampapírral rendelkezik, a kamatjövedelem növekedésének mértéke szempontjából az előbbiek voltak előnyben.

Hitelezési szempontból is kétarcú volt a tavalyi év: az év első felében dübörgött a hitelezés, a másodikban viszont már csökkent a dinamikája, különösen a lakossági, azon belül is a jelzáloghitelezés területén. A hitelállományok csökkenéséről azonban még nem beszélhettük 2022-ben, ennek megfelelően a bankok mérlegfőösszege is dinamikusan emelkedett. A hét bank közül az OTP Bank a legnagyobb, a CIB Bank a legkisebb. A legnagyobb mértékben a Commerzbankot is felvásárló Erste Bank (+19%) mérlegfőösszege bővült tavaly, a legkisebb mértékben pedig a K&H Banké (+7%).

Biztosítók

A bankokhoz képest nehezebb évük volt 2022-ben a biztosítóknak, amelyet újonnan azonosított stratégiai ágazatként a kormány, ennek megfelelően jelentős átalakításokat kezdett végrehajtani a szektorban, kezdve az Aegon és az Union 45%-ának megvételével és a Posta Biztosító 100%-os állami tulajdonba vételével, valamint a lakásbiztosítási piac szabályainak átalakításával. A biztosítási piac tavaly messze az infláció alatti, 7,4%-os nominális díjbevétel-növekedéssel zárta az évet, az egyes részpiacok teljesítményéről és a túlzott adóterhelés következményeiről részletesen még szintén márciusban itt és itt írtunk. Az egy évvel korábbi szint kevesebb mint felére, 35,8 milliárd forintra csökkent a biztosítók nyeresége, ugyanis a 112 milliárdos eredeti biztosítási adó mellett 51 milliárdos új pótadót fizethetett a szektor. Míg a bankok jövőre megfelezhetik az extraprofitadójukat, ha sok állampapírt vásárolnak, a talán leginkább túladóztatottnak számító biztosítók nem kaptak ilyen lehetőséget, tiltakozott is az adóterhelés fenntartása miatt a MABISZ.

A nyolc legnagyobb biztosító közül tavaly három veszteséges lett, amit elsősorban az új pótadó számlájára írhatunk, hiszen ahogy beszámoltunk róla, az új adó mértéke a közepes méretű biztosítóknál különösen is magas az eredménytermelő képességhez képest. A legnagyobb nyereséget a díjbevétel alapján egyébként harmadik helyen álló, idén augusztus 1-jétől Alfa néven futó Aegon érte el 9,5 milliárd forintos adózott eredménnyel, és ez lett az egyetlen biztosító a nagyok közül, amely osztalékot fizet: adózott eredménye 60%-át, 5,7 milliárd forintot ad át tavalyi nyereségéből tulajdonosainak. Mindegyik listán szereplő biztosítónak csökkent tavaly az eredménye, amihez a tavalyi, több mint 40 milliárd forintra rúgó (de jelentős részben viszontbiztosítók által fedezett) aszálykárok is hozzájárultak. A biztosítók egy része a jelentős terhek miatt tőkeemelésre kényszerül, ezek nagy része azonban nem nyilvános.

A díjbevétel alapján az Allianz, a Generali és az Aegon volt tavaly is a legnagyobb, csakúgy, mint az előző években. Az életbiztosítások aránya az NN-nél (99% felett) és a főleg egyszeri díjas életbiztosításokat értékesítő Posta Biztosítónál (88%) a legmagasabb, míg a nem-életbiztosítások elsősorban az Allianznál (75%) és a Generalinál (73%) dominálnak a díjbevételeken belül.

Az életbiztosítási díjbevétel tavaly a biztosítók felénél növekedett, a másik felénél viszont csökkent, ami elsősorban annak tudható be, hogy az új, sávos kialakítású pótadó ellehetetleníti a nyereségtermelést az egyszeri díjas termékeken, így a második félévben sokan leálltak ezek értékesítésével. A legnagyobb mértékben az NN (-10,7%) életbiztosítási díjbevétele csökkent tavaly, nőni pedig az Aegonnál (+9,4%) növekedett a leginkább.

A nem-életbiztosítások esetében másmilyen a kép: minden biztosító növelni tudta itt a nominális díjbevételét, de a többség a tavalyi átlagos infláció mértéke alatt. Az ezen üzletágát épp hogy elindító NN-t (+370%) leszámítva a Groupama (+16,2%) nem-életbiztosítási díjbevétele emelkedett a leginkább. A Posta Biztosítónál (+5,8%) ezzel szemben a legkisebb mértékben emelkedtek a nem-életbiztosítási díjbevételek.