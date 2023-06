Milyen válság? Szinte hihetetlen, amit a magyarok bedőlt hiteleinél látunk

Hiába van már három negyedéve recesszió Magyarországon, a munkaerőpiac továbbra is kifejezetten erős, ennek megfelelően a hiteleiket is rendben tudják törleszteni a magyarok. Az MNB friss adatai szerint a lakossági bankhitelek stabilan 1,5%-a számít 90 napon túl késedelmesnek; összehasonlításképp: ez a szám 15% fölött volt tíz évvel ezelőtt. A követelésvásárlók továbbra is sivatagban érezhetik magukat.