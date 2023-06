Holnaptól új világ jön: itt az 1000 forintos alapszámla, ráugranak az ügyfelek?

Egy kormányrendelet harmadára csökkenti az úgynevezett alapszámla díját, amelyet a bankok kötelesek meghatározott feltételek mentén legfeljebb havi 1000 forintért bárkinek biztosítani július 1-jétől. Az MNB szerint az eddig szinte ismeretlen konstrukciót ezután többen vehetik majd igénybe. Ám a banki ajánlatokat elnézve a díjcsökkentés valószínűleg önmagában kevés lesz ehhez, ugyanis ma is találni már teljesen ingyenes számlákat nagyon hasonló kondíciókkal a bankoknál. Az MNB ugyanakkor egy teljesen ingyenes, szociális alapszámla ötletét is felveti.

Mi is az az alapszámla?

Az MNB honlapján korábban közzétett tájékoztató szerint az Európai Parlament és az Európa Tanács 2014-ben elfogadott egy minden tagállamra nézve kötelező irányelvet a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról. Ennek értelmében 2016. október 15-től Magyarországon is köteles valamennyi pénzforgalmi szolgáltató a kínálatában szerepeltetni az úgynevezett alapszámla konstrukciót.

Az alapszámla alapdíja az eddigi szabályok szerint nem lehetett több, mint a megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a, ám a közlönyben március 30-án megjelent kormányrendelet ezt a díjat harmadára csökkentette. Az alapszámla alapdíja így tehát már nem lehet több, mint a megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 0,5%-a:

Mivel 2022 decemberében 200 000 forint volt a havi minimálbér összege, így 2023. július 1-től az alapszámla havidíja legfeljebb 1000 forint lehet.

Még több ügyfélnek olcsó megoldást jelenthet?

Az MNB a Fizetési Rendszer jelentésben megjegyzi, hogy az alapszámlára vonatkozó európai szabályozás értelmében a tagállamoknak lehetőségük van az alapszámlára vonatkozó díjak saját hatáskörben történő meghatározására. Ennek megfelelően néhány országban teljesen ingyenesen is elérhető ez a számlacsomag, míg máshol, így Magyarországon is, meghatározott díjat kell érte fizetni.

A jelentésben megjegyzik, hogy az eddigi díjak mellett az alapszámlát a fogyasztók csak elhanyagolható része vette igénybe, mivel kedvezőbb piaci árú konstrukciók is elérhetőek voltak. Azonban a díj harmadolása miatt várhatóan a korábbiaknál jóval többen fogják igénybe venni ezt a számlakonstrukciót.

Az MNB úgy számol, hogy

az alapszámla díjának csökkentésével 4 millió ügyfél banki költségei csökkenthetőek.

Mint kifejtik, az alapszámla eddigi díjánál az ügyfelek 15 százaléka takaríthatott volna meg költséget az erre való váltás következtében, míg a csökkentett díjjal az ügyfelek 60 százalékának lesz erre lehetősége.

Így a díjcsökkenéssel a korábbiakhoz képest újabb 3 millió banki ügyfél számára jelenthet megtakarítást az alapszámlára való átváltás. Úgy vélik, mindenképpen jó választás az alapszámla annak az 1,4 millió ügyfélnek, akiknek a számlájára legfeljebb a minimálbér összege érkezik, ők ugyanis jellemzően nem jogosultak a bankok kedvezményes számlacsomagjaira (erről később).

A jelentésben az MNB egy fontos üzenetet is elrejtett, szerintük

az alapszámla díjcsökkentése mellett indokolt lehet egy teljesen ingyenes, meghatározott kör számára elérhető szociális alapszámla bevezetése.

Mit adnak 1000 forintos havidíjért cserébe az ügyfélnek?

az adott hónapban magyarországi ATM-ből két készpénzfelvételt hajthat végre, melynek együttes összege nem haladja meg a 150.000 Ft-otvagy az intézmény saját bankfiókjából vehet fel készpénzt maximum egyszeri 50.000 Ft értékben;

valamint a rendszeres utalásokon felül papír alapon vagy elektronikusan legfeljebb havi 4 átutalást bonyolíthat le. Az összes utalás összege nem lehet több mint 100.000 Ft.

Hitelkeret nem kapcsolódhat az alapszámlához.

A számlán bonyolított fizetési műveletek száma – a napi biztonsági limitet kivéve – sem korlátozható, azonban azok díját a szolgáltatók a szokásos árképzési gyakorlatuk alapján határozzák meg.

A pénzügyi szolgáltató ugyanakkor nem számíthat fel díjat a forintban történő bankkártyás fizetés, az alapszámlára forintban történő készpénzbefizetés, valamint a számlára érkező beszedési megbízás esetén sem.

Van ennél olcsóbb?

Az ingyenes szociális alapszámla ötlete már azért sem elvetendő, mert piaci alapon - a 2023-as 8 órás minimálbért (havi nettó 154 280 forint) elérő havi fizetéssel, az alapszámla konstrukcióban szereplő csomagelemeket a kalkulátorban kiválasztva (kivéve az 50 ezer forintos fióki készpénzfelvételt, ami nem választható) - is találni több banknál olyan számlacsomagokat, amelyek ténylegesen ingyenesek legalább a számlanyitás utáni első két évben.

A Bankmonitor számlaválasztója szerint kettő banknál elérhető ezekkel a feltételekkel az első két évben biztosan ingyenes, és további 4 banknál az alapszámla jelenleg meghatározott legmagasabb, 1000 forintos havidíjánál olcsóbb számlacsomag:

Néhány példa az alapszámlánál olcsóbb számlacsomagokra Pénzintézet 1. éves teljes költség 2. éves teljes költség 1. év havidíj 2. év havidíj CIB 0 0 0 0 UniCredit 0 0 0 0 OTP 2400 5376 200 448 Erste 720 7356 60 613 Gránit 3600 6996 300 583 MagNet 8904 8904 742 742 Alapszámla díja (max.) 12000 13920* 1000 1160* Forrás: Bankmonitor, Portfolio *a jelenlegi tervek alapján

Korábban szakértői beszélgetések és a piaci árak áttekintése után arra jutottunk, hogy az alapszámla konstrukció az eddigi díj harmadára csökkentésével megérkezik a piaci viszonyok közé, azaz lesz ennél olcsóbb (például ingyenes) és drágább számlacsomag is. Eddig a 3000 forintos díj annyira magasnak számított, hogy – ahogyan az MNB is megjegyezte - az alapszámlát gyakorlatilag szinte senki nem használta. Ebben feltehetően az is szerepet játszik, hogy a bankok érthető okokból nem reklámoznak egy olyan kötelezően kínálandó számlacsomagot, amely a saját üzletpolitikájuk mentén kialakított számlacsomagokkal versenyzik.



Összességében nekünk továbbra is úgy tűnik, hogy a jelentős díjcsökkentés ellenére, az alapszámlánál továbbra is lesznek olcsóbb megoldások az ügyfelek nagy része számára, amelyet a bankok ráadásul szívesebben értékesítenek. Ha elindul a verseny az alapszámlák esetében az 1000 forintos havidíj alatt, akkor talán népszerűbbé válhat a csomag. Mindeközben ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a sok esetben ingyenes fintech szolgáltatók is széles körben elérhetők az ügyfeleknek alternatívaként.



Az ár azonban nem minden, sok esetben nem feltétlenül a magas díj az, amiért valakinek nincs bankszámlája: például van, aki nem bízik a bankokban, szereti készpénzben intézni az ügyeit/készpénzben tartja a megtakarításait, esetleg a bevételei is így keletkeznek. Egy teljesen ingyenes - állami kommuniációval megtolt - szociális alapszámla konstrukció már talán jelentősebb érdeklődést is kiválthatna az ügyfelek körében.