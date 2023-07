Brutálisan megdrágultak szerinted a lakások? Akkor ezt nézd meg, a valóság még durvább

Az új építésű lakások országos átlagára a háromszorosára, a használt lakásoké csaknem a duplájára nőtt 2015 óta, a hamarosan részben megszűnő CSOK bevezetése előtti állapothoz képest. Igen ám, de a hitelből vásárlók számára az ilyen adatok nem tükrözik a teljes árnövekedést. Számukra nemcsak maguk a lakások váltak drágábbá, hanem a megszerzésükhöz szükséges hitelek is. Megnéztük, a két hatás együtt mekkora nominális drágulást hozott az érintetteknek.

Future of Finance 2023 A lakáshitelezés jövője is fontos téma lesz a Portfolio közelgő Future of Finance 2023 konferenciáján, érdemes mielőbb regisztrálni a rendezvényre!

A KSH előzetes adatai alapján az idei első negyedévben az új építésű lakásokat átlagosan 297%-os, a használt lakásokat átlagosan 189%-os áron adták-vették a 2015-ös évi átlagos árszintekhez képest. A drágulás nagy része 2020-ban és 2021-ben történt, a tavalyi év viszont már – különösen a használt lakásoknál – jelentős kereslet-visszaesést és árkorrekciót hozott.

Hosszú távon nézve a magyar lakásvásárlóknak jellemzően nagyjából a fele vesz igénybe lakáscélú hitelt egy kereskedelmi banknál. Számukra is érdekes a fenti ábra, de ki kell egészíteni egy másikkal: a lakások mellett a hitelek is megdrágultak, különösen 2022-ben, amikor a lakáspiaci árnyomás önmagában már enyhült - természetesen részben épp a kamatemelkedés hatására. 2015-ben még 5,5%-os, a 2021-es mélyponton 3,8%-os, idén viszont 8,8%-os átlagkamattal vették fel a lakáshiteleket, jóval kevesebben, mint korábban.

Hogy kézzelfoghatóbbak legyenek a számok, először is azt néztük meg, hogy egy tipikusnak számító új építésű lakásért, illetve egy ugyancsak tipikusnak mondható használt lakásért mennyit kellett fizetni az egyes negyedévekben úgy, hogy a példaként vett lakások 2015 óta lekövették az országos átlagos teljes árváltozást. A példában szereplő új építésű lakás értéke 18,3 millióról 54,3 millióra, a használt lakásé 11,6-ról 21,9 millió forintra emelkedett e közel nyolc év alatt.

A hazai szabályok szerint egy lakás forgalmi értékének legfeljebb a 80%-ára lehet hitelt felvenni pótfedezet bevonása nélkül. A gyakorlatban azonban ritka, hogy ez megvalósul, hiszen a bankok az óvatos becslés alapján kiszámított, jogszabályban meghatározott hitelbiztosítéki értéket is figyelembe veszik, és sok esetben ennél szigorúbb hitelfedezeti arányt alkalmaznak. Mi mindenesetre ebből a 80%-ból indultunk ki, amikor megnéztük, mekkora a 20%-nak megfelelő önerő a két tipikus lakás megvásárlásához:

A lakásár másik 80%-át banki hitelből teremti elő a vásárló. A hitelnek nemcsak a tőkerészét, hanem a kamatrészét is vissza kell fizetnie, az ezek töredékét kitevő egyéb költségekről most jótékonyan megfeledkezünk. Míg az alacsonyabb kamatok mellett egy 20 éves futamidejű hitel esetében a felvett összegnek korábban nagyjából a másfélszeresét kellett visszafizetni, most a teljes visszafizetendő összeg több mint duplája a felvett hitelösszegnek, miután a törlesztőrészletek nagyjából másfélszeresükre emelkedtek.

Az online hitelkalkulátorokban is szereplő teljes visszafizetendő összeget és a vele való számolást sokan nem szeretik, hiszen 1. nem veszi figyelembe a pénz időértékét, vagyis hogy ugyanazon forintösszegű törlesztőrészlet ma jóval többet ér, mint az x év múlvai (nem csak az infláció miatt, hanem mert ezt az összeget ma be is fektethetném erre az x évre), 2. a futamidő alatt a törlesztőrészlettel együtt változhat, amennyiben nem végig fix kamatozású hitelt vesz fel valaki. Az alábbiakban mi az egyszerűség kedvéért, a hitelkalkulátorok jellemző gyakorlatával összhangban mégis a visszafizetendő összeggel, ugyanakkor a „korrektség” kedvéért a végig fix kamatozású hitelek statisztikai átlagkamatával számolunk - ezek teszik ki egyébként a mostanság felvett lakáshitelek nagyjából egyharmadát.

Azt kapjuk, hogy a hitel visszafizetendő összegével együtt

a 2015-ben még hitel nélkül 18,3 millióba, hitellel együtt 28,9 millióba kerülő új építésű lakás mára hitel nélkül 54,3 millióra, hitellel együtt viszont 115,8 millió forintra drágult , miközben

, miközben a 2015-ben még hitel nélkül 11,6 millióba, hitellel együtt 18,3 millióba kerülő használt lakás mára hitel nélkül 21,9 millióra, hitellel együtt viszont 46,7 millió forintra drágult.

A hitelből vásárolt lakások esetében minden esetben az önerő és a hitel teljes visszafizetendő összegét együttesen számítva.

Elmondható, hogy hitel nélkül ezen időszak alatt az új építésű lakások átlagosan a 2015-ös szint 297%-ára drágultak, egy maximálisan kihasznált, 20 éves futamidejű hitellel együtt viszont az akkori szint 401%-ára. Ugyanez a használt lakás esetében hitel nélkül 189%, a hitellel együtt viszont 255%.

Címlapkép forrása: Robert Tolnay via Getty Images