Nagy változás készül a lakáshiteleknél: új kamatsapkáról suttognak, de totális digitalizáció is kisülhet belőle

A kormány olcsóbb lakáshiteleket vár el a bankoktól akár egy új kamatsapka bevezetése árán is - tudta meg a Portfolio. A bankok viszont egyszerűbb és gyorsabb lakáshitelezési folyamatot lehetővé tevő szabályváltozásokat sürgetnek a kormánytól. A potenciális hitelfelvevők az alacsony kamatokban és az egyszerű, gyors hitelfelvételben egyaránt érdekeltek, nagy tétje van számukra a jövő héten folytatódó egyeztetéseknek. A hitelpiac egésze számára viszont egyértelműen előremutatóbb lenne, ha kamatsapkák helyett az end-to-end digitalizációról szólna a közeljövő. Izgalmasnak ígérkeznek a következő hetek a hitelpiacon.

Végre nem erőből nyom le valamit a torkunkon a kormány, hanem egyenrangú partnerként ül egy asztalhoz velünk – értékelte a kormány és a Magyar Bankszövetség hétfői találkozóját egyik banki forrásunk. Ahogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleményéből kiderült, akkor a felek abban állapodtak meg, hogy

a bankok új lépéseket dolgoznak ki a lakáscélú és más piaci hitelek felpörgetésére ,

, egy héten belül a kormány asztalára tesznek egy olyan intézkedései tervet, amely felvázolja, hogy a bankszektor mit kíván tenni a hitelezés helyreállítása érdekében.

Egy kevésbé optimista értelmezés szerint a GFM közleménye inkább ultimátum volt a bankok felé (elsőre mi is inkább így értelmeztük, ahogy akkori cikkünk címe is mutatja), és a kormány egészen addig mutat csak konstruktivitást, amíg elégedett a bankok megígért erőfeszítésivel. Rosszabb esetben a banki különadók megemelését is fontolóra veheti, Nagy Márton miniszter Portfolio-nak is jelzett korábbi szándékával is ellentétes módon.

A felek mindenesetre a jövő hét elején ülhetnek ismét egy asztalhoz, erre pedig a bankok inkább az első értelmezés szerint, a konstruktív együttműködés szellemében készülnek. A tárgyalások egyik sarokpontja a lakáshitelek ügye lehet, ugyanis

a kormány belengette, hogy kamatsapkát húz az új lakáshitelekre is, a bankok viszont ehelyett az adminisztráció megkönnyítésével tennék egyszerűbbé, gyorsabbá és ezáltal olcsóbbá a hitelezést.

Piaci forrásaink szerint a kormány nem akarja a véletlenre bízni a lakáshitelek kamatpályáját, és akár a piaci referenciakamatok alakulásától elszakadva, adminisztratív módon húzná meg a lakáshitelek kamatlábának a maximális szintjét – lépcsőzetesen, egyre alacsonyabb szinten húzva meg azt. Egy ilyen kamatsapka kiegészítené a meglévő változó kamatozású és legfeljebb 5 éves kamatperiódusú hiteleknél már létező kamatstopot. A szándék, vagyis hogy minél alacsonyabb kamattal tudjanak hitelt felvenni az ingatlanvásárlók, és -építők, maximálisan érthető. Egy ilyen eszközzel viszont nagyon sok baj lenne, hasonló anomáliakat idézne elő, mint az élelmiszerek ársapkája.

A piaci félelmek és közgazdasági érvek szerint a lakáshitelkamatok korlátozása

a bankok hitelezési sztenderdjeinek változatlansága mellett a hitelkínálat szűkülését okozná (a hiteladagolás, vagyis egyfajta mennyiségi korlátozás jelensége is felütheti a fejét), és/vagy

okozná (a hiteladagolás, vagyis egyfajta mennyiségi korlátozás jelensége is felütheti a fejét), és/vagy a szabályozás által nem érintett hiteleket megdrágítaná , amennyiben a bankok máshol próbálják megtermelni ugyanazt a profitot, vagy

, amennyiben a bankok máshol próbálják megtermelni ugyanazt a profitot, vagy sérül az árazás alapú ügyfélszelekció és kockázatkezelés mechanizmusa, a kockázatosabb hitelfelvevői rétegek kiszolgálásával a jövőbeni veszteségeiknek ( hitelportfólióromlásból fakadó értékvesztés ) ágyaznának meg a bankok,

) ágyaznának meg a bankok, az intézkedés kivezetése pedig akár újabb sokkokat és továbbgyűrűző negatív következményeket generálna, ahogy jövőre a kamatstop kivezetése esetében is félő, hogy ilyen bekövetkezik.

Az igaz, hogy a lakáshitelkamatok még alig indultak csökkenésnek. Az MNB legutóbbi adatai szerint a piaci árazású lakáshitelek átlagkamata 8,6% volt júliusban, ami alig észrevehető csökkenést jelentett a februári 8,8%-os csúcshoz képest (lásd fenti ábránkat). A Pénzcentrum kalkulátora szerint jelenleg is még mindig 8,5% volt a legnépszerűbb, tízéves kamatperiódusú lakáshitelek átlagkamata a bankok ajánlataiban a decemberi 9,1%-os csúcs után (lásd alábbi ábránkat).

Akármelyik adatot is nézzük viszont, a lakáshitelek egyáltalán nem túlárazottak Magyarországon, sőt, az elmúlt 1-2 évben a referenciakamatok felett mestereségesen alacsony kamatfelárakat alkalmaztak a bankok annak érdekében, hogy ne következzen be totális hitelszűke a lakáshitelezésben, és fennmaradjon a piaci szereplők közötti verseny.

E kamatfeláraknak még csak az utóbbi hónapokban kezdett helyreállni a normális, 1,5-2 százalékpont körüli szintje, ahogy alábbi ábránk mutatja.

Érthető módon előbb a kamatfelárak állnak helyre, és utána következik az ügyfélkamatok érzékelhető csökkenése, ami valószínűleg hónapok kérdése, így érdemes lenne türelemmel várni. Felvethető persze, hogy nem a referenciakamatokkal, hanem a bankok valós forrásbevonási átlagköltségével (pl. a betéti átlagkamatokkal) kellene mérni a hitelkamatokat, ebből azonban az következik, hogy nem a hitelek, hanem a betétek vannak félreárazva: itt kifejezetten gyenge a monetáris transzmisszió, a betétek kamatát tartják nagyon alacsonyan a bankok. Erre azonban már reagált a kormány az extraprofitadó bevezetésével. A lakáshiteleknél ilyen árazási anomáliát vagy piaci kudarcot nem tapasztalunk.

Mivel nem látható árazási anomália a lakáshiteleknél, és az adminisztratív árkorlátozás pedig komoly piaci torzulásokat idézhet elő, sokkal

észszerűbbnek tűnik számunkra, ha inkább a lakáshitelezés folyamatának egyszerűbbé, gyorsabbá tételével kedveskedik a kormány a hitelfelvevőknek, és ezen keresztül tartós módon teszi hatékonyabbá, olcsóbbá a lakáshiteltermékeket.

A Magyar Bankszövetség már számtalanszor nekirugaszkodott e témának az utóbbi években, és úgy tudjuk, az ősz folyamán ismét hangsúlyosan foglalkozni szeretne vele, de csak részsikereket ért el eddig a kormánynál. Az újabb tárgyalások lehetőséget adnak arra, hogy folytatódjon a lakáshitelezés modernizációja, digitális fejlesztése Magyarországon, ahogy ez szerte a régiónkban zajlik.

A Magyar Bankszövetség digitalizációs javaslatai közül számos megvalósult már, Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke például az alábbiakat említette a Portfolio májusi Hitelezés 2023 konferenciáján:

az online pénztárgéppel rendelkező üzletekben kötelező vált az elektronikus fizetési megoldás biztosítása,

a digitális keretszerződések bevezetése a számlakapcsolaton túlmutató digitális kapcsolatot tett lehetővé a bankok és az ügyfelek között,

az ingatlannyilvántartások digitalizációja 2024-től majd szintén hozzájárulhat a jelzáloghitelezés felgyorsításához,

az ingatlanok szűk körénél lehetővé vált már az ingatlanok statisztikai alapú értékbecslése, ezzel a költségesebb helyszíni értékeléssel járó értékbecslések száma csökkent valamelyest,

két tanús okiratok helyett már elektronikus rendszer (videóbank, internetbank) útján is nyilatkozhatnak az ügyfelek, aminek a koronavírus-járvány nagy lendületet adott,

a digitális dokumentumkezelésre való átállást támogató rendeletmódosítás segíti a papírmentes működést.

Az eddig elért eredmények azonban rendkívül féloldalasan tették csak lehetővé eddig a jelzáloghitelezés digitalizációját. 2022 novemberének végén kormányhatározat jelent meg a pénzügyi szektor digitális fejlődésének az elősegítéséről, amely alapján Becsei András előadása szerint

megkezdődött az elektronikus okiratokról szóló törvény előkészítése, amely megőrzi az elmúlt években kialakult banki digitális szerződéskötési megoldásokat, egyúttal versenyképes jogszabályi alapot teremt a további fejlesztésekhez,

a közjegyzői okiratszerkesztéssel és felolvasással kapcsolatos szabályokat újragondolják: a családtámogatások esetében bevált az okiratminták használata, ezt célszerű kiterjeszteni a bankok szerint opcionálisan a piaci hitelekre is, és optimalizálni lehetne a közjegyzői felolvasás és tájékoztatás szerepét,

a bank iratok Ügyfélkapu tárhelyen keresztül történő kézbesítése több millió papíralapú küldeményt váltana ki, és csak a legritkább esetben kellene banki küldemények miatt sorban állni a postán,

az Ügyfélkapun elérhető Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés (AVDH) banki szerződéskötési folyamatokra való kiterjesztése jelszó / felhasználónév alapú belépés helyett kétfaktoros hitelesítéssel szintén nagy előrelépést jelentene, egyszerűsítve az elektronikus aláírásokat.

A jelzáloghitelezés digitalizációjának a felgyorsításához mindezzel együtt is bizonyos alapok még mindig hiányozni fognak a bankoknak. Először az ügyfélazonosítást kellene teljesen rendbe tenni, majd rendbe tenni a fogyasztási (vagy ha úgy tetszik, az általános lakossági) hitelezés digitalizációjának a szabályait, amelyekre alapozva további szabályváltozásokkal érhet el a piac a jelzáloghitelek end-to-end digitalizációjában. Ennek pontjai lehetnek:

Hatékony és ingyenes ügyfélazonosítás lehetővé tétele új ügyfelek esetében is kormányzati adatbázis igénybe vételével. Ügyféladat-módosítások (pl. lakcímváltozások) lekövetésének és periodikus ügyfélátvilágításnak a lehetővé tétele a bankok számára, előbbi egyébként a közműszolgáltatások esetében már lehetővé vált. Elektronikus szerződéskötés és elektronikus aláírás alapvetővé tétel a digitális állampolgárság keretében a bank-ügyfél kapcsolatokban is. Ahol és akik számára csak lehet, a papíralapú kommunikáció teljes elektronikus útra terelése. Valós idejű jövedelmi adatbázishoz való hozzáférés lehetővé tétele a bankok számára, ahogy ez Romániában és Bulgáriában például lehetséges, (egyéb adatokhoz, pl. közműszámlák fizetéséről szóló adatokhoz való hozzáférés pl. Szlovéniában, illetve Csehországban már lehetséges). A hitelbírálatot támogató adatkörök, adattartalom bővítése. Központi Hitelinformációs Rendszerhez pozitív adataihoz való teljeskörű hozzáférés kötelező jellegű megadása a bankok részére. Az elektronikus ingatlan-nyilvántartási eljárás révén a jelzáloghitelezési folyamat olcsóbbá tétele. A statisztikai értékbecslés feltételrendszerének megújítása hitelnyújtás esetén, az effajta értékbecslésre jogszabályilag alkalmas jelzáloghitelek körének bővítésével. Elektronikus, egységes közhiteles nyilvántartáson alapuló azonnali végrehajtás biztosítása (a közjegyzői szerep beillesztésével egy digitalizáltabb folyamatba) Lakásenergetikai adatokhoz való hozzáférés biztosítása a bankok számára a zöld hitelezésnél releváns energiafelhasználás-csökkenés mérésére.

Címlapkép: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszédet mond, miután átvette a Magyar Bankszövetség pénzügyi kultúra nagykövete díját a Magyar Fejlesztési Bank kupolatermében, a Pénz7 pénzügyi és vállalkozói programsorozat keretében 2023. március 20-án.MTI/Koszticsák Szilárd