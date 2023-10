Rég volt ilyen évük a bankoknak: a mennyet és a poklot is megjárják

Az elmúlt másfél év volt a globális bankszektor legjobb időszaka legalább 2007 óta. Az emelkedő kamatkörnyezet évi 280 milliárd dollárral növelte a bankszektor eredményét egy relatíve kedvező hitelpiaci környezetben, így tavaly már 12%-os tőkearányos nyereséget értek el a bankok, ami idén 13%-ra emelkedhet – állapította meg friss globális banki tanulmányában a McKinsey. A tanácsadócég szerint eljött az idő arra, hogy a kevésbé sikeresen működő bankok a strukturális és makrogazdasági változások közepette újragondolják üzleti modelljüket.

„A nagy banki átalakulás” – ezt a címet adta a tanácsadócég idei globális banki jelentésének, amelynek szerzői között idén is megtalálható a magyar Dietz Miklós, aki legutóbb a Portfolio Future of Finance 2023 konferenciáján is élénk figyelmet kiváltó előadást tartott a globális bankszektor átalakulásáról.

Felvezetésként az elemzés szerzői megjegyzik:

az elmúlt évek kihívásokkal voltak tele a bankok számára, többek között a megerősödött felügyelet, a digitális innováció, az új versenytársak és a sokáig alacsony kamatkörnyezet miatt; az utóbbi hónapokban még likviditási aggodalmak és bankcsődök is tarkították a képet,

ez utóbbiak ellenére a szélesebb bankszektor vitorlái kifejezetten kedvező szeleket tudtak befogni az elmúlt 18 hónapban: a kamatlábak emelkedése kedvező hitelpiaci környezetben növelte a nyereségüket,

a felszín alatt is sok mindent történt: a bankok egyes eszközei és tranzakciói egyre nagyobb mértékben kerülnek át a hagyományos bankoktól a nem tradicionális intézményekhez, és a piac azon részéhez, amely kevésbé tőkeintenzív, és másképp szabályozott. Ennek szereplői a digitális fizetési specialisták és a magán piacterek, többek között alternatív vagyonkezelő cégek.

A banki mérleg szempontjából egyenesen fordulóponthoz érkeztünk a tanácsadócég szerint, ezért idén a bankok mellett más pénzügyi intézményeket is belefoglaltak a tanulmányba, a biztosítókat kivéve. A jelentés „nagy banki átmenet” alatt azonban nemcsak ezt, hanem a bankok versenyelőnyre épülő lehetséges reakcióit is érti, amelyekre természetesen a McKinsey kívánatos irányokat is felvázol.

"The highest highs and lowest lows" - magyarul a mennyet és a poklot is megjárták a bankok, legalábbis globális perspektívában az elmúlt 18 hónapban. Első helyen említendő az (Amerikában például mintegy 500 bázisponttal) megemelkedő kamatkörnyezet.

2010 óta a bankok átlagos tőkearányos megtérülése (ROE) mindössze 9% volt, ehhez képest tavaly már 12%, idén pedig a 13%-ot is elérheti.

Ezzel párhuzamosan javul a bankok hatékonysága: a költség-bevétel (CIR) mutató a 2012-es 59%-ról 2022-re 53%-ra csökkent, részben a marzsok tágulásának köszönhetően. A javulás ugyanakkor az eszközarányos költségmutatón is tetten érhető, amely 1,6%-ról 1,5%-ra ereszkedett le.

A ROE növekedését jelentős volatilitás kísérte persze az elmúlt másfél évben a bankoknál, ennek mozgatórugói között az amerikai és svájci bankcsődöket, illetve bankmentéseket említi a tanulmány. A szélsőségek a pénzügyi intézmények egyes kategórián belül is megmutatkoztak:

miközben a fizetési szolgáltatók több mint 40 százaléka 14% feletti ROE-t ért el, 35 százaléka 8% alatt muzsikált,

a vagyon- és alapkezelők több mint egyharmada 14% fölötti ROE-t ért el, több mint 40 százaléka viszont 8% alattit,

a bankok teljesítményében is nagy eltérések vannak, ami arra mutat rá, mennyire fontos a működésben és a döntésekben elért kiválóság a költségek, a hatékonyság, az ügyfélmegtartás és más teljesítményszempontok alapján. A legjobban teljesítők hatékonyan működtetik a mérlegüket, ügyfélközpontúak és gyakran a technológia használatában is élen járnak.

Az utóbbi években a pénzügyi szereplők piaci értékeltségében is nagy különbségek képződtek: 2017 és 2022 között a fizetési szolgáltatók, tőkepiaci infrastruktúra szolgáltatók, alapkezelők, befektetési bankok és brókerek, kereskedők nyereségarányos piaci értéke (P/E rátája) emelkedett, a globális rendszerszinten fontos bankok (GSIBs), univerzális bankok és nem banki hitelezők értékeltsége viszont csökkent.

A tulajdonosi értékteremtésben és a részvényesi hozamban leginkább a fizetési szolgáltatók, befektetési bankok és brókerek teljesítetek a legjobban az említett öt év alatt.

Nemcsak a tevékenységi kör, hanem a földrajzi elhelyezkedés szerint is nőttek a különbségek a pénzügyi szektor szereplői között. A legjobban teljesítő bankok fele a Kelet-Afrikától Dubajon és Indián át Szingapúrig terjeszkedő térségben található. Európában, Amerikában, Kínában és Oroszországban viszont a bankok nagy része számára még a tőkeköltség (COE) kitermelése is kihívást jelentett.

Egy fontos mutató mindeközben nem nagyon változott: a bankok

könyv szerinti értékhez viszonyított piaci értékeltsége (P/BV) 2022-ben 0,9 volt, ami csaknem teljes változatlanságot jelez a 2008-as pénzügyi válság óta,

és immár történelmi eltérést jelent a gazdaság többi ágazatához képest. Ez az alacsony piaci értékeltség azt mutatja, hogy a piac várakozása szerint az átlagos hátralévő futamidővel (duration) súlyozott tőkearányos megtérülés a bankok tőkeköltsége alatt maradhat. Minden 0,1-es esetleges javulás a mutatóban viszont a szektor értékteremtésének a több mint 1000 milliárd dolláros javulását tükrözné, ha sikerülne megtörni a jeget.

A pénzügyi intézmények jövőbeni kilátásait különösen négy globális trend határozza meg a McKinsey szerint:

a makrogazdasági környezet jelentősen eltolódott, elsősorban a magasabb kamatkörnyezet, a magasabb infláció és Kína gazdasági növekedésének lassulása miatt, mindezek miatt a kimenetelek széles skálája képzelhető el,

a technológiai fejlődés tovább gyorsul, az ügyfelek életének egyre inkább részét képezik a technológiavezérelt élmények - különösen a generatív AI hozhat nagy változást, 3-5%-kal növelheti a termelékenységet, és 200-300 milliárd dollárral csökkentheti a globális működési ráfordításokat csak a bankszektorban,

a kormányok szélesítik és mélyítik a nem hagyományos pénzügyi intézmények és közvetítők feletti ellenőrzést, és tovább nőhet a nagy- és közepes méretű bankok tőkekövetelménye is a Bázel III „végjátékára” vonatkozó javaslatok szerint,

a rendszerkockázatok változnak, a geopolitikai feszültségek a nagyobb piaci volatilitás mellett új korlátozásokat hozatnak a kereskedelem és a beruházások területén.

A fenti megállapítások kontextusában érdemes értékelni a bankszektor egészének a „nagy átmenetét”. Olyan jelenségeket említ a McKinsey ennek részeként, mint hogy

2015 és 2022 között a pénzügyi források nettó növekedésének a több mint 70%-a bankok mérlegén kívüli kötött ki: biztosítóknál, nyugdíjalapoknál, szuverén vagyonalapoknál, magántőke és alternatív befektetési cégeknél, vagy közvetlenül lakossági és intézményi befektetőknél,

a banki mérlegből való „kimozdulás” globális jelenség, de például az USA-ban a pénzügyi források nettó növekedésének a 75%-a nem jelent meg a bankok mérlegében, Európában ez mintegy 55%,

a nem banki típusú magánadósságok 2022-ben rekord mértékben, 29%-kal nőttek, elsősorban a nem banki szereplők egymás közötti közvetlen hitelnyújtása hatására,

a fizetési piac specialistái (vagyis ismét csak nem a hagyományos bankok) által lebonyolított digitális lakossági fizetések több mint 50%-kal növekedtek 2015 és 2022 között.

A kamatkörnyezet változásai és a makrogazdasági környezet átalakulása számottevően befolyásolja ezt a nagy átmenetet, és megváltoztatja az egyes üzleti modellek attraktivitását a pénzügyi szektorban. A bankok számára az a nagy kérdés, milyen mértékben tudják kielégíteni termékekkel a kockázatkezelési kapacitás növekedése közben a magasabb betéti kamatokra irányuló jelentős keresletet.

A makrogazdasági fejleményektől függetlenül a pénzügyi intézményeknek alkalmazkodniuk kell a nagy átmenethez, és maguknak is élen kell járniuk ebben, ha nem akarnak lemaradni. Gondolatébresztőként, a teljesség igénye nélkül öt prioritást ajánlanak a pénzügyi intézmények figyelmébe a McKinsey tanulmányának a szerzői:

A technológia és a mesterséges intelligencia kihasználása a termelékenység, a tehetséggondozás, valamint a termékek és szolgáltatások nyújtásának javítása érdekében. Ez magában foglalja a mesterséges intelligencia és a fejlett analitika alkalmazását a folyamatautomatizálás, a platformok és az ökoszisztémák létrehozásában. Sikerre vezethet a technológiai vállalatokéhoz közelítő működés a termékek és szolgáltatások nyújtásának skálázása érdekében; a felhőalapú, platformorientált architektúra ápolása; és a technológiai kockázatok kezelésére szolgáló képességek fejlesztése. A technológiai fejlesztések milyensége egyre fontosabb megkülönböztető tényezővé válik a bankok számára. A mérleg rugalmasabbá tétele, sőt, szétválasztása. A rugalmasság a szindikált megoldások terjedését, az originate-to-distribute modelleket, a harmadik felek mérlegének aktív használatát (például banking-as-a-service alkalmazások) és a betétekre való újbóli összpontosítást egyaránt jelentheti. A szétválasztás része lehet az erős ügyfélkapcsolattal rendelkező üzletágak elkülönítése a bankként nyújtott szolgáltatásoktól, valamint a technológia felhasználását a költségszerkezet radikális átalakítására. A tranzakciós üzletág felskálázása vagy az abból való kilépés. Egy piacra lépés vagy egy új termék megfelelő méretezése a siker egyik kulcsa. Az intézmények találhatnak maguknak piaci rést is, amelyben elmélyülhetnek, vagy kereshetnek egy teljes piacot. A bankok agresszívan törekedhetnek a méretgazdaságosságra a tranzakciós üzletágukban, többek között az M&A révén, vagy partnerek bevonásával, akik akár az exitekben is segíthetnek. Az értékesítés fejlesztése a tanácsadás előtérbe kerülésével, többek között a beágyazott (embedded) pénzügyek alkalmazása és új piacterek használata révén, valamint digitális és AI-alapú tanácsadás nyújtásával. Egy integrált többcsatornás megközelítés például a lehető legtöbbet képes kihozni az automatizációból és az emberi interakciókból. A harmadik feles értékesítésre vonatkozó stratégia meghatározása - amely működhet partnerség keretében a beágyazott finanszírozási lehetőségek vagy platformalapú modellek létrehozása mellett - lehetőséget teremthet az ügyfelek igényeinek kiszolgálására, többek között az intézmény meglévő üzleti modelljébe nem tartozó termékekkel is. Alkalmazkodás a változó kockázatokhoz. A pénzintézeteknek mindenhol lépést kell tartaniuk a folyamatosan változó kockázatokkal. Makrogazdasági kontextusban ez magában foglalja az inflációt, a bizonytalan növekedési kilátások kezelését és a potenciális hitelpiaci kihívásokat bizonyos ágazatokban, például a kereskedelmi ingatlanoknak való kitettség szempontjából. További kockázatok kapcsolódnak a változó szabályozási követelményekhez, a kiber- és csalási kockázatokhoz, valamint a fejlett analitika és a mesterséges intelligencia integrálásához. E kockázatok kezelése érdekében a bankok megfontolhatják a kockázati funkció magasabb szintre emelését, hogy az valódi megkülönböztető tényezővé váljon. Például az ügyféltárgyalások területén, a terméktervezésben és a kommunikációban is kiemelhetik a bank ellenálló képességét a rendszerkockázatok kezelésében és a likviditás kezelésében elért eredményei alapján.

