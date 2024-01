Kamatsapkát húzott a kormány a vállalati betétekre – Mit ajánlanak most a bankok?

Számos alkalommal írtunk már arról (például itt), hogy a bankok mennyire és miért nem érvényesítették a kamatkörnyezet emelkedését lakossági betéteiknél. A legutóbbi, novemberi adatok szerint is a teljes lekötött lakossági forintbetét-állományra mindössze 1,8%-os átlagkamatot fizettek a bankok. Ezzel szemben a vállalatoknál sokkal jobban érvényesült a monetáris transzmisszió, és még novemberben is 9,5%-ot fizettek nekik nagy átlagban a bankok, az új lekötött forintbetéti szerződéseikre pedig 10,8%-ot.

A lakosság és a vállalati betétek közötti ekkora különbségnek számos oka lehet a jegybank szerint, például:

a vállalatok nagyobb összegű lekötéseiből következő nagyobb alkuereje,

a mélyebb pénzügyi tájékozottságuk és

az alternatív befektetések jobb ismerete, valamint

a bankváltás vélt vagy valós költsége az ügyfél számára.

A bankok eltérő bánásmódja a lekötött betétek arányában is érvényesül: míg a vállalatok a betéteik 18%-át tartják csak lekötve, a vállalatok ennek éppen a dupláját, 36%-ot. Náluk persze a devizaarány is magasabb (főleg az exportbevétellel rendelkező cégeknél), nagy átlagban 35%.

December 1-jével érkezett a hidegzuhany a cégeknek: míg

novemberben még átlagosan 10,8%-ot kaptak lekötött betéteikre a bankoktól, december elejével a maximális szint 7,7% alá csökkent, jelenleg pedig 7% körül áll.

A kormány ugyanis egyetlen mondattal kiterjesztette a vállalkozásokra is (a jegybanktörvényben szerepelő néhány kivétellel) az alapkezelők, biztosítók és pénztárak betétei, valamint a 20 millió forint feletti lakossági betétek esetében egy éve létező kamatsapkát. A lépés pontos okát nem tudni, mindenesetre a bankoknak hetente kell alkalmazkodniuk a szabályozáshoz, hiszen az ÁKK „hivatalos honlapján utoljára közzétett 3 hónapos hátralévő futamidővel forgalomba hozott diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozamának mértékét” kell folyamatosan figyelembe venniük a maximális betéti kamat meghatározása során.

A látra szóló betétek kamata ugyan jellemzően messze volt és van ettől, a rövidebb lejáratú lekötéseket is figyelembe véve azonban nemcsak a hozamtermelés, hanem a likviditáskezelés szempontjából is lehet negatív hatása a korlátozó intézkedésnek a cégek számára. Megkérdeztük ezért a bankokat, hogy alkalmazkodtak a változáshoz, és mit ajánlanak ezek után a cégeknek.

MBH Bank

Betétek: „Ebben az ügyfélkörben egyedileg állapítjuk meg személyre szabottan az ügyfél számára a legmegfelelőbb konstrukciót és árazást. A törvény hatálya alá vonatkozó szegmensekre nem lehet kedvezőbb ajánlatunk. Piaci környezetben tudunk egyedi megoldásokkal szolgálni, de a rendelet megadja a maximálisan kiajánlható/nyújtható kamatmértéket.”

Értékpapír alternatíva: „A banknál jelenleg a MBH EUR 3,25% 2025/T elnevezésű, fix 3,25%-os kamatozású, 1,75 év futamidejű kötvény érhető el jogi személyek részére. A banknál elérhetők az MBH Alapkezelő termékei, így többek között a Budapest Bonitas rövid kötvényalap is, amely elérhető jogi személyek részére. A Bonitas (január 8-án az éves visszatekintő hozam 14,8%) mellett rövid kötvény kategóriában elérhető még az MBH Bázis Rövid kötvény alap (január 8-án az éves hozam 16%), vagy a Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat (január 8-án az éves visszatekintő hozam 18,2%).”

Szempontok a választáshoz: „A likviditáskezelés és hozamszerzés közötti választás a céges ügyfelek számára a vállalat pénzügyi céljaitól és kockázatvállalási hajlandóságától függ. Mindkét aspektusnak vannak előnyei és hátrányai, és a döntés során figyelembe kell venni a vállalat konkrét helyzetét és céljait.

A likviditáskezelés előnyei: 1. Biztosítja a vállalat számára elegendő likviditást a mindennapi működési költségek fedezésére. 2. Csökkentheti a kockázatot, mivel a likvid eszközök könnyen hozzáférhetők és kevésbé érzékenyek a piaci ingadozásokra. 3. Megfelelő választás lehet a konzervatívabb kockázatvállalású vállalatoknak. Hátrányai: 1. Alacsonyabb hozamokkal járhat, mivel a likvid eszközök általában alacsonyabb hozamokat kínálnak. 2. A túlzott likviditás fenntartása a vállalatnak lekötött tőkét eredményezhet.

A hozamszerzés előnyei: 1. Magasabb hozamokat kínálhat a befektetéseken keresztül, különféle pénzpiaci eszközök vagy más befektetési lehetőségek révén. 2. Javíthatja a hosszú távú pénzügyi teljesítményt és tőkehozamot. Hátrányai: 1. Magasabb kockázattal járhat, mivel a befektetések érzékenyebbek lehetnek a piaci változásokra. 2. A likviditás csökkenhet, mivel a pénz le van kötve hosszabb távú befektetésekben.

A választás tehát függ a vállalat konkrét helyzetétől, pénzügyi céljaitól és a kockázatvállalási hajlandóságától. A kiegyensúlyozott megközelítés gyakran a legjobb, ahol a vállalat egy részét likviditáskezelésre fordítja, míg a másik részét hozamszerzésre, hogy optimalizálja a pénzügyi teljesítményt és minimalizálja a kockázatokat.”

K&H Bank

Betétek: „A K&H továbbra is a meglévő termékportfólióval szolgálja ki a kkv és a vállalati ügyfeleket is. A kkv és vállalati ügyfeleink jellemzően hirdetményi látra szóló kamatot kapnak (0,01%). Utóbbiaknál néhány kiemelt ügyfél esetében alkalmazunk egyedi kamatozást is. A kkv és vállalati ügyfeleink esetében is a lekötött betét árazása, forint betétre, a hirdetményünkben is szereplő 0,01% futamidőtől függetlenül. A kisvállalkozások esetében egyedi betét leköthető, aminek a maximuma a törvénymódosítás óta ezen maximumnak felel meg. A vállalatok esetében néhány kiemelt ügyfél esetében is alkalmazunk egyedi kamatozást, maximuma a jelenleg hatályos szabályozás szerint a bank hirdetményében olvasható.”

Értékpapír alternatíva: „A K&H nem kínál nyilvános körben értékesíthető banki kötvényt. Zártkörű kibocsátás keretében van lehetőség a nagyobb vállalati ügyfelek részére kötvény kibocsátásra, de ilyen igény egyelőre nem jelentkezett. Ennek oka vélhetően, hogy ezen kötvények minimum 1-2 éves lejáratúak és a vállalati ügyfeleink jellemzően az éven belüli befektetési lehetőségeket keresik. Vállalati ügyfeleink jellemzően diszkontkincstárjegyet és államkötvényt vásárolnak minimum 25 millió forint névértékben, egyedi tranzakciók keretében. Ezen túl, éven belül, a betétekkel a pénzpiaci alapok befektetési időtávja áll párhuzamban. Jelenleg eurós illetve dolláros pénzpiaci alapunk van. A kötvényalapok ajánlott időtávja ennél hosszabb, a csökkenő kamatkörnyezet viszont itt is nyújt lehetőségeket.”

Szempontok a választáshoz: „Rövidebb futamidőre és nagyobb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező ügyfeleink számára a strukturált befektetési ügyleteinket ajánljunk, amelyek nem tőkevédettek, ám a piacon elérhető kamatszintnél kedvezőbb hozamot garantálnak. Ezeket a befektetési termékeket minimum 1 hónapos futamidőre ajánljuk. Nagyon népszerűek mind a kkv-, mind a nagyvállalati ügyfeleink körében. Ezek nem értékpapírok, hanem tőkevédelem nélküli, strukturált befektetési ügyletek.”

Erste Bank

Betétek: „A tavaly decemberben bevezetett kamatkorlátozás termékkínálatunkat nem befolyásolta. A meglévő eszközeinket ajánljuk vállalati ügyfeleink számára (pl. befektetési jegyek, strukturált befektetések), amennyiben a rendeletben meghatározottnál magasabb várható hozammal rendelkező, de valamivel értelemszerűen kockázatosabb eszközöket keresnek. Látra szóló betétekre csak egyedi megállapodás alapján fizetünk kamatot, mely megállapodások üzleti titok tárgyát képezik. Gazdálkodó szervezeteknek (tehát egy átlagos vállalatnak) csak a kormányrendelet értelmében meghatározott, a mindenkori 3 hónapos diszkontkincstárjegy legutolsó aukcióján kialakult átlaghozam az adható maximum kamatláb, ez az érték folyamatosan változik az aukciós áraknak megfelelően.”

Értékpapír alternatíva: „Jelenleg nincsen kifejezetten a vállalati ügyfelek számára kibocsátott kötvényünk. A befektetési jegyekből, amely leginkább hasonlít kockázati és likviditási profil szempontjából egy bankbetétre az Erste Bázis és Erste Duett befektetési alapok, ezek jelentik a legkedvezőbb választást a céges ügyfelek számára a likviditáskezelés, illetve a hozamszerzés szempontjából.”

OTP Bank

Betétek: "A rendelettel érintett ügyfélkör tekintetében a hagyományos forint betéti konstrukciók piaci versenye 2024.04.01-ig felfüggesztésre került. A rendelet által szabályozott maximális betéti hozamszinthez képest a bankoknak lehetőségük van kedvezőbb alternatív befektetési megoldásokat ajánlani az ügyfelek számára elsősorban treasury termékek és állampapírok formájában, amennyiben ezek igazodni tudnak az ügyfelek egyedi igényeihez (pl: futamidő, hozam elvárás, mobilizálhatóság, etc.). Fontos megjegyezni, hogy a rendelet elsősorban a rövid távú (7-90 nap) forint betétekre van a legnagyobb gyakorlati hatással, mivel ezek átmeneti termékkekkel történő helyettesítése jelenthet kihívást a bankok részére. Természetesen az OTP Bank a rendelet maximális betartása mellett igyekszik olyan egyedi befektetési megoldásokat ajánlani a KKV ügyfelei számára, amelyekkel ez az időszak áthidalható."

Értékpapír alternatíva: "A kötvények és egyéb értékpapírok értékesítésénél törekszünk arra, hogy olyan megoldásokat találjunk vállalati ügyfeleink számára, mely szem előtt tartja az adott ügyfél kockázatvállalási hajlandóságát és befektetési időhorizontját, tevékenységéből adódó egyéb paramétereket. A kamatsapka bevezetésével az érintett ügyfélkör többnyire az alacsony kockázatú befektetési jegyek, diszkontkincstárjegyek valamint hosszabb távon befektethető pénzeszközök esetében az államkötvények iránt mutatott érdeklődést. Az aktuális hozamgörbe jellegéből fakadóan, jelenleg az éven belüli lejáratú magyar állampapírok kínálják a legmagasabb nominális hozamszintet a hagyományosan alacsony kockázatúnak ítélt forintbefektetések esetén."

Szempontok a választáshoz: "A magasabb hozam elérése érdekében akár strukturáltabb termékeket is érdemes időről időre megvizsgálni. Van olyan piaci helyzet ahol például egy devizacsere ügylettel, mely azonnali deviza vételből és ugyanabban az időpontban megkötött határidős deviza eladásból előállítható magasabb szintetikus forint kamat, mint a betéti sapka kamatszintje. Ezt a konstrukciót még meg lehet fűszerezni valamely devizában, például euróban denominált diszkontkincstárjegy vásárlással , így a kumulált hozam már kényelmesen meghaladhatja a kamatsapka mértékét."

A decemberi kormányrendelet fokozta az érdeklődést a befektetési jegyek iránt. Ügyfeleink az OTP Alapkezelő Zrt széles termékpalettájáról választhatnak befektetési alapot kockázatvállalási hajlandóságuk szerint, a minimális kockázatú pénzpiaci alaptól kezdve a jellemzően kiemelt kockázattal bíró részvény vagy ingatlanalapokig. Likviditáskezelési szempontokból az egyes alapok T napos, azonnali visszaválthatósága is érv a befektetés mellett sokak számára.

CIB Bank

„A CIB Bank univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja. Bankunkban a kkv és nagyvállalati ügyfélkör egyedi kiszolgálásban részesül: minden ügyfelünknek személyre szabott, az igényeinek megfelelő szolgáltatásokat és termékeket biztosítunk. Ennek megfelelően a termékek igénybevétele nagyon eltérő az egyes ügyfeleknél, azok statisztikai összehasonlítása nem mutatna valós képet. Ami pedig a likviditáskezelést és a hozamszerzést illeti: a befektetési döntések elég fontos részét kell, hogy képezze a diverzifikáció. Sosem javasoljuk, hogy valaki egy helyre összpontosítsa a megtakarításait. Változhatnak a körülmények, a visszavásárlási árfolyamok, de egyébként is jobb a többféle eszközben lévő megtakarítás, amely a különböző piaci viszonyokra eltérően reagál.”

Gránit Bank

„A Gránit Bank a nagybetétes ügyfeleinél – természetesen a mindenkori jogszabályi keretek betartásával – egyedi, kiemelten versenyképes árazást alkalmaz – melynek köszönhetően 2023-ban is a piaci átlagot jelentősen meghaladó, 32% feletti vállalati betétállomány növekedést ért el. Standard látra-szóló betéti termékként a bank a „Látra-szóló Hozamszámla” termékét ajánlja, melynek jelenleg érvényes kamata 5 millió Ft alatti állományra 2% p.a., az 5 millió Ft feletti állományra pedig 2,5% p.a.”

