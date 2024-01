Íme a friss számok a leggazdagabb magyarok vagyonáról, öröm és nyugtalanság van a levegőben

Tavaly ismét lendületet vett a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon bővülése, december végével meghaladta a 9500 milliárd forintot. Kevésbé derűlátóak azonban a privátbanki vagyonra ható kockázatok kapcsán a hazai szolgáltatók, a Portfolio friss, Privátbanki Felmérésében a szabályozói és piaci környezet miatt aggódnak leginkább, de a hazai gazdaságpolitika és a magyar gazdaság helyzete is fejtörést okoz. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de a többiek sem maradtak tétlenek: az OTP és az MBH mellett már a K&H és az Erste privátbankja is több mint 1000 milliárdos ügyfélállományt kezel.

9500 milliárd felett a privátbanki vagyon Míg 2022-ben az egész évet végig kísérte a volatilis piaci környezet, a recessziós félelmek, a geopolitikai konfliktusok és a gyenge forint, és a mindezekből visszafogottabb vagyonbővülés, addig 2023-ban már egy sokkal kedvezőbb piaci környezetben találták magukat a szolgáltatók és az ügyfelek. December végére a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon meghaladta a 9500 milliárd forintot, amely egy év alatt több mint 16%-os, fél év alatt pedig közel 10%-os növekedést jelent. 2023 visszahozta tehát a robusztusabb vagyonnövekedést a piacra. Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami tavaly új rekordot, 163 millió forintot jelentett. A vagyonnövekedés mellett az új rekord annak is köszönhető, hogy az ügyfélszámlákra továbbra is igaz: jóval visszafogottabban bővültek a vagyonnál. A tavalyi év utolsó három hónapjában egyedül a Bank Gutmann belépési limitje módosult, igaz, itt annak függvényében nő vagy éppen csökken a vagyoni küszöb, hogy az egymillió eurós limit forintra átszámolva éppen mennyit tesz ki (jelenleg ez a limit kissé csökkent). A tavalyi évet tekintve azonban voltak egyéb szolgáltatóknál is limitváltozások az év során. A Hold Alapkezelő privátbanki üzletágánál a korábbi 80 millióról 120 millióra ugrott a belépési küszöb.

privátbanki üzletágánál a korábbi 80 millióról 120 millióra ugrott a belépési küszöb. Szintén tavaly emelt limitet az Erste Private Banking is (120 millió helyett már 150 millió),

is (120 millió helyett már 150 millió), illetve az OTP kiemelt privátbanki belépési limitje is jelentősen nőtt (100-ról 300 millió forintra). A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott, de becsatlakozott a Hold is: a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 380 millióval , ezt követi

, ezt követi az Erste 150 millióval,

majd a Concorde Értékpapír és a Hold Alapkezelő, ahol 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen. A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva 20 milliós küszöbbel. Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot meghaladó átlagvagyonnal, mögötte a Hold Alapkezelő a második több mint 410 millióval, a harmadik helyen pedig a Concorde Értékpapír ügyfélköre szerepel 364 millióval. Kisebb bővülés az ügyfélszámban Gyakorlatilag a teljes tavalyi évet végig kísérte a stagnáló ügyfélállomány, még úgyis, hogy voltak jelentősebb megugrások egy-egy nagyobb szereplőnél a piacon. Valamelyest persze árnyalja a képet, hogy a Generali a privátbanki üzletág felülvizsgálata miatt továbbra sem közöl adatokat, illetve tavaly áprilisban a Takarékbank is integrálódott az MBH Bankba, utóbbi kapcsán pedig szintén csak becslésekkel tudunk élni a privátbanki vagyon- és ügyfélszámla tekintetében. Ugyanakkor a számokból az is látszik, hogy az OTP-nél – vélhetően a limitváltások hatására – folytatódott a számlaszámok csökkenése, ezt még a K&H Private Banking igen kiugró számlabővülése sem tudta ellensúlyozni. A tavalyi év számai alapján a legkiugróbb növekedést az Equilor Private Banking mutatta fel, december végére 1685-re nőtt az ügyfélszám, ami így közel 54%-os növekedést jelent (igaz, alacsony bázisról). Az Equilortól valamivel lemaradva

december végére 1685-re nőtt az ügyfélszám, ami így közel 54%-os növekedést jelent (igaz, alacsony bázisról). Az Equilortól valamivel lemaradva a K&H Private Banking mutatta fel a második legnagyobb növekedést a vizsgált időtávon az ügyfélszámlában, több mint 25%-os bővüléssel,

a vizsgált időtávon az ügyfélszámlában, több mint 25%-os bővüléssel, ezt követően az MBH Private Banking került a harmadik helyre, becslésünk szerint 23,6%-kal (itt a takarékbanki ügyfelek beolvadása is szerepet játszik a bővülésben). A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, A K&H és az MBH Private Banking hármasa rendelkezik. Az OTP-n kívül az SPB-nél csökkent még a számlaszám, a szolgáltató közlése szerint a kisegyenlegek leépítését követően, a magasabb vagyonkoncentráció irányába haladnak. Újabb két szolgáltató lépte át az ezermilliárdos küszöböt Ahogyan már utaltunk rá, a privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon tavaly már látványosabb bővülést mutatott, amiben az új számlanyitások stagnálása miatt nem annyira a friss pénzek beáramlása, sokkal inkább a már meglévő vagyonok további gyarapodása állhat a háttérben. Ez utóbbit segíthették a kedvezőbb piaci folyamatok, a tőzsdék jó teljesítménye, illetve a forint erősödése is. A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést tavaly az Equilor produkálta több mint 67%-kal, mögötte

produkálta több mint 67%-kal, mögötte a második legnagyobb bővülést a K&H privátbankja mutatta fel több mint 30%-kal.

privátbankja mutatta fel több mint 30%-kal. a harmadik helyen pedig az integráció miatt az MBH egyesült privátbankja végzett 29%-kal (nem sokkal marad le a harmadik helyről a Hold Alapkezelő). A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli 2885 milliárd forinttal, ami egy év alatt több mint 9%-os bővülés, és elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon közel harmadát az OTP kezeli a piacon. Az OTP mögött most is az egyesült MBH Private Banking került a második helyre becslésünk szerint, 1290 milliárdos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig a K&H Private Banking őrzi a pozícióját, 1034 milliárdos állománnyal. Érdekesség, hogy év végére két szolgáltató, a K&H és az Erste Private Banking kezelt állománya is meghaladta az 1000 milliárd forintot, a Raiffeisené pedig nem sokkal maradt el ettől a küszöbtől. Az adatok szerint átlagosan mintegy 133 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával a K&H-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként közel 220-szal, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Hold Alapkezelőnél lehetnek, ahol átlagosan 55 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag az iparágban lévő több mint 9500 milliárd forintos vagyonért 437 privátbankár felel szektorszinten. A bankárok számát tekintve gyakorlatilag nem sok változásról tudunk beszámolni, számuk stagnált, igaz, szolgáltatónként már voltak kisebb mozgások. Tavaly az MBH-nál, a K&H-nál, az Equilornál, a CIB-nél és a Holdnál is nőtt a privátbankárok száma (az MBH esetében nem tudni, hogy az átszervezés hogyan érintette a tanácsadói létszámot, így azt feltételezzük, hogy megmaradt az eddigi keret). A piacon egyedül az OTP Private Bankingnél csökkent tavaly a privátbanki tanácsadók létszáma. Összességében azonban változatlan maradt a tanácsadók száma a 2022 év végi létszámhoz viszonyítva. Hány ügyfélnek van 50 millió feletti vagyona? Tavaly sem nagyon változott azon ügyfelek aránya, akiknek a szolgáltatók adatközlése szerint 50 millió forintnál is nagyobb vagyonuk van, ami összefügghet azzal, hogy némely szolgáltató lejjebb tette az utóbbi 1-2 évben a belépési limitjét (ezt egyelőre más szolgáltatók limitemelései még nem tudták ellensúlyozni). December végén arányuk 70%-ot tett ki. Hozzá kell tenni, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona (ez az arány valószínűleg magasabb a valóságban, ugyanis van olyan szolgáltató, amely erre vonatkozóan nem közöl adatot). Jelenleg a piacon négy olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel. Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csak kicsivel több mint felén van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja december végén 72%-ot tett ki, amely kissé csökkenő piaci koncentrációt mutat. A nagyok közül az OTP kissé vesztett a részesedéséből, míg az MBH és a K&H növelte azt: A befektetési alapokban van a legtöbb vagyon A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 17%-ban tart részvényt, ami az elmúlt fél évben gyakorlatilag változatlan arányt jelent. Továbbra is a befektetési alapokban volt a legtöbb privátbanki vagyon közel 38%-kal, a kötvények csak a második helyet szerezték meg (30%). Felmérésünkben arra is rákérdeztünk a privátbanki szolgáltatóknál, hogy a kötvényeken belül mekkora részaránnyal bírnak a magyar államkötények. Az adatok szerint több privátbanki portfólióban a kötvényeket nagyrészt, 80-90%-ban magyar államkötvények alkotják, persze vannak olyan szolgáltatók is, akiknél ez az arány nulla, illetve 50% alatti. Az adatokat közlő szolgáltatóknál átlagosan 53%-ot tesznek ki a kötvényeken belül a magyar állampapírok. Úgy tűnik, a tavalyi kedvezőbb piaci kép a szolgáltatók vagyonnövekedéssel kapcsolatos optimizmusát is erősítette. Ha egyéves időtávot nézünk, a szolgáltatók nagyobb része saját vagyonától 8-12% közötti vagyonbővülést vár, de vannak többen is, akik ezt 16% fölé teszik. Annak kapcsán nagyobb a konszenzus, hogy a piac egésze hogyan teljesít majd ezen az időtávon: a várakozások többsége a 8-12% közötti vagyonnövekedésre esett. Hároméves időtávon is meglehetősen megosztott a piac a növekedési kilátásokat illetően: többen ezen az időtávon is a 8-12% közötti vagyonbővülést látják megvalósíthatónak, de egyes szolgáltatók nem riadnak vissza a 16% feletti bővülési előrejelzésektől sem a saját vagyonukat tekintve. A piaci vagyont nézve is megosztott a terep, több szavazat esett a 4-8% közötti bővülésre, de sokan bíznak a 8-12% közötti vagyonnövekedésben is. Borúlátóak a szolgáltatók, sokasodnak a kockázatok Egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként most a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között a hazai gazdaságpolitika és a magyar gazdaság általános helyzete is. Több szolgáltató is kiemeli, hogy a magyar gazdaság sebezhetősége nőtt: a hazai gazdaságpolitika mozgástere szűkült, a magas kamatok, az EU pénzek körüli bizonytalanság továbbra is kockázatokat jelentenek. Sokan aggódnak a gazdaságpolitika irányításában feszülő ellentétek miatt, emellett több szolgáltató is említi az egyre kiterjedtebb, direkt gazdaságirányítással kapcsolatos beavatkozások aggasztó mértékét. Az állampapírok irányába történő piactorzítás egy bizonyos szint felett inkább bizalmatlanságot okoz – írják. Vannak, akik szerint a közelmúlt erősödő kínai orientációja is bizalmatlanságot szül, a magyar gazdaság megítélésének váratlan jelentős romlása ismét elindíthatja a privátbanki vagyonok külföldi szolgáltatók felé történő kiáramlását.