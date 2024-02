Új privátbanki szolgáltató tör be Magyarországra

A Wood határon átnyúló szolgáltatást nyújt egyedüli magyar partnerén, a Capital W-n keresztül a vagyonosabb magyarok számára, új privátbanki szolgáltató jelenik meg ezzel a magyar piacon. A számlavezetés Prágában van, az ügyfelek direktben a Wooddal szerződnek, a Capital W-n keresztül – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Varga-Szilágyi Péter, a Capital W ügyvezetője. Első körben a külföldi számla iránti igénnyel rendelkezők érdeklődését keltheti fel a szolgáltatás, de a cél az, hogy a Wood legyen az első számú alternatíva a magyar vagyonos ügyfelek számára, amikor privátbanki szolgáltatásban és számlavezetésben gondolkodnak – tette hozzá. Petr Benes, a Wood & Company Wealth Management igazgatója kitért arra is az interjúban, hogy a belépési limit 300 ezer euró lesz, hasonló a magyar privátbanki szolgáltatóknál megszokott limitekhez.

A Wood & Company belép a magyar privátbanki és vagyonkezelési piacra. Mik a pontos tervek?

Varga-Szilágyi Péter: A Wood határon átnyúló szolgáltatást nyújt egyedüli magyar partnerén - a Capital W-n - keresztül a vagyonosabb magyarok számára, ehhez a magyar ügyfelek által már ismert Bank Gutmann modellje szolgált best practice-ként. A számlavezetés Prágában van, mivel a WOOD nem bank, hanem szakmai nyelven „investment bank”, a nap végén az ügyfélpénzek nagy bankokban, az értékpapírok pedig letétkezelőknél vannak, mint a Citibank, az ING és a BNP Paribas. Az ügyfelek direktben a Wooddal szerződnek, rajtunk keresztül. A Capital W vezetését többségi tulajdonosként én viszem, de már van mellettem két partner és most csatlakozik hozzánk egy negyedik kolléga is.

A vízióm az, hogy mi legyünk az első számú alternatíva a magyar vagyonos ügyfelek számára, amikor privátbanki szolgáltatásban és számlavezetésben gondolkodnak, bár első körben a külföldi számla iránti igénnyel rendelkezők érdeklődését keltheti fel a szolgáltatásunk.

A Citinél 3 évet, a Concorde-nál közel 9 évet dolgoztam, és bár látom, hogy a legtöbb szolgáltató privátbanki és befektetési banki szolgáltatást fejleszt, úgy vélem, van még tér egy profi szolgáltatónak a magyar piacra betörni.

A Wood már eddig is folytatott tevékenységet Magyarországon brókercégként. Mit lehet tudni a Woodról, milyen ügyfeleket szolgált ki eddig Magyarországon?

Petr Benes: A szakmában, intézményekben és banki körökben is ismert név a magyar piacon, a cég 1991-ben indult, amikor Richard Wood brit bankár jött be a közép-európai piacra a rendszerváltást követően, egyből regionális fókusszal. 2001-ben egy management buyoutot követően ma már három cseh tulajdonos viszi a céget. Mára több mint 400 ember dolgozik a cégnél és mintegy 5 milliárd eurót kezelünk, több mint 30 tőkepiacot lefedve. Hét európai városban van irodánk, elsősorban közép-európai fókusszal. A befektetési banki üzletágaktív a régióban, például a Wood részt vett a Hidroelectrica IPO-ban, ami a tavalyi év egyik legnagyobb Európai IPO-ja volt. A Woodnak a ’90-es évek végén volt magyar irodája is, de mostanra Prágából szolgálja ki a magyar intézményi ügyfeleit.

A Budapesti Értéktőzsdén az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító brókercégek közé tartozunk.

Petr Benes, a Wood & Company Wealth Management igazgatója, forrás: Wood & Company

Honnan jött a privátbanki irány a képbe?

V-Sz. P.: Két irányból indult el a gondolkodás. Egyik oldalról a Concorde-nál töltött éveim alatt sok mindent megtanultam a befektetési szakmáról és azt is láttam, hogy sok bankban a privátbanki üzletág kevésbé szól az ügyfelek személyes igényeinek kiszolgálásáról. A Woodnál viszont megvan az a szakmaiság, ami a privátbanki és vagyonkezelési területekhez szükséges. Másik oldalról azt is tapasztaltam, hogy földrajzi diverzifikációs okok miatt jelentős vagyonokat tartanak külföldi szolgáltatóknál a magyar ügyfelek, épp egy Portfolio-s elemzésben olvastam arról a nyáron, hogy több mint 12 milliárd eurót is meghaladt ez az összeg.

A fentiek miatt azt gondolom, érdekes sztori a magyar piacon, ha bejön egy külföldi szolgáltató, amely hét európai országban működik, sokszor szélesebb körű szolgáltatást nyújtva, mint az itthon tevékenykedő versenytársak.

Ezzel párhuzamosan nagy vagyonok vannak már most is külföldön, amelyek véleményem szerint sokszor drágán és nem a legjobb minőségben vannak kiszolgálva.

Nem beszélve arról, hogy külföldi szolgáltatók folyamatosan emelik a belépési limiteket, az ezeket el nem érő ügyfeleket pedig kedvesen felszólítják a távozásra. Azt látni a magyar ügyfeleknél, hogy bár van igény arra, hogy külföldön legyen kezelve a pénz, az is nagy érték, ha mindezt egy magyar irodából, magyar csapattal tudják intézni.

Mekkora lesz a privátbanki belépési összeghatár?

P. B.: A belépési limit 300 ezer euró, hasonló a magyar privátbanki szolgáltatóknál megszokott limitekhez. Vannak különböző, egyénre szabott vagyonkezelési modellek, ahol ez a belépési limit magasabb, egymillió euró, de alap esetben Prágában és Pozsonyban is ezt a 300 ezer eurós küszöböt alkalmazzuk.

A Wood tehát ugyanezt a szolgáltatást nyújtja Prágában és Pozsonyban is?

P. B.: A Woodnak Prágában, Pozsonyban, Milánóban, Varsóban, Londonban, Dublinban és Bukarestben vannak Európában irodái, valamint New Yorkban és Astanaban, de az intézményi ügyfelek kiszolgálása és a befektetési banki tevékenységek mellett egyre inkább a privátbanki vagyonkezelésre fókuszálunk. Csehországban és Szlovákiában már igen jelentős a privátbanki szolgáltatás, Varsóban is folyamatban van hasonló gondolkodás arról, hogy egy helyi partnerrel dolgozzunk.

V-Sz. P.: Részletes egyeztetés előzte meg, mire összeállt az a struktúra, hogy határon átnyúló szolgáltatásként, a Capital W-n keresztül lép be a Wood a magyar privátbanki piacra. A Wood sok minden mellett azért volt nekem szimpatikus választás mint partner, mert az oldalukon is látható Credo-juk („Invest only in what you believe in”) megegyezik az én mindsetemmel és a csapatot is hasonlóan gondolkodó emberekkel építjük.

Varga-Szilágyi Péter, a Capital W ügyvezetője, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

P. B.: Bár a Wood tevékenysége nagyon sokrétű, a budapesti irodában a vagyontervezés, befektetési tanácsadás, vagyonkezelés a fő fókusz. Hosszú távon ugyanakkor számos területen lehetnek szinergiák, például azzal, hogy az 1,2 milliárd eurós ingatlanalappal lehetőséget találunk magyar hasonló szereplőkkel vagy M&A szakértelmünkkel segítjük a magyar vállalkozások külföldi piacra lépését akvizíció, tőkebevonás vagy akár tőzsdére menetel formájában. Mindezek mellett a Woodnál elérhető Portu néven egy automatizált online vagyonkezelési befektetési felület, amelyet már kisebb összegekkel is igénybe vehetnek az ügyfelek, akár havi pár 100 eurót befektetve, a portfóliót pedig a WOOD szakmai csapata kezeli.

Pontosan milyen szolgáltatások lesznek a palettában?

V-Sz. P.: Van egy vagyonkezelési szolgáltatás, ahol 300 ezer euró a belépési limit, viszont egymillió eurótól teljesen személyre szabott. Utóbbi esetben ki lehet zárni bizonyos eszközöket, iparágakat, régiókat is a portfólióból, illetve személyre szabott limiteket lehet meghatározni egyes eszközosztályokra. Mindehhez egy jól működő és olajozott külföldi operáció van mögöttünk. A vagyonkezelési szolgáltatás mellett a megszokott klasszikus befektetési tanácsadással és egyedi, akár családi, vagyontervezéssel is foglalkozunk, utóbbi esetben egy komplett vagyontervezési eszköztárral, különféle forgatókönyvekkel és stressztesztekkel segítjük az ügyfeleket a múltbéli és a lehetséges jövőbeni piaci mozgások és így a portfólió teljesítményének jobb megértésében. Elérhető nálunk ezeken felül a magyar jogszabályoknak megfelelő TBSZ-en való megtakarítási lehetőség is.

Egyre több olyan ügyféllel találkozom, akik szeretik, ha a hagyományos eszközök mellett vannak érdekesebb, alternatív befektetési lehetőségek is.

Számukra elérhetőek a WOOD „product factory” által létrehozott házon belüli ingatlanalapok, kb. 8-10%-os eurós célhozammal, illetve ott vannak a blockchain technológia, kockázatitőke- és magántőkealapok is. Sőt, a műkedvelők festmények, vintage autók vagy órák egy-egy darabjának értékpapírosított megvásárlásával is beszállhatnak ezek értéknövekedését várva. Ezt egy komoly versenyelőnynek gondolom, egy nemzetközi szinten is privátbankinak nevezhető portfóliót tudunk kialakítani, a kötvény, részvény, ETF és alap eszközök mellé beemelve – jellemzően kisebb súllyal, de ezt egyedi igény válogatja - különböző „private equity”, kockázati tőke, ingatlan, hedge fund és műtárgy portfólió elemeket.

További előnyünknek gondolom, hogy a teljes ügyintézés digitális.

A beazonosítás után, a számlanyitási, szerződéskötési, tranzakciós folyamat papírmentesen működik, kivéve, ha valaki ezt kifejezetten kéri. Az egész világ a digitalizálódás irányába megy, ez a szektor ebben kicsit lemaradt, így bár azt várná az ember, hogy ez a megszokott ügymenet, nem feltétlenül igaz a piaci szereplőkre. A másik hozadéka ennek, hogy kollegáink ideje nem megy el adminisztrációval, a munka szakmai részére tudnak fókuszálni. Az ügyfélélmény pontos definiálására és az ehhez tartozó procedúrák kialakítására is nagy hangsúlyt fektettünk, azt gondolom, hogy ezek alapjaiban meghatározzák a cég kultúráját.

Ha valaki minket választ bízom benne, hogy úgy meséli el ismerőseinek, hogy egy stresszmentes digitális számlanyitás után, egy egyedi igényekre szabott vagyontervezési szolgáltatásban volt része, ahol lemodellezték a javasolt portfólió múltbeli és válságok alatti mozgását – benchmarkok alapján – valamint a szakma által elfogadott modellel szimulálták a jövőben várható teljesítményt 10 különböző szcenárió esetén. Ezek után rögzített vonalon keresztül tudják intézni velünk az ügyeiket - természetesen ha kedvük van, mi mindig szívesen találkozunk az irodánkban vagy bárhol egy beszélgetésre - a portfóliójukat pedig egy mai kornak megfelelő online felületen tudják követni, angolul és euróban összesítve, majd ezt részleteire tudják bontani és elemezni, de ebben mi is segítünk. A Capital W weboldalán publikussá is tesszük ezt az ügyfélélményt, a Wood célja a régiós tőkepiac edukálása is, valamint ezzel teljes transzparenciát kapnak potenciális ügyfeleink, látják mire számíthatnak, ha minket választanak. Szerintem ez a minimum 2024-ben, ha ez működik, innen kezdődik a munkának a nehéz része, a mostanában unalmasnak nem nevezhető tőkepiacokon való eligazodás, profi kockázatkezelés mellett.

Mikor indul a szolgáltatás és milyen ügyfeleket céloznak meg?

V-Sz. P.: Mostanra készültünk el mindennel, most már teljeskörűen ki tudjuk szolgálni az ügyfeleket, a tavalyi év végén a TBSZ elindításának jóváhagyására vártunk. Az egész magyar piaccal versenyezni szeretnénk, a külföldi számlavezetés mellett egy új alternatívát és diverzifikációs lehetőséget szeretnénk nyújtani a magyar privátbanki ügyfeleknek.

A vagyonosabb ügyfelekre egyébként is jellemző, hogy pénzüket több szolgáltató között osztják meg. Mi szeretnénk lenni az egyik ilyen szolgáltató.

Vannak célszámok a kezelt vagyont és az ügyfélszámot tekintve?

V-Sz. P.: A portfolio.hu felmérése szerint a Magyarországon kezelt privátbanki állomány meghaladta a 25 milliárd eurót, a korábban említett külföldön tartott 12 milliárd euróról nem is beszélve. Idén év végére rövid távú célként 100 millió eurós kezelt vagyont tűztünk ki, 3-5 év alatt 500 millió eurós állományra szeretnénk ezt bővíteni. Azt gondolom, ha jól csináljuk, amit csinálunk, el fogjuk érni ezt a célt, akár még többet is.

Milyen költségekkel számolhatnak az ügyfelek?

V-Sz. P.: Az egyik nagy előnyünk az is, hogy egy egyszerűen átlátható és a magyar piaci díjakkal is versenyképes költség- és díjstruktúrával működünk. Jellemzően alacsonyabb megtérüléssel számolunk, mint a magyar bankok, a vagyonkezelési és tanácsadási területen is, mert elsősorban végeszközökön keresztül építjük fel a portfóliókat.

A díjsablonunk lényegi része ráfér egy A4-esre, így az ügyfeleknek sem okoz gondot átlátni a szolgáltatáshoz kapcsolódó várható költségeket.

