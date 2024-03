Eljött a nagy nap, megszűnt két kamatstop is - Mi lesz most a lakáshitelesekkel?

Március 31-ével véget ért a változó kamatozású kkv-hitelek kamatstopja és a nagyobb bankbetétekre vonatkozó kamatsapka is. Június 30-áig biztosan fenntartja viszont a kormány a változó kamatozású és legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamatstopját, amely eddig 300 ezer családot védett meg a törlesztőrészletek jelentős emelkedésétől. De mi lesz utána? – teszi fel a kérdést sok érintett hiteladós. Mivel úgy tűnik, nem tér vissza a korábbi nagyon alacsony kamatkörnyezet, nagy átlagban akár 15-20 százalékos törlesztőrészlet-emelkedést is hozhat az idei nyár az érintetteknek.

Várakozásaink szerint nem hoz nagy változást a március 31-én megszűnő kétféle kamatstop kivezetése, hiszen

a 2022 novemberében bevezetett, változó kamatozású kkv-hitelekre vonatkozó kamatstop elvesztette létjogosultságát: a BUBOR a kamatstopban alkalmazott 7,77-8,68 százalékos maximum szint alá csökkent a jegybank kamatcsökkentései nyomán (a 3 havi BUBOR esetében a napokban csökkenhet ez alá), és várhatóan tovább mérséklődik ezzel a kkv-k kamatterhe,

elvesztette létjogosultságát: a BUBOR a kamatstopban alkalmazott 7,77-8,68 százalékos maximum szint alá csökkent a jegybank kamatcsökkentései nyomán (a 3 havi BUBOR esetében a napokban csökkenhet ez alá), és várhatóan tovább mérséklődik ezzel a kkv-k kamatterhe, a szintén 2022 novemberében az alapkezelők, biztosítók és pénztárak, illetve a 20 millió forintnál nagyobb lakossági betétekre bevezetett, majd 2023 decemberében az összes vállalati betétre kiterjesztett kamatsapka a 3 hónapos DKJ-hozamnál húzta meg a betéti kamat maximumát, ami valamivel 7% alatt van, míg a bankok betéteire az MNB 8,25%-os alapkamatot fizet, tehát nem várható, hogy a bankok jelentősen megemelik érintett betéteik kamatát a feloldás hatására.

Annál nagyobb hatása lenne, ha most vezetnék ki a jelzáloghitelek kamatstopját is

(ide értve a lakáscélú és a szabad felhasználású jelzáloghiteleket egyaránt), hiszen ezek referenciakamatát jóval alacsonyabb, 2021. októberi szinten maximálták, az alábbi táblázatnak megfelelően. A 2022 januárja óta velünk élő lakossági kamatstop jellen állás szerint június 30-án szűnik meg, igaz, a kormány már eddig is többször meghosszabbította, és ez most sem elképzelhetetlen.

Neve ellenére a kamatstop nem a kamatot, hanem a referenciakamatot korlátozza a 2021 október végi szinten, az erre rakódó kamatfelárat (jellemzően 2-3 százalékpont) továbbra is felszámíthatják a bankok. A kamatkörnyezet szép fokozatosan csökken,

a referenciahozamok azonban még messze vannak attól a szinttől, ahol a kamatstopot bevezették.

A legfeljebb egyéves (jórészt 3 havi) kamatperiódusú változó kamatozású jelzáloghitelekre vonatkozó BUBOR-nál ez így néz ki:

A hosszabb távon fixált, de legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre pedig így (a még hosszabb távon fix jelzáloghitelekre nem vonatkozik a kamatstop). A BUBOR-ral ellentétben itt az elmúlt hónapokban még némi emelkedés is megfigyelhető volt.

A változó kamatozású hiteleknél mérvadó BUBOR 5-6 százalékponttal, a hosszabb kamatperiódusú hiteleknél mérvadó ÁKK-hozamok és a BIRS pedig 3-3,5 százalékponttal magasabban van most, mint ahol a kamatstopot a kormány meghúzta. Ez azt jelenti, ha most vezetnék ki az intézkedést, az törlesztési sokkot jelentene azon hitelek számára, amelyeknek a kamatstop bevezetése óta már volt legalább egy fordulónapja. Valószínű, hogy sokan tartoznak majd ide, az elemzők 6,5% körüli alapkamatot várnak év végére, ami a BUBOR szempontjából azt jelentheti, hogy nem nagyon fog 6% alá csökkenni idén. (Alábbi táblázatunk az elemzők legutóbbi kamatcsökkentés előtti, március 25-én érvényes várakozásait mutatja).

Megnéztük, mennyivel nőne a törlesztőrészlet, ha a mostani 7,83%-os szinten, illetve ha a hosszabb távon várt 6,0% körüli szinten lenne a 3 havi BUBOR a kamatstop kivezetésekor. Egy átlagosnak tekinthető, 7 éves hátralévő futamidejű és 2 százalékpontos kamatfelárral rendelkező lakáshitel törlesztőrészlete előbbi esetben 21%-kal, utóbbi esetben 14%-kal emelkedne meg. Minél rövidebb a hátralévő futamidő, annál kisebb, és minél hosszabb, annál nagyobb lenne ez a százalékos változás.

Megnéztük ugyanezt az ÁKK-hozamhoz kötött lakáshitelekre is, amelyek referenciahozama most 6,7% körül van, a kamatstop intézkedés viszont a jelzáloghitelek kamatának a számításánál 3,2%-on maximálta. Az állampapírhozamokra nincs határozott várakozás (ezért itt nem tüntetünk fel köztes értéket), és e hitelek hátralévő futamideje jellemzően hosszabb. Egy 15 éves hátralévő futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete például 24%-kal lenne magasabb a mostani állampapírhozamok alapján, ha megszűnne a kamatstop. Természetesen itt is minél rövidebb a hátralévő futamidő, annál kisebb, és minél hosszabb, annál nagyobb lenne ez a százalékos változás.

Címlapkép forrása: Getty Images