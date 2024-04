Percenként 50 ezer forintot loptak el a magyaroktól, kőkemény üzenetet küldtek a bankok

Turzó Ádám Pál 2024. április 08. 10:31

Percenként 2023-ban mintegy 50 ezer forintot loptak el a magyar ügyfelektől, és a károk egyre nagyobb részét viselik az ügyfelek - hangzott el az MNB sajtótájékoztatóján. A csalók ma már QR-kóddal is lopnak adatokat, hitelt is vesznek fel az ügyfelek nevében. A csalásoknál megtört a meredeken emelkedő trend, de további lépések szükségesek, ugyanis nemzetközi összehasonlításban romlott Magyarország helyezése. Megkezdődött a Giro AI-alapú valós idejű csalásmegelőző rendszerének kiépítése, a bankoknak lehetősége lesz arra, hogy a gyanús tranzakciókat leállítsák. Most zajlik a rendszer specifikációja, év végén várható a tesztelés, és jövő nyáron indul el az éles üzem. A hatóságok a spoofing (mobil hívószám hamisítás) és a kéretlen sms-ek kiszűrésén is dolgoznak, az edukációs kampányokban influenszereket is be fognak vonni.