Még mindig Oroszországban üzletelnek egyes bankok, záporoznak a nyugati fenyegetések

Az orosz-ukrán háború kezdete óta kevesebb mint felére mérsékelték oroszországi kitettségüket a nyugati bankok. Hiába csökkentette hitelállományát a Raiffeisen 12-ről 6 milliárd euróra, az UniCredit pedig 12-ről 3 milliárd euróra, Washington és Frankfurt egyre türelmetlenebbül sürgeti a piac elhagyására őket, pedig jogilag és pénzügyileg is meglehetősen korlátozott lehetőségeik vannak erre.

Miután a háború kitört, több nyugati bank is róka fogta csuka helyzetben találta magát:

bár közvetlenül nem váltak szankcionált entitássá (szemben az orosz tulajdonú bankokkal), egy sor nemzetközi pénzügyi tranzakciójukat ellehetetlenítették a szankciók (a készpénz-kiutalások döntő része is tiltva van), így bizonyos tevékenységeiket rövid időn belül fel kellett függeszteniük,

bár az USA és az EU is erre kezdte el sürgetni őket, Vlagyimir Putyin 2022-es elnöki határozata értelmében kizárólag elnöki engedéllyel válhattak (és válhatnak) meg orosz érdekeltségeiktől, ezek osztalékot is csak a jegybank engedélyével fizethetnek ki nekik (45 bankból eddig hét kapott elnöki engedélyt, köztük a Mercedes-Benz Bank és az Intesa Sanpaolo),

felkerültek Ukrajna (március vége óta végül nem közölt ) elsősorban diplomáciai szempontból fontos szégyenlistájára, amely „a háború szponzorait” listázta, mondván, oroszországi tevékenységükkel a fegyveres konfliktust támogatják,

jogszabállyal ténylegesen is rászorította őket Oroszország, hogy orosz katonáknak adjanak adósságszolgálati könnyítést és tartozáselengedést, közvetett módon, kényszerűen támogatva ezzel az orosz katonai agressziót,

az exit pénzügyi feltételei talán még rosszabbak a jogiaknál: egy nyugati szankciókkal sújtott, nyugati nemzetközi befektetők híján lévő, egyébként is államilag közvetlenül koorindált tranzakciós piacon nehéz nem jelentős diszkonttal értékesíteni bármit is (a könyv szerinti érték felénél lejjebb nem nagyon mennének az érintett bankok az értékesítés során, akkor inkább maradnak).

A Financial Times közölt nemrég egy sokakat meghökkentő összesítést arról, hogy a nyugati bankok még tavaly is 800 millió eurónyi adót fizettek a Kremlnek, ennek több mint a felét, 464 millió eurót a Raiffeisen.

A háború kezdetén jórészt olasz, francia, és osztrák bankok rendelkeztek jelentős kitettséggel Oroszországban, közülük nagy méretükhöz képest csekély oroszországi tevékenységgel rendelkező francia bankok számára volt a legkevésbé fájdalmas az orosz tevékenység beszüntetése még a háború elején. Az olasz Intesa Sanpaolo minimálisra csökentette mára kitettségét, Putyin ősszel áldását adta a maradék eszközök eladására, jogilag az exit viszont még nem teljesen zárult le az olasz bank számára sem.

Maradt viszont Oroszországban a Raiffeisen, az UniCredit és a magyar OTP is, közülük kettő jelentősen csökkentette mára hitelállományát: az osztrák bank 12-ről kevesebb mint 6 milliárd, az olasz bank kevesebb mint 3 milliárd euróra, a magyar pedig maradt 2 milliárd euró környékén.

A három bank közül

a 20,4 milliárd eurós saját tőkéjű Raiffeisen számára lenne a legfájdalmasabb Oroszország elhagyása, hiszen tavalyi nyereségének az 56%-a és hitelállománya 6%-a kötődött a kelet-európai országhoz,

miközben az UniCreditnél ez a két szám 8%, illetve 0,7%, az OTP-nél pedig 10%, illetve 3,2% volt. Nem tévedés: a Raiffeisen Bank International (RBI) csaknem 2,6 milliárd eurós tavalyi nyereségéből több mint 1,3 milliárd euró Oroszországban keletkezett, tudomásunk szerint jórészt

a decemberben már 16%-ra emelkedő, jegybanknál tartott likviditásra fizetett kamatnak, illetve

a bank (nem szankcionált) aktív oroszországi FX-piaci szolgáltatási tevékenységének köszönhetően, amit a díj- és jutalékbevételek viszonylag magas aránya is tükröz a bevételeken belül.

Legutóbbi gyorsjelentésében a bank így fogalmazott az orosz leánybank sorsáról: „Az RBI továbbra is intenzíven dolgozik az orosz leánybank eladásán vagy leválasztásán. Mindkét alternatíva azonban számos jóváhagyást igényel a különböző orosz és európai hatóságoktól, valamint az adott központi bankoktól. A folyamat tehát nem teljesen az RBI saját kezében van. Ezért nagyon nehéz reális előrejelzést készíteni arról, hogy az RBI mikor fejezi be orosz bankjának dekonszolidálását. Eközben az oroszországi üzleti tevékenységet csökkentjük, a hitelezési üzletágat a háború kezdete óta visszaszorítottuk. Az RBI jelentősen csökkentette az elszámolási, kiegyenlítési és fizetési szolgáltatási üzletágát is. Az oroszországi Raiffeisenbank kivételével minden levelező banki kapcsolatot megszüntettünk az orosz bankokkal. A jelenlegi tőketartalékok még az orosz leánybank teljes dekonszolidációját is teljes mértékben elbírnák, feltételezett nulla könyv szerinti értéken.”

Mit mondott az OTP legutóbb Oroszországról?

"2023 második félévében az orosz jegybank két alkalommal engedélyezte osztalék kifizetését az OTP orosz leánybankja részéről összesen 13,5 milliárd rubel, közel 50 milliárd forint összegben (adó előtt). 2024-ben az OTP Bank az orosz operáció részéről további osztalék kifizetésével és az anyabank felé történő átutalásával számol; eddig 9,45 milliárd rubelnyi osztalék kifizetése került jóváhagyásra. Abban az esetben, ha az orosz operáció leírásra kerülne a bruttó csoportközi kitettségekkel együtt, a konszolidált CET1 ráta 5 bázisponttal csökkenne, míg Ukrajna esetében ennek hatása -11 bp lenne" - írta első negyedéves gyorsjelentésében a magyar bank.

A háború kezdetén még a piaci elemzők által is megfogalmazott aggodalomra tehát nincs ok az osztrák bankcsoport háza táján, ugyanakkor minden, az orosz leánybank sorsával kapcsolatos hírre érzékenyen reagál a részvénypiac. Ilyen volt például, amikor

decemberben pozitívan fogadta a tőzsde, amikor a Raiffeisen közzétette: a Strabag (orosz oligarchaként ismert) kisebbségi tulajdonosának a kivásárlásával, két lépcsőben csökkentené oroszországi kitettségét 1,51 milliárd euróért,

negatívan reagáltak a befektetők, amikor idén május 8-án kiderült: a bank igazgatótanácsa úgy döntött, hogy nem folytatja a Strabag részvényeinek a megvásárlására vonatkozó tranzakciót, miután nem sikerült kellő támogatást szereznie hozzá a hatóságoktól,

április 18-án figyelmeztetést adott ki az osztrák bankcsoport, jelezve, hogy arra számít, az Európai Központi Banktól (EKB) a közeljövőben kérést fog kapni az oroszországi tevékenység leépítésének a felgyorsítására (későbbi hírek szerint számos, orosz kitettséggel rendelkező bank meg is kapta a jegybank sürgető levelét),

május 15-én napvilágra került, hogy írásban figyelmeztette a Raiffeisen Bank Internationalt az amerikai pénzügyminisztérium, hogy korlátozhatják az amerikai pénzügyi rendszerhez való hozzáférését az osztrák bankcsoport oroszországi ügyletei miatt.

Nem véletlen tehát, hogy miközben az osztrák versenytárs, az orosz vagy ukrán leánybankkal nem rendelkező Erste Group részvényárfolyama 28%-os emelkedést mutat idén, a Raiffeisen több mint 8%-ot veszített piaci értékéből.

Míg az Európai Központi Bank állítólag „csak” azt várja el a Raiffeisentől, hogy

2026-ra 65 százalékkal csökkentse hitelállományát 2023 harmadik negyedévéhez képest

(mint láttuk, az elmúlt két évben majdnem hasonló mértékben sikerült a kitettség-csökkentés a banknak), addig az amerikai fenyegetés komolyabbnak tűnik.

Ahogy a Reuters néhány napja magyarázó cikkében írt róla: az Egyesült Államok a világ legerősebb pénzügyi szabályozója, főként azért, mert meg tudja szüntetni egy bank hozzáférését a legjelentősebb világpénzhez, a dollárhoz. Az amerikai elnök egyik végrehajtási rendelete alapján az USA úgynevezett másodlagos szankciókat alkalmazhat az olyan külföldi pénzintézetekkel szemben, amelyek jelentős tranzakciókat hajtanak végre „Oroszország hadiipari bázisával kapcsolatosan”. A dollárhoz való hozzáférés elvesztése valószínűleg bármelyik bankot válságba taszítaná, Richard Portes, a London Business School közgazdászprofesszora szerint a Raiffeisen ezen hozzáférésének korlátozása "óriási károkat okozna". Ugyanakkor

Washington egyelőre tartózkodik attól, hogy az új végrehajtási utasítással külföldi (nem orosz) pénzintézeteket szankcionáljon.

Egy nyugati bank dollárrendszerhez való hozzáférésének a korlátozása rendkívül ritka, de a Reuters szerint volt már rá két példa: a francia BNP Paribas bankot 2014-ben egy évre eltiltották bizonyos dollártranzakciók lebonyolításától egy olyan egyezség részeként, amelynek célja a Szudán, Kuba és Irán elleni amerikai szankciók megsérétésére vonatkozó vádak feloldása volt. 2018-ban őpedig Lettország harmadik legnagyobb bankját, az ABLV-t pénzmosás és az Észak-Koreával szembeni szankciók megsértésének vádja miatt szintén elzárták a dollártól.

Címlapkép forrása: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images