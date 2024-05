Nagyot nőtt az MBH Bank, megtette hatását a Fundamenta felvásárlása is

A bankszektor átlagát jelentősen meghaladó mértékben, 14,5%-kal gyarapodott az elmúlt egy évben az MBH Bank hitel- és 18%-kal a betétállománya, ezen belül kiemelkedett az első negyedév, amelyben először jelentek meg a Fundamenta mérlegtételei a teljes csoport számai között. A lakáskassza nélkül számított számviteli nyereség 49,1 milliárd, a korrigált adózott eredmény 79,3 milliárd forint lett, utóbbi 13%-kal elmarad a tavalyi első negyedévestől, miután a kamateredmény már csökkent.

Nagy növekedés, csökkenő kamateredmény

Közzétette gyorsjelentését a tőzsdén is jelen lévő MBH Bank, amelyben jelentős állománynövekedésről számolt be a társaság. Az első negyedévben lezárt Fundamenta-tranzakcióból eredő állománynövekedés a mérlegtételekben már megjelent, az eredménytételek még a Fundamenta nélkül értelmezendők.

A bank korrigált tőkearányos megtérülése így is 30,4% volt, 18,9%-os tőkemegfelelés és 17,3% CET1 ráta mellett.

Az egyszeri és átmeneti tételektől tisztított 79,3 milliárd forintos eredmény 12 milliárddal marad el az egy évvel korábbitól, nagyjából annyival, mint amennyivel a kamateredmény.

A bevételeken belül ugyanis

a nettó kamatbevételek 7,6%-kal elmaradtak az egyévvel korábbitól, a 4,9%-os nettó kamatmarzs 0,9 százalékponttal alacsonyabb,

ebben a kamatkörnyezet csökkenése és az üzleti állományok növekedése egyaránt szerepet játszott. Az üzleti aktivitás fokozódását mutatja ugyanakkor a díj- és jutalékeredmény 9,8%-os éves növekedése.

A csoport működési költsége 61,6 milliárd forintot tett ki az első negyedévben, ami éves összevetésben mindössze 1,9%-os emelkedést jelent, a személyi költségek 0,4%-os emelkedése és a dologi költségek 2,0%-os csökkenése, illetve az értékcsökkenés 22,0%-os emelkedése mellett, amiből utóbbit a megvalósult fejlesztések és az ingatlanberuházások aktiválása okozta.

Az első negyedévében 8,7 milliárd forint korrigált kockázati költség képzés történt a banknál, az IFRS szerinti nem teljesítő hitelarány (NPL) mutató 3,1%-ra mérséklődött 164,6%-os NPL-fedezettség mellett.

Bankadóként 17,464, extraprofitadóként 12,725 milliárd forintot számolt el a társaság.

A társaság

bruttó hitelállománya meghaladta az 5643 milliárd forintot, ami 14,5%-kal magasabb a 2023 első negyedévihez képest,

ügyfélbetétállománya pedig 7 588 milliárd forint lett, ami 18,2%-os növekedést jelent éves összehasonlításban:

Lakossági területen ugrásszerű, 30,4%-os növekedést ért el a bank a hitelállomány terén, ami így 2 216,5 milliárd forintra nőtt, a lakossági betétállomány pedig csaknem 24%-kal, 3 166,5 milliárd forintra emelkedett.

A vállalati üzletágban éves összevetésben 3,4%-kal, összesen 2 755,8 milliárd forintra bővült a hitelállomány, míg a betétállomány 16,8%-kal emelkedett, elérve ezzel a 4 036 milliárd forintot.

A lízing területen pedig – ahol piacvezető a csoport – csaknem 10%-kal, 563 milliárd forintra nőtt a hitelállomány a bázisidőszakhoz képest.

Mit mond a menedzsment?

„Az MBH Bank folyamatosan és stabilan növekszik, amit jól szemléltetnek bővülő állományaink. Az organikus növekedés mellett ehhez az első negyedévben lezárult Fundamenta-tranzakció is nagy mértékben hozzájárult, melynek köszönhetően mintegy félmillió új ügyféllel gyarapodtunk. Az egyre kedvezőbb gazdasági környezet, és az ennek hatására beinduló hitelezés nyomán az előttünk álló időszakra vonatkozóan is optimisták vagyunk. Célunk továbbra is, hogy ügyfeleinknek a legjobb szolgáltatást biztosítsuk, és minden szegmensben piacvezető bankká váljunk” – mondta az eredmények kapcsán Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

„Az MBH Csoport kiváló eredményeket ért el az első negyedév során is, magas jövedelmezőséggel, erős költséghatékonysággal, stabil tőkemegfeleléssel és likviditási pozícióval, valamint tovább javuló portfólióminőséggel. Ezek a számok nemcsak visszaigazolják az üzleti stratégiánk és a fúzió sikerét, de meg is alapoznak a növekedési terveinknek, amelyek abszolút reálisak az erős működési eredményeink tükrében” – tette hozzá Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.