Rekordnyereséggel indították az évet a magyar bankok, de nem mind arany, ami fénylik

Rekordprofitot mutatott ki az MNB a bankrendszerben: 499 milliárd forintos adózott banki nyereségre még soha nem volt példa az első negyedévben. A külföldről kapott osztalékok nélkül viszont nem volt kiugró a szektor megtérülése, és az osztalékbevételek mellett az extraprofitadó lefelezése is kellett az új csúcs eléréséhez. A kamatkörnyezet csökkenése eközben már látszódik a kamateredmény visszaesésében, és ez fokozni fogja a nyomást a banki jövedelmezőségen.

Közzétette az MNB a hitelintézetek első negyedéves felügyeleti statisztikáit. A nyers számok alapján még soha nem kezdődött ilyen jól a bankok éve: 499 milliárd forint volt az első negyedéves adózott nyereség (nem konszolidáltan, vagyis az OTP külföldi leánybankjai nélkül, ám a tőlük származó osztalékkal együtt). A döntően külföldről származó osztalékbevételek levonása már árnyalja a képet, de még

osztalékbevételek nélkül is több mint duplája a 232 milliárdos nyereség az egy évvel ezelőttinek.

Tőkearányosan a nyers profit csaknem 26%-os megtérülést mutat,

az osztalékbevételektől tisztítva viszont csak 12%-ot, ami "hétköznapi" hozamnak számít

a kockázatos banküzemtől a nemzetközi benchmarkok szerint.

Az osztalékbevételek jó része az OTP Banknál keletkezett, így alábbi ábránkon enélkül mutatjuk a bank magyarországi nyereségét, ami alig haladta meg az MBH Bank számviteli nyereségét. A két legnagyobb bank után az Erste és az UniCredit mutatta ki a legnagyobb profitot.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az első negyedévben számolta el a bankok döntő többsége az egész éves banki különadót és az extraprofitadót is, szektorszinten előbbit 97, utóbbit 100 milliárd forintos összegben. Tavaly ilyenkor az extraprofitadó még 251 milliárd forintra rúgott, majd év közben valamelyest csökkent. Összességében úgy tűnik,

sikerült az extraprofit-adóteher idei felezése a bankoknak, ami jórészt önmagában is megmagyarázza az első negyedéves eredményjavulást.



Ahogy itt részletesen írtunk róla, ehhez elég volt átrendezniük az állampapír-portfóliójukat, annak növelése nélkül.

Ahogy a fenti ábrán látható, nem az osztalék, a bankadó és az extraprofitadó torzítja csak a bankok nyereségszámait, hanem sok más tétel is, de most ezek tűnnek a legnagyobbnak. A tavaly jelentős pozitív szerepet játszó „fair value” hatás, vagyis

a babaváró és CSOK-hitelek átértékelődéséhez kapcsolódó eredmény még az idei első negyedévben is pozitívan járult hozzá a bankok nyereségéhez,

de az egy évvel korábbinál jóval kisebb, 31 milliárd forint értékben. Bár Nagy Márton miniszter az utóbbi hetekben többször belengette a jelzáloghitelek (elvileg június 30-án lejáró) kamatstopjának a meghosszabbítását is, amit részben a „módosítás miatti eredményben” mutatnak ki a bankok veszteségként, ennek hatását egyelőre jogszabálymódosítás híján nem számolták el a hitelinézetek. Mindenesetre a most felsorolt átmeneti tételekkel tisztítva is bemutatjuk alábbi ábránkon a bankszektor adózás előtti eredményét. Így nagyjából 10%-os növekedést látunk az egy évvel korábbihoz képest az idei első negyedévben.

Annak ellenére sikerült javítani ezt a fajta tisztított eredményt is, hogy a bankok legfontosabb alapvető bevételi forrása, a kamateredmény már csökkent, elsősorban vélhetően az MNB-től származó kamatbevételek visszaesése miatt. Erről az MNB tavalyi óriási vesztesége kapcsán itt részletesebben is írtunk.

A kamateredmény ezúttal 26 milliárd forinttal volt alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, ezt csaknem kompenzálta a díj- és jutalékeredmény 21 milliárd forintos emelkedése.

Előbbi egyébként 4%-os visszaesést, utóbbi 9%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

Költségoldalon a működési költségekre jótékonyan hatott az itt kimutatott adóterhek csökkenése, így

16%-kal csökkent a bankszektor működési költségeinek értéke, amivel 116 milliárd forintot takarítottak meg.

További 18 milliárd forintos eredményjavulást következett be (adózás előtt) a kockázati költségeknél, ahol több volt a felszabadítás, mint az új megképzés.

Utóbbit magyarázza, hogy a hitelportfólió minősége változatlanul kiváló a bankszektorban, a nem teljesítőnek besorolt hitelek aránya fél százalékponttal még csökkent is három hónap alatt a háztartásoknál,

a ténylegesen 90 napon túli késedelembe esett hitelek állománya pedig a vállalatoknál 1,5%-on, a háztartásoknál 1,4%-on stagnált.

Végezetül a bankok „méretéről” is érdemes szót ejteni: a nem konszolidált mérlegfőösszeg és a hitelállomány egyaránt 5%-kal, a betétállomány 4%-kal nőtt egy év alatt. Ezek a számok jóval alacsonyabbak a korábbi években látottnál, viszont már felülmúlják az elmúlt két-három negyedévben megfigyelt változásokat, vagyis

az üzleti állományok szempontjából elhagyta a mélypontot a bankszektor.

Erről részletesebben a friss, áprilisi adatok alapján kedden írtunk.

