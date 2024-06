Tényleg olyan hatalmas a magyar bankok nyeresége? - A válasz nem is olyan egyszerű

Még soha nem volt ekkora a magyar bankok nyeresége – járta be a hír a médiát az elmúlt hónapokban, az adatok közzététele napján mi is beszámoltunk a tavalyi 1451 milliárdos szektorszintű profitról, amely kimagasló, 21%-os tőkearányos megtérülést jelentett. Már akkor felhívtuk a figyelmet a jobbára felfelé torzító egyedi hatásokra, majd azóta több piaci figyelemfelhívás is napvilágot látott arról, hogy ezek nélkül nem is számít magasnak a bankok megtérülése. Mostani cikkünkben arra a következtetésre jutunk, hogy a megtérülés alacsony vagy magas voltának a megítélése nagyon nem egyértelmű: elsősorban attól függ, meddig merészkedünk el a bankok nyereségének a részekre bontásában.