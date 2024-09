Hitellázban az ország: dőlnek a rekordok, egyre gyorsabban adósodnak el a magyarok

Palkó István 2024. szeptember 03. 17:08

Minden eddiginél több személyi kölcsönt vettünk fel júliusban, és a lakáshitelek új volumene is az eddigi rekordok közelébe érkezett. A vállalati hitelezés gyengébben muzsikál, eközben a betéteknél megtorpanást hozott a július. Az MNB kedden közzétett statisztikáiból szemezgettünk, a témával a Portfolio szeptember 17-ei Future of Finance konferenciáján is foglalkozunk, érdemes regisztrálni!