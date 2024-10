Amerikai lakáshitelek: ezt kellene látnia a magyar kormánynak

Miközben Magyarországon alig pár százalék a hitelkiváltások aránya a lakáshitelpiacon, Amerikában az új lakáshitelek többségét már a hitelkiváltások adták a múlt héten. Pedig a két országban nagyon hasonlóak a lakáshitelkamatok annak ellenére, hogy az állam nálunk több mint 2 százalékponttal drágábban jut forráshoz, mint a tengerentúlon.

A legfrissebb számokból ítélve nagy a kereslet a hitelkiváltások iránt az amerikaiak körében – írja a Reuters. A Jelzálogbankárok Szövetsége (MBA) szerint a refinanszírozási kérelmek száma nemrégiben egy hét alatt 20%-kal ugrott meg, és

az összes jelzáloghitel-kérelem 56%-át tette ki. Magyarországon ez az arány stabilan alig egy-két százalék.

Pedig az új lakáshitelek átlagkamata egészen hasonló a két országban. Az USA-ban leginkább elterjedt 30 éves futamidejű jelzáloghitelek átlagos kamatlába tavaly novemberben megközelítette a 8%-ot, a Bankrate legutóbbi adatai szerint viszont

már csak 6,4%-on áll, vagyis a magyar lakáshitelekéhez nagyon hasonló szinten.

Nálunk a 10 éves kamatperiódusú és a végig fix kamatozású hitelek most a legelterjedtebbek az új hitelezésben (az alábbi statisztikában változó kamatozásúként besorolt hitelek is fixek, lásd a CSOK Pluszt, amelynek valójában a kamattámogatása változó).

Miközben a lakáshitelek kamata nagyon hasonló,

NAGY KÜLÖNBSÉG A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT, HOGY AZ AMERIKAI ÁLLAMPAPÍROK TÍZÉVES HOZAMA 4,0%-ON, A MAGYAR viszont 6,3%-ON ÁLL,

vagyis a magyar bankok az állam finanszírozási költségeihez képest nagyon nagyvonalúan áraznak (a hitelkiváltások mégsem nálunk indultak be). Arról nem is beszélve, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter 5%-os THM-elvárása még nem is élesedett:

Az általános ökölszabály szerint 1-2 százalképontos kamatcsökkentés esetén megéri refinanszírozni a hitelt – nyilatkozta Matt Vernon, a Bank of America fogyasztói hitelezésért felelős vezetője. Hogy Magyarországon is így van-e, arról alábbi cikkünkben írtunk:

A hitelkiváltás költsége Amerikában a Freddie Mac szerint a tőketartozás 3-6%-ára rúg, ami szintén magasabb az MNB által Magyarországon jelzett 2-5%-nál. Ez ugyancsak azt indokolná, hogy nálunk legyenek aktívabbak a hiteladósok a hitelkiváltsásokban.

A hitelkiváltási célú lakáshiteleket a legtöbb bank Magyarországon a normál lakáshitelekével azonos kamattal kínálja, utóbbiakról itt írtunk részletesen legutóbb:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images