Csúnya lemaradásról árulkodnak Csányi Sándor ábrái: Európának tényleg befellegzett?

Az UniCredit Commerzbankkal szembeni felvásárlási kísérlete és Mario Draghi versenyképessége jelentése élesen ráirányította a figyelmet a közelmúltban arra, milyen jelentős lemaradásba került mára az eurózóna bankrendszere az USA-éval szemben. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon mutatta be még szemléletesebben, hogyan mélyítették el a gazdasági fundamentumok eltérései és a szabályozási különbségek ezt a szakadékot. A magyar bankrendszert, ha lehet, még erősebben érinti a szabályozás által generált versenyképességi probléma, ehhez képest az OTP kifejezetten jól állja a sarat. Csányi prezentációja alapján mutatunk most minderről 12 saját ábrát.

Az amerikai és az európai bankrendszer közötti szakadékot mindenekelőtt fundamentális makrogazdasági eltérések is magyarázzák: az elmúlt tíz évben

az EU lemaradt a gazdasági növekedésben az USA-hoz képest

(2014 és 2023 között 14 százalék vs. 23 százalék volt a reálnövekedés), elsősorban az alacsonyabb termelékenység- és népességnövekedés miatt. A termelékenységi különbségek egyik oka, hogy a technológiai fejlődésben és innovációban is sereghajtóvá vált Európa: a top100 IT és bigtech cég közül mindössze 8 európai, miközben 62 észak-amerikai és 30 ázsiai. Míg az S&P 500 részvényindexben 45% e cégek súlya, az európai Stoxx600-ban mindössze 7%. A világ 100 legnagyobb unikornisából Észak-Amerikában 59 található, Ázsiában 23 pedig működik, Európában viszont csak 14.

Egy évtized alatt

az USA bankhiteleinek az állománya közel háromszor annyival nőtt (67%), mint az eurozóna banki hitelállománya (24%).

Ha hasonló lett volna a hitelnövekedés az eurózónában, mint az USA-ban, akkor 0,2-es GDP-multiplikátorral számolva 6%-kal, vagyis közel 850 milliárd euróval magasabb lenne az eurózóna GDP-vel mért gazdasági teljesítménye.

Az európai bankszektor 2008 utáni pénzügyi válságát alapvetően az USA pénzügyi válsága és néhány „periféria” országban kialakult ingatlanlufi és szuveréneladósodottság okozta, ehhez képest az eurózónában a GDP 3,5%-át, az USA-ban 2,9%-át költötték el állami bankmentő csomagokra. Előbbi 354, utóbbi 295 milliárd eurót tett ki.

A válságra reagálva Európában a kockázatvállalást jelentősen visszafogó szabályozói és felügyeleti környezetet alakítottak ki – hívta fel a figyelmet Csányi Sándor.

A tőkekövetelmények Európában 2,5-szer akkor mértékben nőttek, mint az USA-ban.

Az amerikai bankrendszer kockázatokkal súlyozott eszközértéke (RWA) 34%-kal nőtt, Európáé viszont csak 10%-kal. 2008-ban az eurózóna banki eszközállományának a 6,4%-a volt állampapírban, ma a 15,5%-a. Amerikában ugyanez 0,3%-ról 5,5%-ra emelkedett. A legfájóbb szabályozói különbség a banki versenyképesség szempontjából a tőkekövetelményekben érhető tetten, az alábbi ábra az OTP és egy hozzá hasonló méretű amerikai bank esetében mutatja az olló szétnyílását.

A magas tőkekövetelmény, a kockázatkerülés és az alacsony nettó kamatmarzs alacsony tőkearányos megtérülést (ROE) eredményeztek az eurózónában.

2013 és 2024 átlagában az eurózóna bankrendszere mindössze 5%-os átlagos ROE-t ért el az amerikai bankok 10%-ával szemben.

A CAPM-modell alapján becsült tőkeköltséghez képest az eurózóna bankrendszer mindössze 0,6-szoros megtérülést hozott, Amerikáé 1,1-szerest. Európában az elvárt hozam alatti jövedelmezőség és az alacsony növekedés miatt a bankok piaci értéke stagnált, és nem érte el a könyv szerinti értéket. 2014 és 2023 között az amerikai Dow Jones Bank index 60%-kal emelkedett, az európai STOXX Europe 600 Banks index viszont 11%-kal visszaesett. Még idén szeptember végén is jelentős eltérést okozott ez a könyv szerinti értékhez viszonyított piaci értékben: az eurózóna legnagyobb bankjainak átlagos P/BV-je 0,8, az amerikaiaké viszont 1,3.

Mindeközben az amerikai bankok teret nyernek globálisan és Európában is. A világ 8 legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező bankja közül csak kettő európai, közülük csak egy eurózónabeli, a profit és a piaci kapitalizáció szempontjából még rosszabb a helyzet.

Magán az európai befektetési banki piacon is részesedést veszítettek az európai szereplők:

arányuk 2009 és 2021 között 63%-ról 54%-ra csökkent, az amerikaiaké viszont 33%-ról 41%-ra emelkedett. A vezető fizetési szolgáltatók és kártyatársaságok Európában olyan amerikai szereplők, mint a Visa, a MasterCard, a PayPal, az ApplaPay és a GooglePay.

A világ legnagyobb bankjai (2023) Bank Központ Mérlegfőösszeg (ezer Mrd EUR) Profit (Mrd EUR) Piaci kap. (Mrd EUR) ICBC Kína 5,7 48 536 ABC Kína 5,1 46 273 CCB Kína 4,9 43 255 BoC Kína 4,1 35 211 JPM USA 3,5 32 177 BofA USA 2,9 25 168 HSBC UK 2,6 23 164 BNP Eurózóna 2,6 18 143 Forrás: Csányi Sándor előadása, Portfolio

Ráadásul

az EU döntéshozói a banki szabályozás és tőkekövetelmény enyhítése helyett további szabályozásokban látják a megoldás kulcsát

– hívta fel a figyelmet az OTP Bank elnök-vezérigazgatója. A beruházások alulfinanszírozásának legfőbb okai között az említett Draghi-jelentés a széttagolt tőkepiacot, a hitelfinanszírozás magas arányát és a bankszektor alacsonyabb jövedelmezőségét, rosszabb költség- és mérethatékonyságát nevezi meg. A versenyképesség javítását a tőkepiaci és a bankunió még több szabályozásától remélik.

A túlszabályozás a bankszektoron kívüli szereplőket juttatja versenyelőnyhöz – vélte Csányi, mondván, a szabályozás hatálya alá nem, vagy csak részlegesen tartozó szereplők versenyelőnyt élveznek. Ide tartoznak a bigtechek, a fintechek (köztük a Revolut, a Wise, a Monzo), a digitális jegybankpénz és maga az állam is, pl. az adómentes államkincstári számlával. Mindemellett főleg Közép-Kelet-Európában a bankrendszert még súlyos adóterhek is sújtják, ahogy az alábbi ábra mutatja.

Az extra terhek ellenére ugyanakkor

a közép- és kelet-európai bankszektorok növekedése és jövedelmezősége kedvezőbb az eurózónáénál.

A magyar bankrendszer hitelnövekedésben közelíti a közép-kelet-európai szintet, de jövedelmezősége még az eurozónánál is alacsonyabb volt, amennyiben az egyszeri tételektől megtisztított tőkearányos megtérülését viszonyítjuk a befektetők által elvárt hozamhoz (ROE/COE).

Az eurózóna, a CEE-régió és Magyarország bankszektorának teljesítménye Eurózóna CEE Magyarország Hitelnövekedés (2014-23) 24% 79% 76% Tőkearányos megtérülés (ROE), 2014-22 átlag 4,7% 8,4% 3,70% Tőkearányos megtérülés (ROE), 2023 8,6% 16,2% 16,80% ROE/COE, 2014-22 átlag (Mo. egyszeri tételek nélkül) 0,5 1,0 0,4 ROE/COE, 2023 (Mo. egyszeri tételek nélkül) 0,8 1,4 0,7 Forrás: Csányi Sándor előadása, Portfolio

A magyar bankszektor az extra terhek és alacsony jövedelmezőség mellett is jelentős részt vállalt a magyar gazdaság és az állam finanszírozásában – hívta fel a figyelmet az előadó. Miközben a hitelállománya 76%-kal nőtt, a bankok könyveiben lévő állampapír-állomány 2,3-szorosára emelkedett 2014 és 2023 között, a bankszektor saját tőkéje pedig 2,6-szorosára emelkedett.

A magyar bankrendszer gazdasági szerepvállalása (mrd Ft) 2014 2023 Változás Hitelállomány 14 989 26 314 76% Állampapír-állomány 4 482 10 405 132% Saját tőke 2 856 7 472 162% Forrás: Csányi Sándor előadása, Portfolio

A magyar bankszektor által termelt profit 2010 óta csupán két évben, 2017-ben és 2023-ban haladta meg a befektetők által elvárt hozamot,

elsősorban a szektor által viselt állami terhek miatt. A szektorterhek nemcsak magasak, hanem kiszámíthatatlanok is: a bankadó 2010-es bevezetésekor a kormány eredeti ígérete három év volt, ehhez képest ma is velünk él az adóteher. Európában példátlan az értékpapír-tranzakciókon kívüli ügyletekre kivetett illeték, a Covid miatt bevezetett hitelmoratóriumot többször meghosszabbították, a 2022-ben bevezetett jelzáloghitel-kamatstop eredetileg fél évre szólt, de ma is tart. A szintén 2022-ben bevezetett extraprofitadó várhatóan jövőre is terhelni fogja a bankokat, miközben sok más szektor (pl. vegyi anyag, termék gyártás, építőipar, élelmiszergyártás, autógyártás, mezőgazdaság, szálláshely és vendéglátás) egyáltalán nem visel ilyen terhet.

Ebben a környezetben az OTP Csoport a nehézségek ellenére is gyorsan növekedett, és folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújt – mondta Csányi. Az általa bemutatott adatok valóban ezt tükrözik: 2014 és 2023 között a bankcsoport hitelállománya például az akvizíciók és az organikus növekedés együttese révén a háromszorosára nőtt, miközben a Magyarországon működő nagybankok tulajdonosai közül a második helyen álló Erste is csak 70%-os bővülést mutatott fel.

A tőkearányos megtérülés szempontjából a tavalyi év egészen jó volt a bankoknak, itt az OTP Csoport egésze a többiekhez képest magasnak mondható, 27%-os ROE-t mutatott fel, a magyarországi tevékenység viszont a kiválaszott bankok alsó harmadához sorolható, 11%-os megtérülést mutatott.

A jelentős orosz kitettséggel és ottani kockázatokkal rendelkező, ezért óvatos tőkepolitikát folytató Raiffeisen után az OTP Banké volt a második legmagasabb tőkeellátottság is 2023 végén a CET1 tőkemutató szempontjából. Az OTP Csoport lett a legjobb teljesítményt nyújtó európai bank az S&P szerint, és a magyar bank kapta a 4. legjobb értékelést az Európai Bankhatóság (EBA) stressztesztjén.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio