Dől a pénz a magyar bankokhoz, a pénzügyi válság óta nem látott rekord jöhet össze év végéig

Negyedévről negyedévre apad a magyar bankok nyeresége, összhangban a kamatbevételek fokozatos ereszkedésével. Ezzel együtt még mindig jó úton halad afelé a szektor, hogy az elmúlt másfél évtized legmagasabb tőkearányos megtérülését érje el 2024-ben, és éves nyeresége 2000 milliárd forint környékén legyen. Úgy, hogy bankadóként és extraprofitadóként összesen 232 milliárdot már elszámoltak a hitelintézetek erre az évre. A hitelek tömeges bedőlése továbbra sem fenyegeti őket, de mérlegfőösszegük és vállalati hitelállományuk stagnálásközeli állapotban van, amin elsősorban a gazdaság dinamizálódása tudna javítani.

A biztosítók után a bankok harmadik negyedéves számait is közzétette az MNB, ez alapján nem konszolidáltan (vagyis például az OTP külföldi leánybankjai nélkül) a harmadik negyedévben 447, az első három negyedévben 1419 milliárd forint adózás utáni nyereséget ért el a hitelintézeti szektor.

Ez utóbbi abszolút rekordot jelent, és majdnem akkora, mint a tavalyi egész éves, 1451 milliárdos profit. Nem mellesleg évesítve 23%-os tőkearányos megtérülésnek (ROE) felel meg a tavalyi egész éves 21% után. Az egyszeri és átmeneti tételektől megtisztított megtérülés nem ilyen magas, sőt romlott is tavalyhoz képest, erre még az alábbiakban visszatérünk.

A nagybankok közül természetesen most is az OTP és az MBH érte el a legnagyobb nyereséget eddig, a már közzétett, korrekció nélküli konszolidált számokat mutatja alábbi ábránk. Az MNB közlése szerint négy kisebb méretű bank működött veszteséggel, tavaly ilyenkor ez még három volt.

Éven belül már látszik a bankszektorban a jövedelmezőség fokozatos romlása, mégpedig a kamateredmény csökkenése miatt, ami a jegybanki monetáris lazítás eredménye. A bankok legendás alkalmazkodóképességét dicséri azonban, hogy a csökkenés üteme sokkal lassabb, mint a növekedésé volt. A kamatkiadások 29%-kal, a kamatbevételek viszont csak 21%-kal csökkentek, így a bankok kamateredménye stagnálást mutat idén. Csak a harmadik negyedévet vizsgálva viszont már 12%-os visszaesés látható a kamateredményben az egy évvel korábbihoz képest.

Felgyorsult viszont a díj- és jutalékeredmény növekedése, ami az év első három negyedévében 15% volt, csak a harmadik negyedévben viszont már 21%. Ebben az üzleti aktivitás erősödése és a tavalyi inflációt részben lekövető díjemelések mellett mellett szerepe lehet annak is, hogy augusztus 1-jétől másfélszeresére emelte a kormány a tranzakciós illeték kulcsát, amit a lakossági ügyfelek kivételével továbbháríthattak már a bankok (az illeték negatív oldala az igazgatási költségeknél jelenik meg). Ennél is nagyobbat javítottak viszont a bankok a kereskedési eredményükön, amellyel most nem állt szemben jelentősebb árfolyamveszteség (a kettő ugyanis általában jellegénél fogva ellentétesen mozog).

Elsőre meglepő lehet, hogy a bankszektor működési költségei az első három negyedévben mindössze 5%-kal növekedtek, ám emögött a költségek között elszámolt idei extraprofitadónak az egy évvel korábbi 210-ről 130 milliárd forintra történt csökkenése áll. Ehhez a kormány júliusi eleji döntése értelmében az is kellett, hogy teljes állampapír-állományukat három hónap leforgása alatt 1220 milliárd forinttal növeljék, de mint a két szám mutatja, az adóteher felezése valószínűleg nem minden banknak sikerül idén. Az extraprofitadó jövő évi felezéséhez az adóteher általános növekedése mellett további állampapírvásárlásokra lesz szüksége a szektornak, sokan talán már erre gyúrtak inkább.

A fenti ábrán látható az is, hogy az értékvesztés- és céltartalékképzés továbbra sem nagy sztori a bankszektorban, ami részben annak köszönhető, hogy a nem teljesítőként besorolt és a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya mind a vállalati, mind a háztartási követelések esetében tovább csökkent. A hitelportfólió egészében tehát nyoma sincs a recessziós gazdasági környezet negatív hatásainak, a lakosság esetében ez főként a magas foglalkoztatottsággal magyarázható.

Az említett 130 milliárdos extraprofitadón, illetve a 102 milliárd forintra rúgó "hagyományos" bankadón túl számos egyszeri tétel hatással volt a bankok profitjára, kiemelendő ezek közül az első három negyedévben

+ 448 milliárd forint osztalékbevétel , ami külföldi és főleg bankszektoron kívüli belföldi érdekeltségektől származik,

, ami külföldi és főleg bankszektoron kívüli belföldi érdekeltségektől származik, + 120 milliárd forintnyi fair value hatás , ami a hozamkörnyezet csökkenéséből fakadóan a kamattámogatott hitelek pozitív átértékelődését tükrözi,

, ami a hozamkörnyezet csökkenéséből fakadóan a kamattámogatott hitelek pozitív átértékelődését tükrözi, - 17,4 milliárd forintnyi „módosítás miatti veszteség”, amely soron egyes bankok a kamatstop miatti veszteségüket mutatják ki (nem tükrözi a kamatstop teljes szektorszintű hatását),

miatti veszteségüket mutatják ki (nem tükrözi a kamatstop teljes szektorszintű hatását), a 264 milliárd forintnyi elszámolt tranzakciós illeték bankok által át nem hárított (ismeretlen összegű) része.

Összehasonlításul: IT-költségként 139 milliárd forintot mutattak ki az első három negyedévben a bankok.

Ha a felsorolt, összegükben ismert átmeneti hatásoktól tisztítjuk a bankok nyereségét, akkor az idei év eddigi részére 15,5%-os tőkearányos megtérülést kapunk az egy évvel korábbi 16,3%-kal szemben. Miközben, mint láttuk, a nyers számok alapján a bankok tőkearányos megtérülése idén eddig 23%-on áll.

E heti cikkünkben már értekeztünk róla az októberi statisztikák apropóján, mennyire felemás képet mutat idén a hitelpiac: a lakossági hitelezés dübörög, a vállalati vergődik. A gazdasági dinamika visszanyerésének a nehézségei látszanak visszaköszönni a bankok mérlegén is: a bankok mérlegfőösszege az elmúlt fél évben mindössze 0,4%-kal bővült, és az éves 6,4%-os növekedés is elmarad a korábbi években megszokottól.

