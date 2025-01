Megrohamozta a magyar lakosság a bankokat, mindenki lakáshitelt és személyi kölcsönt akar

Létezik már 6% alatti lakáshitelkamat és 10% alatti személyikölcsön-kamat is a magyar piacon, a hitelfelvevők többsége azonban ennél magasabb hitelfelvételi költségekkel találkozik. Az MNB friss, tavaly novemberi adatai alapján 2024-ben a nem túl alacsony kamatszint ellenére is sikerülhetett a csúcsdöntés a magyar bankoknak a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán egyaránt. A vállalati hitelezés nem teljesített ilyen meggyőzően, miközben a vállalati betétek is kevésbé gyarapodtak, mint a lakosságiak. A jegybank hétfőn közzétett friss statisztikáiból szemezgettünk.