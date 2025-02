Veszélyben a gazdag családok vagyona? Íme 10 trend, ami mindent megváltoztathat 2025-ben

Kihívásokkal és lehetőségekkel teli év lesz 2025 a vagyonkezelői piac számára a Capgemini friss előrejelzése szerint. A világszerte berobbanó hiperperszonalizáció és a generatív AI alaposan felforgatja az iparágat, de eddig nem látott segítséget is nyújthat. Mindeközben egyre inkább előtérbe kerül a generációváltás miatti fiatalabb ügyfelek bevonásának fontossága. A Capgemini összeszedte, melyik az a 10 trend, ami leginkább befolyásolja a vagyonkezelői piacot idén.

Portfolio AI in Business 2025 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Teljes átalakuláson megy keresztül a vagyonkezelés, a Capgemini friss jelentése 10 fontos trendet azonosított, amelyek meghatározzák az iparág jövőjét:

Zökkenőmentes digitális élmény

A mai befektetők egyre inkább integrált digitális ügyfélélményt várnak el, ennek ellenére az egységes, ügyfélközpontú platformokon keresztüli szolgáltatásnyújtással még sok cég bajlódik. Márpedig a jelentés szerint az ügyfélelégedettséget jelentősen növelni lehet, ha a szolgáltatók olyan digitális platformokba fektetnek be, amelyek lehetővé teszik a válogatott portfólióopciókat, a fokozott összehangolást és az összesített portfóliónézeteket.

Ezt támasztja alá, hogy a Capgemini legutóbbi jelentése szerint a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek (HNWI-k) egyharmada elégedetlen az elsődleges vagyonkezelő cégük digitális szolgáltatásaival. A J.D. Power felmérése szerint azok a tanácsadók, akik digitális eszközökkel vonják be az ügyfeleket, nagyobb elégedettséget és ajánlásokat érnek el, míg azok, akik nem, feleannyi ajánlást generálnak.

Hiperperszonalizált tanácsadás

A nagy vagyonnal bíró befektetőket egyre inkább aggasztja a pénzügyi helyzetükre vonatkozó személyre szabott tanácsadás hiánya. A mesterséges intelligencia használata egyre inkább elterjed majd a vagyonkezelési iparágban, ami lehetőséget kínál a cégek számára, hogy személyre szabott ajánlatokkal és termékajánlásokkal biztosítsák az ügyfeleik által kívánt szolgáltatást.

A generációs szakadékok áthidalása

Mivel a fiatalabb vállalkozók és a nagy vagyonnal rendelkező befektetők egyre nagyobb arányt képviselnek a vagyonkezelési ügyfélkörben, a cégeknek hosszú távú tanácsadóként és partnerként kell pozícionálniuk magukat a nagy vagyonnal bírók következő generációja számára.

Beszédes adat, hogy a Cerulli Associates jelentése szerint a következő generációs ügyfelek több mint 70%-a valószínűleg tanácsadót vált a vagyon öröklését követően. Az HSBC becslése szerint a nagyon nagy vagyonnal bíró ügyfelek 64%-a nem konzultált a családtagokkal a vagyonutódlásról, márpedig az utódlás átfogó tervezése és a következő generáció pénzügyi oktatása kulcsfontosságú. Ezt bizonyítja az amerikai Williams Group vagyoni tanácsadással foglalkozó cég 3200 családra kiterjedő, 20 éves kutatási projektje, amely kimutatta, hogy

a tehetős családok 70%-a a második generációra, 90%-a pedig a harmadik generációra elveszíti vagyonát.

Szervezeten kívüli növekedési stratégiák

Az ügyfelek igénylik a kifinomult befektetési lehetőségeket, ami arra készteti a vagyonkezelési iparágat, hogy kínálatát olyan alternatív befektetésekkel bővítse, mint a magántőke-piaci termékek. Mivel az ilyen termékek iránti kereslet egyre nagyobb, a vagyonkezelők a házon belül nem feltétlenül megtalálható befektetési lehetőségekkel is bővítik kínálatukat.

ESG-követhetőség javulása

A greenwashing és az ESG-jelentések következetlenségei továbbra is akadályozzák a befektetőket abban, hogy pontosan mérjék az ESG-eredményeket, ami miatt a szabályozó hatóságok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a cégekre a jelentések szabványosítása érdekében.

A Capgemini egyik jelentése szerint a pénzügyi szolgáltató cégek a 10 legsúlyosabban megbírságolt iparág közé tartoznak a greenwashing miatt. Eközben a pénzügyi szolgáltatások vezetőinek 58%-a aggódik amiatt, hogy a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kezdeményezéseket a nyilvánosság greenwashingnak tekintheti. Egyre fontosabbá válnak tehát az ESG-eszközök átláthatóságára vonatkozó olyan mérőszámok, amelyek felveszik a harcot a greenwashinggal és erősítik a bizalmat.

Digitális onboarding

A megnövekedett szabályozási és megfelelési nyomás drámai hatással van a gazdag ügyfelek számlanyitási eljárásaira. 2025 egyik legnagyobb fintech trendje a vagyonkezelésben az intelligens automatizálást digitális onboarding megoldások fokozott elfogadása lesz a folyamatok racionalizálása érdekében.

Egy 2024-es Avaloq-felmérés szerint a vagyonkezelők 29%-ának három hónap vagy annál több időbe is telik, mire a gazdag ügyfelek onboardingját be tudják fejezni. A compliance-előírások be nem tartása viszont jelentősen befolyásolja a cégek nyereségét. A Fenergo felmérése szerint a globális pénzintézetekre a pénzmosás elleni és az ügyfél ismeretének megsértése miatt kiszabott büntetések 31%-kal emelkednek, a 2023 első félévi 201 millió dollárról 2024 első félévében 263 millió dollárra.

Egységesített működési modellek

A gazdasági bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek lassítják a vagyon növekedését, ami a cégeket a működési modellek átértékelésére kényszeríti. Az egységesített működési modellek bevezetése segítheti a szolgáltatókat a működési hatékonyság növelésében, a széttagolt üzleti egységek racionalizálásában és a jövőbeli növekedéshez szükséges skálázhatóság javításában.

Gen AI a privátbankárok és ügyfélkapcsolati szakemberek hatékonyságáért

A kapcsolattartók hatékonysága és termelékenysége kiemelt prioritás a vagyonkezelő cégek számára. Az olyan AI-alapú megoldásokkal, mint a virtuális asszisztensek, a feladatok automatizálása és a fejlett kockázatkezelési eszközök, a kapcsolattartók prioritásokat állíthatnak fel, és több időt fordíthatnak olyan nagyobb hozzáadott értékű feladatokra, mint a hálózatépítés, a személyes kapcsolatok kiépítése és a mélyebb kapcsolatok ápolása.

Forrás: Capgemini

Valós eszközök tokenizálása (RWA)

A blockchain szerepe a pénzügyi piacokon az elmúlt évtizedben hatalmasat fejlődött, az adatvédelemtől kezdve a valós eszközök tokenizálásának (RWA) robusztus infrastruktúrájának létrehozásáig. A szabályozási keretek és a kockázatkezelési gyakorlatok fejlődésével a blockchain és a tokenizáció elfogadása idén már jelentősen ugorhat. A Roland Berger tanácsadó cég szerint 2030-ra az RWA-tokenek értéke várhatóan eléri a 10 900 milliárd dollárt.

Felhőalapú vagyonkezelési platformok

A felhőalapú platformok használata a mesterséges intelligencia előkészítése érdekében valószínűleg felgyorsul, lehetővé téve a szolgáltatók számára a munkafolyamatok skálázását és a folyamatok optimalizálását. A Capgemini felmérése szerint a pénzügyi szolgáltató szervezetek 91%-a már kezdeményezte a felhőre való áttérést, de csak 11%-uknál alakítottak ki nagymértékben skálázható felhőplatformokat. Ezek a platformok segíthetnek a rugalmasabbá válásban és minden eddiginél gyorsabb alkalmazkodásban a változó piaci feltételekhez és az ügyfelek elvárásaihoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images