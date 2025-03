Bedurrantották az évet a bankok: ömlik a pénz a magyar lakosságra

Nemcsak az derült ki szerdán a magyar bankszektorról, hogy rekordnyereséget könyvelt el tavaly , hanem az is, hogy ott kezdte az idei évet, ahol a tavalyit abbahagyta: a lakossági hitelezés dübörgött, a vállalati viszont vergődött januárban. Az új személyi kölcsönök átlagösszege most először lépte át a 3 millió forintot, a lakáshiteleké pedig 20 millióhoz közelít. Négy év után először fordult elő, hogy az első hónapban nagyobb összeg került a lakossági bankszámlákra, mint amennyi elhagyta azokat, ebben már a PMÁP-kamatfizetéseknek is szerepe lehetett. A témával részletesen foglalkozunk a Portfolio május 22-ei Hitelezés 2025 konferenciáján, érdemes minél előbb regisztrálni a rendezvényre!