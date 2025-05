Elárulták a bankszektor nagyágyúi, mi várható a magyar hitelpiacon

A 100 milliárd forintos keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogramról beszélt Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója. A program előnye az alacsony hozamelvárás (fix 5%), a szabad beruházási felhasználási cél a vállalkozások számára, a teljes, egyösszegű előfinanszírozás, illetve az, hogy fedezet nincs, önerő nem kell hozzá. Ugyanakkor önerővé válhat a támogatás, és felhasználható hitelfelvétel mellé is. 1%-os ázsiós tőkeemelés és 99%-os tulajdonosi kölcsön formájában valósul meg a tőkejuttatás, de nem szólnak bele a cégek működésébe. Majdnem 2000 előregisztráltból 1180-an regisztrálták, 320 projekt áll bírálat alatt, 1,9 milliárd forintnyi tőkejuttatás pedig már jóváhagyásra került. Jelenleg 200 millió forintos plafonnal fut a program, egy-két hónapon belül ezt felemelhetik, és a megemelt összeget visszamenőleges jelleggel is biztosítani fogják. Nem lesz elvárás a magyar többségi tulajdon, és a management buy-outra is igénybe vehető lesz, a juttatás egy része pedig forgóeszköz-finanszírozásra is felhasználható lesz.