Leállt a kriptokereskedés a Revolutnál - Mire számíthatnak most az ügyfelek?

A Revolut átmenetileg szünetelteti Magyarországon a kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásait, valószínűleg több százezer ügyfél várja most, mikor indulhat újra a kriptokereskedés a neobanknál. A probléma az, hogy még nem is létezik az az engedélyszerzési eljárás, amelyen végig kéne mennie a külföldi szolgáltatónak. A magyar ügyfeleket kiszolgáló többi nagyobb kriptokereskedési platformon egyelőre a jelek szerint fennakadás nélkül folytatódik a kriptózás. Hasonló témákról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!